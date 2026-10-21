Colombia

Salario mínimo de 2027: los pensionados están a la espera del nuevo aumento y así se beneficiarían con la subida que se viene

Las simulaciones parten de una mesada bruta de $1.750.905 en 2026 y contemplan alzas salariales de entre 8% y 10%, aún sin decisión oficial

Imagen de referencia. Cada maestro pensionado debe presentar una demanda individual para acceder a los beneficios reconocidos por el Consejo de Estado - crédito Colprensa
En Colombia se estiman cerca de 2,2 millones de pensionados en total, según datos del Ministerio del Trabajo - crédito Colprensa
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Las pensiones en Colombia aumentarán en 2027 según dos reglas diferenciadas: las mesadas equivalentes al salario mínimo subirán en el mismo porcentaje que este, mientras que las superiores se reajustarán conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2026, que deberá certificar el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El nuevo valor regirá desde el 1 de enero de 2027, pero ninguno de los dos grupos cuenta aún con una cifra definitiva.

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Colpensiones aplica una referencia distinta según el monto de la mesada. El propósito del sistema es compensar la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, aunque el porcentaje que reciban dependerá de si su pensión equivale al salario mínimo legal o lo supera.

Las proyecciones de Davivienda, Centro de Pensamiento Económico Anif y Corficolombiana contemplan aumentos salariales de entre el 8% y el 10%, pero no constituyen una decisión oficial. El resultado de la negociación salarial y la certificación de la inflación definirán los valores que recibirán los pensionados el próximo año.

La pensión garantiza calidad de vida a los que accceden a ella - crédito Luisa González/Reuters
La pensión garantiza calidad de vida a los que accceden a ella - crédito Luisa González/Reuters

Escenarios para la pensión mínima en 2027

El cálculo parte de la mesada vigente en 2026, fijada en $1.750.905 mensuales, sin auxilio de transporte:

  • Si el salario mínimo aumentara un 8%, la pensión llegaría a unos $1.890.977, un alza mensual de $140.072 frente al valor actual.
  • Un incremento del 9,5% elevaría la mesada a cerca de $1.917.241 y representaría aproximadamente $166.336 adicionales al mes.
  • Otros ejercicios contemplan un ajuste del 9%, con una pensión de alrededor de $1.908.486, o uno del 10%, que llevaría el pago mensual a unos $1.925.996.

Esos montos corresponden a simulaciones construidas con porcentajes posibles de aumento salarial. Ninguna representa todavía el monto definitivo que recibirán los pensionados a partir de enero de 2027, dado que el porcentaje del salario mínimo aún debe definirse. Los valores proyectados son montos brutos y no necesariamente coinciden con el dinero que llegará a la cuenta bancaria.

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De acuerdo con la Ley 100, aquellos pensionados que reciben una mesada equivalente al salario mínimo aportan en la actualdiad el 4% de sus ingresos pensionales al sistema de salud.

Pensionados y trabajadores trabajan en una cifra para presentarla en la mesa de concertación del aumento del salario mínimo de 2027 - crédito CUT
Pensionados y trabajadores trabajan en una cifra para presentarla en la mesa de concertación del aumento del salario mínimo de 2027 - crédito CUT

Ese descuento reduce el pago neto de los beneficiarios, aun cuando la mesada haya aumentado en la misma proporción que el salario mínimo. Por ello, “el dinero efectivamente consignado puede ser inferior al valor bruto de la pensión”.

Cómo se reajustan las pensiones superiores al mínimo

Las personas cuya mesada supera el salario mínimo no reciben de forma automática el mismo incremento salarial. Para ellas, el reajuste anual se determina con la variación del IPC de 2026, que el Dane deberá certificar al cierre del año.

Precisamente, el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 establece que las pensiones se actualizan desde el 1 de enero de cada año. La norma diferencia entre las mesadas equivalentes al salario mínimo, vinculadas al incremento de ese ingreso, y las superiores, que se ajustan con la inflación anual.

La regla incluye una protección para quienes tienen una pensión cercana al mínimo legal. Si el reajuste por IPC deja la mesada por debajo del nuevo salario mínimo, “debe elevarse hasta alcanzar ese monto”, de modo que ningún pago quede por debajo de ese piso.

Fechas para definir el aumento de las pensiones

El valor de las pensiones mínimas dependerá de la negociación del salario mínimo para 2027, en la que participan representantes del Gobierno nacional, los empresarios y los trabajadores. La Ley 278 de 1996 establece el 15 de diciembre como primer plazo para alcanzar un acuerdo.

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es integrada por representantes del Gobierno, gremios y sindicatos - crédito Ministerio del Trabajo
La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es integrada por representantes del Gobierno, gremios y sindicatos - crédito Ministerio del Trabajo

Si las partes no logran consenso, el proceso contempla nuevas etapas de discusión. De no existir acuerdo, el Gobierno deberá fijar el salario mínimo a más tardar el 30 de diciembre, según los plazos previstos en la ley.

Esa decisión permitirá establecer el nuevo monto de las mesadas equivalentes al salario mínimo. Para las pensiones superiores, el dato decisivo será la inflación anual de 2026 certificada por el Dane.

Así, las estimaciones que sitúan la pensión mínima cerca de $1,9 millones siguen siendo solo escenarios. Cada pensionado conocerá su reajuste final cuando estén definidos el salario mínimo y la inflación aplicable a su mesada.

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