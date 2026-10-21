Arauca registró una caída de 56,3% en homicidios y 71% en ataques a la fuerza pública en 70 días, según Abelardo de la Espriella

Los homicidios disminuyeron un 56,3 por ciento y los ataques contra la fuerza pública cayeron un 71 por ciento en Arauca - crédito prensa MinDefensa

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El Gobierno colombiano informó que los homicidios disminuyeron 56,3% y los ataques contra la fuerza pública cayeron 71% en Arauca entre el 7 de agosto y el 15 de octubre de 2026, frente al mismo periodo del año anterior.

Las cifras fueron presentadas por el presidente Abelardo de la Espriella al término de un consejo de seguridad realizado en la capital departamental, donde también anunció el refuerzo de las operaciones contra el ELN y las disidencias de las Farc.

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La reunión tuvo lugar en las instalaciones de la Décimo Octava Brigada del Ejército Nacional, con la participación del ministro de Defensa, el mayor general retirado Jorge Eduardo Mora, y los alcaldes de los siete municipios de Arauca. El Ejecutivo presentó la reducción de los indicadores como parte del resultado de la presencia militar y policial en el departamento, aunque anticipó que las acciones se intensificarán.

De la Espriella afirmó que los resultados no son suficientes y ordenó una ofensiva dirigida contra los mandos, las redes logísticas, las fuentes de financiación y los presuntos testaferros de las organizaciones armadas que operan en la región.

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El Gobierno anunció una ofensiva contra el ELN y las disidencias de las Farc

El presidente y el ministro de Defensa evaluaron la situación de seguridad con los alcaldes de los siete municipios de Arauca - crédito prensa MinDefensa

El mandatario indicó que la nueva fase de operaciones tendrá como objetivo estos grupos que mantienen presencia en Arauca y que disputan zonas de control territorial y corredores para actividades ilícitas.

“Cuando el Estado se decide, derrota a los bandidos”, sostuvo el presidente al anunciar la medida. También aseguró que la ofensiva buscará afectar la capacidad operativa y financiera de esas organizaciones, con acciones contra sus integrantes y redes de apoyo.

El jefe de Estado se refirió de forma directa a alias Dumar, señalado como cabecilla del frente Domingo Laín Sáenz del ELN, y a alias Franklin o “Mata amarrados”, identificado por el Gobierno como responsable de finanzas de la Estructura 10 de las Farc. Según afirmó, ambos serán objetivos de las operaciones de la fuerza pública.

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Inteligencia y control de la frontera, entre las prioridades para Arauca

El Gobierno anunció que reforzará las capacidades de inteligencia de las unidades militares y policiales presentes en Arauca. La medida busca ampliar la recolección de información sobre las organizaciones armadas, sus redes de apoyo y las economías ilegales que financian sus actividades.

El Gobierno reforzará la inteligencia militar para golpear las redes logísticas y las fuentes de financiamiento armado - crédito prensa MinDefensa

Además, De la Espriella impartió instrucciones para fortalecer el control terrestre y fluvial en la frontera con Venezuela. El Ejecutivo señaló que estas operaciones estarán orientadas a combatir delitos como el narcotráfico, el terrorismo, el contrabando, la extorsión y el hurto.

Arauca ha sido uno de los departamentos más afectados por la presencia de grupos armados ilegales. La ubicación fronteriza y la actividad de estructuras del ELN y de disidencias de las antiguas Farc convirtieron a la región en un escenario de confrontaciones, ataques a integrantes de la fuerza pública y disputas por rutas y rentas ilícitas.

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En ese contexto, el presidente afirmó que las fuerzas militares y la Policía recibirán directrices para aumentar las acciones de control territorial. El anuncio incluye la protección de comunidades, soldados y policías, según lo expuesto por el Gobierno tras el consejo de seguridad.

Ordenaron trasladar a cabecillas recluidos en cárceles locales

Durante su visita a Arauca, el mandatario también ordenó al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladar a otros centros de reclusión a cabecillas y objetivos de alto valor que permanecen detenidos en cárceles locales.

Las autoridades aplicarán procesos de expulsión a personas extranjeras que registran antecedentes judiciales en el departamento - crédito prensa MinDefensa

La decisión responde a la preocupación del Gobierno por la presunta injerencia que algunos detenidos aún tendrían sobre actividades criminales dentro del departamento. De la Espriella vinculó esa capacidad de influencia con posibles hechos de corrupción en establecimientos penitenciarios de la región.

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El presidente añadió que las autoridades tienen identificados a extranjeros con anotaciones judiciales en el departamento y anticipó que se aplicarán procedimientos de expulsión.

Los Gaula reforzarán la búsqueda de cinco personas secuestradas

La agenda de seguridad también incluyó la situación de cinco personas que permanecen secuestradas, según el Gobierno, por el ELN. Entre ellas hay dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

De la Espriella ordenó a los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) militar y policial intensificar las operaciones de búsqueda y rescate. El presidente exigió a la guerrilla la liberación de los secuestrados.

Las medidas anunciadas en Arauca se suman al refuerzo de inteligencia, al control sobre rutas terrestres y fluviales y a la ofensiva contra las estructuras armadas.

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