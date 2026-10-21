Alcolirykoz llevará por primera vez su tradicional ‘Remate del Año’ a Bogotá: todo lo que debe saber

"El Remate del Año" de Alcolirykoz se hará por primera vez en Bogotá, con Los Hermanos Aicardi, Afrosound y DJ Zkruel como invitados - crédito cortesía Breakfast Live

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La agrupación de rap colombiana Alcolirykoz anunció la edición 2026 de El Remate del Año, el evento que la banda realiza cada diciembre y que por primera vez se presentará en el Movistar Arena de Bogotá.

Este evento tomó inspiración de los encuentros de fin de año organizados por la agrupación paisa en espacios más reducidos. Con el paso del tiempo y la popularidad en alza del grupo, la cita se transformó en una tradición propia de Alcolirykoz en la que combinan rap con ritmos populares asociados a las celebraciones decembrinas en los barrios de Colombia.

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Alcolirykoz programó la edición 2026 de "El Remate del Año" para el 18 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá - crédito cortesía Breakfast Live

Aunque la agrupación ya se había presentado antes en el Movistar Arena —En 2023 con su concierto junto a la Orquesta Nueva Filarmonía, y en 2025 en una presentación conjunto con Cypress Hill—, esta será la primera vez que El Remate del Año se realice en uno de los principales recintos para espectáculos musicales del país.

Gambeta, integrante de la banda, describió la propuesta como un punto de encuentro entre generaciones alrededor del rap y la música tradicional de diciembre. Según indicó, la idea es llevar al escenario una celebración que el público conoce desde la infancia.

La presentación está fijada para el viernes 18 de diciembre, con apertura de puertas a las 5:00 p.m. y el inicio del show a las 8:00 p.m. El ingreso al recinto está restringido a mayores de 18 años.

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La venta general de boletas para el concierto comenzó el 15 de octubre con entradas desde $102.200 - crédito TuBoleta

Tras agotarse la preventa, la venta general de boletas quedó pactada para iniciar el próximo jueves 15 de octubre a las 7:00 p.m., mismas que pueden adquirirse a través de TuBoleta. Los precios de la primera etapa parten desde los $102.200 para las localidades de tercer piso y alcanzan los $306.600 pesos en la Tribuna Fan Sur.

Según consta en la página oficial del evento, el Movistar Arena habilitó además los sectores 206, 214, 306 y 314 como zonas libres de alcohol, donde no estará permitida la venta ni el consumo de bebidas embriagantes.

El concierto contará con la participación de Los Hermanos Aicardi, Afrosound y DJ Zkruel, quienes acompañarán a la banda en una noche que combina rap con música tropical y clásicos populares de diciembre.

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Alcolirykoz: el barrio y la independencia como guías

La agrupación hace su regreso al Movistar Arena, recinto donde ya se presentaron en 2023 y 2025 - crédito cortesía Breakfast Live

La agrupación surgió a finales de la década de 1990 en el barrio Aranjuez, en la comuna 4 de Medellín, un periodo marcado por la violencia en la ciudad. Gambeta y Kaztro, primos entre sí, comenzaron a escribir rimas influenciados por el rap de los años 90 (especialmente en el sonido boom bap de grupos como Wu-Tang Clan o Nas), mientras que Fazeta se sumó al proyecto para aportar su trabajo en las tornamesas.

La carrera oficial del grupo despegó en 2007 con el lanzamiento del demo En Letras Mayúsculas, que les permitió empezar a sonar en el circuito underground de Medellín. En 2010, la banda publicó su primer álbum de estudio, La Revancha de los Tímidos, con el que consolidó un sonido propio basado en el boom bap y las referencias a la salsa, el bolero y el jazz.

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En 2026, Alcolirykoz celebró dos décadas de trayectoria con la gira "Dos Décadaz" en Colombia y el exterior - crédito cortesía Breakfast Live

A ese trabajo le siguieron El Despilfarro (2011), Efectos Secundarios (2014) y Servicios Ambulatorioz (2017), discos que incluyen temas como Tararea, N.A.D.A. y Changó, considerados himnos dentro de su catálogo. Con estos lanzamientos, el grupo logró consolidarse como una de las agrupaciones de hip hop más influyentes de Colombia y América Latina, con presentaciones en escenarios como el Teatro Pablo Tobón Uribe, el Movistar Arena de Bogotá y el Centro de Eventos La Macarena en Medellín.

En 2021, la banda publicó el álbum Aranjuez, en homenaje al barrio donde nació el proyecto, y en 2024 lanzó su sexto trabajo de estudio, Anarcolirykoz. En 2026, AlcolirykoZ celebró sus 20 años de trayectoria —tomando como punto de partida la realización de sus primeras grabaciones— con la gira Dos Décadaz, que incluyó presentaciones en Medellín, Bogotá, Cali y Manizales, además de escenarios internacionales en Estados Unidos, México y España. De este modo, el concierto de diciembre en Bogotá funciona como cierre de este ciclo de aniversario.

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