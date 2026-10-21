Teófilo Gutiérrez reveló lo cerca que estuvo de llegar al Real Madrid; también confesó que espera ver campeón a Falcao con Millonarios

Teófilo Gutiérrez reveló que estuvo cerca de ser jugador del Real Madrid cuando se convirtió en Rey de América en el 2014, y que espera que Falcao regrese a Millonarios para ser campeón - crédito @juniorclubsa/@falcao

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Teófilo Gutiérrez recordó lo cerca que estuvo de jugar en el Real Madrid y expresó su deseo de que Radamel Falcao vuelva a Millonarios, durante una entrevista con AS Colombia, el 20 de octubre del 2026. El delantero también cuestionó decisiones tomadas en la selección Colombia en 2021 y sostuvo que modificar una formación que viene de conseguir buenos resultados puede descompensar a un equipo.

Gutiérrez afirmó que su nombre estuvo en consideración para llegar al club español y que la no concretación de esa transferencia fue la única cosa que le faltó alcanzar en su carrera: “En el 2014, después de ser Rey de América, pude ir al Real Madrid. Estuvo mi nombre ahí, pero no se dio”.

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El Rey de América es el reconocimiento que entrega cada año el diario uruguayo El País de España al mejor futbolista del continente, a partir de una votación de periodistas especializados.

La distinción se entrega desde 1986 y Teófilo Gutiérrez la ganó por su desempeño durante 2014, año en el cual también jugó el Mundial de Brasil con la selección Colombia y alcanzó la mejor participación histórica de la Tricolor en ese certamen, al llegar a los cuartos de final.

Ese año, Teófilo jugaba en River Plate. Fue una de las figuras del equipo que ganó la Copa Sudamericana 2014, cuyo título se definió el 10 de diciembre ante Atlético Nacional. Además, fue uno de los goleadores del equipo argentino en el torneo de Primera División de Argentina.

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Teófilo Gutiérrez levantando su trofeo de Rey de América en el año 2014 - crédito Julian David Sierra/Colprensa

El deseo de que Falcao vuelva a Millonarios

Durante la entrevista con el medio citado, Gutiérrez también habló sobre Radamel Falcao y la posibilidad de que el delantero regrese a Millonarios. Su comentario estuvo atravesado por un mensaje de reconocimiento para una generación de futbolistas a la que aludió sin identificar de manera específica en sus declaraciones.

“Muy feliz de verlos a todos, de ver a sus familias, de que los aplaudamos a todos y los disfrutemos”, expresó. Luego deseó que cada integrante de esa generación tenga la oportunidad de ser campeón con su club.

En ese espacio, el exdelantero de Junior habló de su expectativa por un eventual retorno de Falcao a Millonarios: “Ojalá el ‘Tigre’ vuelva a Millonarios. Merece llegar a una final y ganarla”.

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El delantero, que no renovó contrato por el impuesto al patrimonio, afirmó que mantiene el cariño con el cuadro bogotano, sus directivos y jugadores - crédito Camilo Zabaleta/Infobae

Y es que Falcao García llegó por primera vez a Millonarios en julio de 2024, después de años en los que había expresado públicamente su deseo de jugar en el club del que es hincha.

En esa primera etapa disputó 28 partidos, convirtió 11 goles y acumuló 1.568 minutos. Su contrato no fue renovado un año después, pero el delantero regresó el 6 de enero de 2026 con un vínculo por seis meses. En su segundo ciclo, Falcao jugó 11 encuentros, marcó un gol y sumó 391 minutos, en una campaña que incluyó la eliminación del equipo capitalino en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

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'Teo' Gutiérrez dejó de ser convocado a la selección Colombia en el 2017 - crédito Colprensa

La crítica a las decisiones en la selección Colombia

El futbolista también dejó una reflexión sobre la selección Colombia; en 2021, cuando él creía que debía ser convocado, su último partido con la Tricolor fue en el 2017, y cuestionó decisiones que, a su juicio, tuvieron consecuencias negativas: “Yo creo que se equivocaron ahí y eso tuvo un costo caro. El entrenador tuvo un costo caro”.

Teófilo Gutiérrez vinculó esa mirada con un período en el que considera que atravesaba “un momento muy lindo en Cali” y entendía que la selección lo necesitaba: “Cuando un equipo necesita un jugador y el jugador necesita el equipo, eso es fundamental”.

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Para el delantero, la elección de los convocados o de los futbolistas que integran una formación debe responder a la necesidad del equipo. “Son piezas fundamentales. No te puedes equivocar en la elección del jugador o de los jugadores”, afirmó para la fuente citada.