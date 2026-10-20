Video | Karol G habló con Salma Hayek sobre su vida sentimental y paralizó Nueva York con una sesión de fotos

La paisa paralizó las calles de Manhattan, posando junto a un taxi típico de la Gran Manzana. Las imágenes aparecieron durante su más reciente entrevista, con Salma Hayek - crédito @interviewmag/Instagram

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Karol G compartió una reflexión íntima sobre su forma de vivir el amor, en una entrevista con Salma Hayek publicada por la revista Interview en su edición de otoño de 2026.

La misma incluyó una sesión fotográfica en la cual la cantante se dejó ver en las calles de Nueva York, posando ante la cámara en imágenes que acompañaron la publicación fisica y digital. La cuenta oficial de Interview en redes sociales difundió un clip con algunos de los momentos detrás de cámaras de dicha sesión.

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La cantante colombiana, que atraviesa la promoción de su sexto álbum, No Me Arrepiento de Sentir Tanto, descrito como el trabajo más confesional de su carrera, definió en la entrevista su 2026 como un “fuck-it year”, concepto que resume su decisión de no reprimir ningún impulso ni emoción.

La conversación, sostenida el 13 de septiembre en Nueva York mientras Karol G se encontraba en medio de la manga norteamericana de Viajando Por El Mundo Tropitour, derivó en un intercambio sobre la intensidad con la que la artista experimenta sus relaciones sentimentales.

Karol G afirmó en entrevista con Salma Hayek que solo inicia relaciones sentimentales con la expectativa de que sean para siempre - crédito @interviewmag/Instagram

“Si voy a estar con alguien, es con la visión de que es la persona con la que voy a morir. Si no es eso, no lo quiero. No quiero algo rápido. El amor se trata de ir hasta el final, y estoy pensando que va a ser para siempre. Esa es mi forma de ser”, afirmó la cantante en su charla con la mexicana.

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No obstante, la Bichota admitió que esa manera de vincularse tiene un costo físico cuando las relaciones terminan.

“Amo mucho, pero cuando amo a alguien, voy hasta el final hasta estrellarme. Para mí, no es a medias. Cuando tengo intimidad con alguien, es porque estoy profundamente enamorada”, sostuvo la cantante.

En la actualidad, y tras el final de su relación con Feid, agregó que por ahora su prioridad está en disfrutar su soledad: “Ahora estoy disfrutando mi tiempo sola, y no sé si quiero estar enamorada de alguien pronto. No está en mis planes. Me estoy amando a mí misma ahora mismo, y amando la gira y a mis amigos”.

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Frente a este relato, Salma Hayek introdujo una perspectiva construida desde su propia experiencia con el desamor. La actriz describió el dolor de una ruptura en la juventud como algo físico, que se siente “en la piel” y “en el estómago”, al punto de impedir respirar con normalidad. Con el paso de las décadas, dijo, llegó a entender que esa intensidad no proviene de la otra persona, sino de uno mismo, y que el amor no debe regalarse sino conservarse.

Ante esa reflexión, Karol G retomó la palabra para explicar cómo procesó esa idea en carne propia: “Esa es una lección que aprendí antes, y me llevó, como dices, un momento en la vida en que lo sientes en el corazón, el órgano real”.

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La cantante añadió que, pese a reconocer el costo emocional de sus rupturas, vuelve a repetir el mismo patrón cada vez que se enamora: “Cada vez digo ‘no voy a llegar a este punto de nuevo, la próxima vez voy a ser súper cuidadosa’. Y ahí vamos otra vez”.

Hayek cerró ese tramo con una observación sobre la singularidad de esa forma de amar: no todo el mundo es tan melodramático ni experimenta esa intensidad al extrañar a alguien. Karol G coincidió y explicó por qué prefiere, por ahora, mantenerse al margen de una nueva relación: “Por eso digo que estoy bien así, porque me conozco y sé cómo voy a estar si encuentro a alguien. Así que tal vez no por ahora”.

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La artista definió el año 2026 como un período centrado en la decisión de no reprimir impulsos ni emociones - crédito @interviewmag/Instagram

La charla cerró con el concepto que da identidad al momento actual de la artista. Consultada sobre su definición de este año como un “fuck-it year”, Karol G lo confirmó sin matices: “Este es un año de ‘qué importa’”. Hayek bromeó con la posibilidad de que la frase se convierta en el título de una futura canción en inglés, a lo que la colombiana respondió entusiasmada: “¡Ay, sí! Me encanta. Te lo juro”.

El consejo de Hayek sobre cómo manejar el éxito en los negocios y el amor

Más allá del eje sentimental, la entrevista incluyó un tramo centrado en los desafíos de liderar una carrera propia como mujer en una industria competitiva. Hayek le planteó a Karol G cómo mantener la calma frente a la mediocridad ajena cuando se lidera un equipo de cientos de personas que no comparten la misma pasión por los detalles.

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La cantante respondió con el ejemplo de su primera gira de estadios, un proyecto que, según relató, enfrentó el rechazo inicial de su propio equipo de trabajo. “Todos en el equipo estaban en mi contra. Todos. Venían con cosas como ‘Karol, no estamos listos, todavía no tenés la experiencia, no tenemos esto’. Y yo decía, ‘Bueno, ¿qué tengo que hacer para lograr esto? ¿Qué tengo que hacer para conseguir esa experiencia?’”, relató.

El equipo de trabajo de Karol G se opuso al inicio a su primera gira de estadios con el argumento de que faltaba experiencia - crédito @interviewmag/Instagram

Ese tramo de la conversación también abordó el simbolismo del tiburón gigante que Karol G utiliza en sus presentaciones en vivo. La cantante explicó que la idea surgió de una convicción personal sobre su forma de enfrentar los riesgos de su carrera: “Necesito un tiburón enorme, y necesito que ese tiburón se vea como el tiburón definitivo, y lo voy a montar. Eso ha sido toda mi vida, cabalgar las situaciones de la manera más difícil posible”.

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Hayek, buceadora experimentada, ofreció una lectura distinta a la que suele atribuirse al elemento escénico: contrario a la creencia de que frente a un tiburón hay que huir, explicó que la clave está en mantenerse quieto y centrado, una metáfora que la propia artista terminó por adoptar como representación de su búsqueda constante de control frente a la adversidad.

En ese mismo bloque, Hayek le recomendó a Karol G buscar una pareja ajena al mundo del espectáculo como estrategia para sortear la intimidación que, según planteó, genera el éxito femenino en el ámbito sentimental, y citó su propio caso como ejemplo: encontró a un empresario sin vínculos con la industria del entretenimiento. La actriz cerró esa reflexión con una valoración sobre las probabilidades de la cantante de encontrar un vínculo así: “tus posibilidades son del 3.000%”.

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