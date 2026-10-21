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Dura situación de seguridad en partido Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional: hinchas saltaron las vallas de ingreso

En medio de los controles por los miles de aficionados que aparecieron para el duelo de la Liga BetPlay en el estadio General Santander, también se dieron choques con la Policía

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional
Una unidad del Esmad hizo presencia en el estadio General Santander por los hinchas que saltaron las vallas de seguridad y entraron al estadio General Santander - crédito Captura de video @laopinion_col/X
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El partido entre el Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional, por la fecha 15 de la Liga BetPlay, generó mucha expectativa entre los aficionados motilones porque el equipo está logrando la campaña que soñaba: salvarse del descenso y acercarse a los ocho primeros para los cuadrangulares. Pero el ambiente se volvió tenso con las autoridades.

Cientos de aficionados empezaron a ingresar de manera irregular al estadio General Santander, lo que provocó la presencia de la Policía para controlar a la multitud que se congregó en las entradas del escenario deportivo, lo que no se veía desde las finales del ascenso en 2025.

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Por el momento, queda por saber el informe de las autoridades sobre la situación con los aficionados, pues aún no se tienen datos de personas detenidas ni heridas, además de que la situación se ha controlado de la mejor manera para evitar algún hecho lamentable por la enorme cantidad de personas en las tribunas.

Muchos “colados” en el General Santander

El compromiso del 20 de octubre paró casi todas las actividades en la capital de Norte de Santander debido a la buena campaña del equipo local, la presencia del verde con sus figuras y la importancia de un encuentro que sería clave para alejarse del descenso y acercarse a los cuadrangulares.

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El periódico local La Opinión informó que varios hinchas se saltaron los controles para entrar sin boleta al partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional, lo que también causó choques con otros simpatizantes que esperaban para la entrada con su tiquete.

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional
Cientos de aficionados del Cúcuta saltaron las vallas de seguridad en los alrededores del estadio General Santander - crédito Captura de video @laopinion_col/X

Según el medio impreso, los aficionados ingresaron por la zona sur tras correr y saltar las vallas de seguridad, además de subirse al techo del primer piso de la estructura, lo que requirió la intervención de la Unidad Nacional Antidisturbios y de la Policía Metropolitana de Cúcuta, que reforzaron los cordones de seguridad en los alrededores.

El encuentro había generado expectativa por el regreso de James Rodríguez a su tierra natal, además de que era su regreso a Nacional después de una fecha de descanso. Para la jornada se habían anunciado restricciones a determinadas actividades de las barras y un dispositivo policial especial.

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional
Miles de hinchas asistieron al partido Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional en el estadio General Santander - crédito @Esmerojaso/X

Pese a lo ocurrido minutos antes del juego, el compromiso no tuvo problemas con el horario ni con las personas que entraron sin pagar, además de que se reforzaron las medidas de seguridad en las tribunas para garantizar la tranquilidad de quienes asistieron al partido.

Ian Poveda, nueva baja en Nacional

El Atlético Nacional no contará con Ian Poveda durante el resto de 2026 debido a una lesión en el tobillo izquierdo que requirió una intervención quirúrgica. El extremo se perderá las fases finales de la Liga BetPlay y la Copa Colombia, según informó la institución antioqueña en redes sociales.

La recuperación tomaría al menos tres meses, según una versión difundida por el periodista César Augusto Londoño. Aunque el club no precisó el tiempo de baja, ese período le impediría volver a competir antes del cierre de la temporada.

Ian Poveda
Ian Poveda, una de las figuras de Atlético Nacional, se perderá lo que queda de 2026 por una lesión de tobillo - crédito Colprensa

Poveda quedó fuera del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia contra el Medellín, que terminó con triunfo 3-2 para el verde, y tampoco viajó después a Tunja para enfrentar a Boyacá Chicó. En ese momento, el parte médico mencionaba una contusión en el tobillo izquierdo y anunciaba exámenes para establecer el tratamiento.

El último informe de Atlético Nacional confirmó el procedimiento: “Artroscopia de tobillo izquierdo, incapacidad según hallazgos intraoperatorios”. El jugador de 26 años llegó al equipo en agosto procedente de Inter Bogotá y acumuló dos goles y dos asistencias en nueve partidos; su regreso quedará pendiente para 2027.

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