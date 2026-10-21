Teófilo Gutiérrez contó que, con su primer sueldo, compró un pollo asado para compartir con su madre tras años de carencias: “Solo lo veíamos por televisión”

Teófilo Gutiérrez reveló que lo primero que hizo con su primer salario fue comprar un pollo asado para comer con su mamá - crédito Junior de Barranquilla

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Teófilo Gutiérrez, capitán del Junior de Barranquilla, recordó que compró un pollo asado para compartir con Cristina Roncancio Polo, su madre, cuando recibió su primer salario. En una entrevista con AS Colombia, el futbolista relató que ese momento condensó años de carencias, préstamos y esfuerzo para poder asistir a los entrenamientos.

Gutiérrez también habló de La Chinita, su tierra natal, a la que comparó con Nueva York, en los Estados Unidos, por el afecto que recibe cada vez que vuelve. Allí, según contó, deja atrás los apodos que lo acompañan en otros ámbitos y recupera el nombre con el que lo conocen desde niño: “Teito”.

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“La Chinita para mí es como Nueva York”, afirmó entre risas. “Siempre que entro me siento en Nueva York, bacano: mi gente, los ríos, las calles, señoras que me quieren mucho”. Para el jugador, regresar significa reencontrarse con anécdotas de una etapa anterior a su llegada al Junior y a la selección Colombia.

La carrera profesional de Teófilo Gutiérrez comenzó en Barranquilla FC en 2006, cuando disputó la segunda división del fútbol colombiano antes de pasar al Junior al año siguiente.

Teófilo inició su carrera como profesional en Barranquilla FC - crédito Barranquilla FC

Los recuerdos de Teito antes del fútbol profesional

En ese regreso a la infancia, Gutiérrez evocó a un amigo al que llamaban el Ángel Negro, quien recorría tiendas para recoger tanques. El futbolista explicó que lo acompañaba en esa tarea y que, en una ocasión, esa actividad le permitió reunir dinero para ir a un entrenamiento antes de un partido.

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“Un día le digo: ‘No tengo para el entreno y mañana me toca partido’”, recordó. Según relató al medio citado, su amigo le propuso empeñar unos tanques y le entregó una moneda de diez pesos; fue con ese dinero que llegó a entrenar y, ese mismo día, convirtió un gol.

El delantero señaló que durante ese período dependió de la ayuda de quienes lo rodeaban. Compañeros le prestaban guayos, chancletas y ropa; su cuñado también le facilitaba prendas, mientras que un amigo que luego murió le regalaba botines. “No tenía, andaba prestado”, resumió sobre esos años.

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Con su primer salario, dijo, pudo comenzar a comprar artículos personales. Pero el recuerdo que conservó con mayor emoción fue el de llevar un pollo asado a su casa para comerlo con su madre, después de haberlo visto durante mucho tiempo solo en televisión.

Teófilo Gutiérrez fue el capitán de Junior de Barranquilla en el bicampeonato del equipo, en el año 2025 y 2026 - crédito Lina Gasca/Colprensa

El pollo asado que compartió con su madre

Gutiérrez contó que salió corriendo a comprarlo, sin tomar un bus, y pidió “un pollo entero, calientico”. Luego volvió a su casa con la comida y una gaseosa. “Mamá, vamos a comer pollo. Ese que vimos ahí en la televisión”, dijo el jugador.

El capital del Tiburón describió esa escena como un momento de felicidad compartida con su madre, a quien definió como uno de los pilares de su vida: “Solo lo veíamos por televisión con mi mamá. Decía: ‘Algún día me voy a comer un pollo entero con mi mamá’”.

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También recordó las dificultades que atravesó su familia mientras vivían en una vivienda alquilada. Según explicó, a su madre la sacaron de la casa en distintas oportunidades y, en una ocasión, les quitaron el techo de la vivienda de su padre. “Eso me quedó grabado para toda la vida”, sostuvo.

Para Gutiérrez, su madre le transmitió paciencia, humildad y fe en Dios, mientras que de su padre destacó el carácter. De sus abuelas, en cambio, dijo haber aprendido a respetar a todos, pero sin permitir que nadie les quitara “el pan de la boca”.

Teófilo Gutiérrez marcó uno de los tres goles de la selección Colombia en el debut de la Tricolor contra Grecia en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

La competencia en la selección Colombia

En otro tramo de la conversación con el medio citado, el capitán del Junior de Barranquilla se refirió a la competencia que vivió en la selección Colombia. Mencionó a Adrián Ramos y Radamel Falcao como parte de un grupo en el que todos buscaban representar al país y ganarse un lugar.

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“Siempre hubo ese respeto, esa admiración, pero esa competencia”, afirmó. Gutiérrez aclaró que no la considera completamente sana, porque cada jugador tenía el deseo de ser elegido. “Cada quien quiere representar a su país”, concluyó en ese medio de comunicación colombiano.