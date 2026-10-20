WestCol estará en el Clásico Barcelona-Real Madrid con permiso oficial de LaLiga

El streamer confirmó que LaLiga le dio autorización para realizar contenido dentro del Camp Nou el fin de semana, siempre que no presente imagenes del partido - crédito @migueclips_0/TikTok

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El streamer colombiano WestCol confirmó que viajará a España para estar presente en el Clásico entre Barcelona y Real Madrid, el próximo domingo 25 de octubre de 2026 en el Spotify Camp Nou.

“Voy para Europa porque nos dieron los permisos para estar en el estadio y transmitir el Clásico de Real Madrid y Barcelona. No transmitir el partido, pero sí estar a lo Speed en el Mundial”, afirmó WestCol durante uno de sus streams recientes.

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WestCol dejó en claro que su transmisión se centrará en las reacciones, el ambiente de las tribunas y todo lo que ocurra alrededor del encuentro, sin retransmitir la señal oficial del partido. Este formato hace referencia directa al tipo de contenido que IShowSpeed popularizó en grandes eventos deportivos, donde el creador comparte en tiempo real su experiencia desde el estadio.

La transmisión de WestCol mostrará las reacciones de los asistentes y el ambiente de las tribunas sin emitir la señal del juego - crédito @westcol/Instagram

En el Camp Nou, WestCol se encontrará con otros creadores de contenido reconocidos internacionalmente, entre ellos AuronPlay y Pereira. LaLiga confirmó que cerca de una veintena de creadores vinculados a distintos broadcasters estarán presentes en Barcelona como parte de una estrategia internacional para amplificar la conversación digital en torno al primer Clásico de la temporada 2026/27.

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El partido llega, además, con una marcada diferencia en la tabla de posiciones de LaLiga. El Barcelona es líder después de nueve jornadas con 27 puntos, producto de nueve victorias en igual número de encuentros, con 39 goles a favor y apenas nueve en contra. El Real Madrid, por su parte, ocupa la tercera posición con 21 unidades, tras siete triunfos y dos derrotas, con 23 goles marcados y nueve recibidos.

El primer Clásico de la temporada se disputará el domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou de Barcelona - crédito Albert Gea/REUTERS

Ambos equipos llegan al Clásico tras imponerse en la fecha anterior: el Barcelona goleó 5-2 al Real Betis, mientras que el Real Madrid hizo lo propio con el Sevilla por 4-1. Estos resultados mantienen al cuadro catalán como líder invicto y obligan a los dirigidos por Jose Mourinho a buscar una victoria para recortar la diferencia en la clasificación. El compromiso se disputará el domingo 25 de octubre a las 03:00 p. m. (hora de Colombia).

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Paralelamente a su participación en el Clásico, WestCol anunció una alianza con el canal Win Sports para ampliar el alcance de Stream Fighters 5, su evento insignia de combates entre creadores de contenido. Dicha edición se realizará el 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, con una cartelera de diez enfrentamientos.

Westcol se comparó con Pablo Escobar por su fortuna acumulada antes de los 25 años

Durante una transmisión en vivo, el creador de contenido Westcol comparó su fortuna con el capo colombiano Pablo Escobar - crédito @Terrenoviral/X

Días atrás, el streamer se hizo notar durante una de sus transmisiones en Kick al compararse con el célebre narcotraficante y cabeza visible del Cartel de Medellín.

Esto sucedió durante la noche del viernes 16 de octubre, cuando el creador de contenido antioqueño aseguró haber superado, a los 24 años, la fortuna que Pablo Escobar acumuló a través de la criminalidad cuando tenía 25.

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El comentario se produjo mientras Westcol analizaba un documental sobre el capo colombiano, en el que se señalaba que Escobar había alcanzado esa misma cifra a los 25 años.

Durante la transmisión en vivo, el influenciador confirmó que logró reunir al menos cinco millones de dólares —equivalentes a más de 15.898 millones de pesos colombianos—, a través de sus plataformas digitales y distintos negocios.

El streamer estableció una comparación directa entre su trayectoria y la del narcotraficante, al tiempo que remarcó que, según su propio relato, obtuvo el dinero por medios legales.

“Cinco millones de dólares a los 25 años... Yo a los 24 lo hice legal. ¿Cómo la ven? ¿Quién es más gangsta viniendo de abajo? Pablo Escobar está muerto y me da hasta miedo decir estas cosas”, expresó Westcol ante su audiencia.

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Las palabras del influenciador se dieron en un tono que combinó la provocación habitual de sus transmisiones con una reflexión sobre su propio ascenso económico.