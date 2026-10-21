Autoridades en Colombia investigan una red de préstamos ‘gota a gota’ que conectaría a Pereira con Brasil: movió más de 122.000 reales

Las autoridades rastrean giros superiores a 122.000 reales, pagos por PIX y transferencias fraccionadas que podrían estar relacionados con estructuras dedicadas a la usura y el lavado de activos - crédito @PoliciaPereira / X

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La Policía de Pereira, en Colombia, investiga una red de préstamos “gota a gota” con operaciones entre Pereira y Brasil, tras dos procedimientos contra ciudadanos colombianos requeridos mediante notificación roja de Interpol. Los expedientes incluyen movimientos de dinero a través de plataformas financieras brasileñas, presuntas maniobras para ocultar el origen de recursos y posibles contactos con organizaciones criminales de ambos países.

El principal rastro financiero conduce a São Paulo, donde las autoridades brasileñas investigan una estructura que habría utilizado préstamos informales como fachada para operaciones de usura y blanqueo de capitales. En esa investigación figura Edwin Orlando Ramírez Rodríguez, localizado en Pereira tras un intercambio de información entre la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y organismos de Brasil.

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Según la Policía Metropolitana de Pereira, Ramírez Rodríguez era requerido por los delitos de usura, lavado de activos y asociación criminal. Las autoridades brasileñas lo señalan como presunto integrante de una organización dedicada al denominado “gota a gota” internacional, una modalidad de crédito ilegal que opera con cobros diarios, intereses elevados y, en algunos casos, amenazas contra los deudores.

Más de 122.000 reales bajo seguimiento

La investigación sitúa entre septiembre y diciembre de 2022 los movimientos que actualmente son materia de análisis. Durante ese lapso, Ramírez Rodríguez habría movilizado más de 122.000 reales brasileños mediante transferencias bancarias, operaciones divididas en varias transacciones y pagos por PIX, el sistema de pagos instantáneos de Brasil.

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Las autoridades retuvieron en Pereira a Edwin Orlando Ramírez Rodríguez por delitos de usura y lavado de activos vinculados a la justicia brasileña - crédito @PoliciaPereira / X

Los investigadores tratan de establecer si la fragmentación de los giros tuvo como propósito dificultar el seguimiento de los recursos. La hipótesis apunta a que parte del dinero pudo proceder de actividades ilícitas vinculadas con préstamos clandestinos.

El teniente coronel Diego Rodríguez, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira, señaló que el procedimiento se concretó tras conocer información sobre transacciones superiores a 120.000 reales. “Este ciudadano de nacionalidad colombiana fue retenido por la Policía Judicial por los delitos de usura, lavado de activos y asociación criminal mediante notificación roja de Interpol”, explicó el oficial.

Rodríguez agregó que la cooperación con agencias internacionales permitió capturar a 19 personas requeridas por autoridades extranjeras en lo corrido de 2026. El dato incluye investigaciones por narcotráfico, homicidio, extorsión, delitos sexuales, tráfico de migrantes y delitos financieros.

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Otro requerido por Brasil fue ubicado en la capital de Risaralda

El caso de Ramírez Rodríguez no es el único que conecta a Pereira con la investigación brasileña sobre los préstamos ilegales. La Policía también informó sobre la ubicación de Steven Soto, otro ciudadano requerido por Brasil por presunta usura pecuniaria, blanqueo de capitales y asociación criminal.

La Policía localizó a Steven Soto por su presunta participación en una estructura de créditos clandestinos con alcance en Perú, Colombia y Brasil - crédito @PoliciaPereira / X

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, Soto se habría movilizado entre Perú, Colombia y Brasil. Las pesquisas lo relacionan con una red de préstamos clandestinos que tendría presencia en esos tres países.

En su expediente aparecen referencias a eventuales contactos con integrantes de La Cordillera, una estructura criminal con presencia en Risaralda, y del Primer Comando de la Capital (PCC), organización brasileña investigada por delitos como narcotráfico, homicidios y lavado de activos.

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Para la Policía, los casos de Ramírez y Soto muestran una misma dinámica: ambos eran requeridos por la justicia de Brasil y fueron encontrados en Pereira. Esa coincidencia abrió interrogantes sobre el papel de la ciudad dentro de las rutas de movilidad y ocultamiento de personas buscadas en investigaciones internacionales.

Un homicidio en la Circunvalar también llevó a revisar flujos de dinero

Los movimientos financieros asociados al gota a gota adquirieron relevancia en otra investigación que sigue la Policía de Pereira: un homicidio ocurrido en la avenida Circunvalar, una de las zonas más concurridas de la ciudad.

Los investigadores analizan la relación de las transferencias financieras procedentes de São Paulo con un homicidio cometido en la avenida Circunvalar - crédito Juan David Duque / Reuters

Las autoridades revisan si los recursos enviados desde São Paulo a Colombia guardan relación con ese crimen. Por ahora, el vínculo hace parte de una línea investigativa y no se han divulgado detalles sobre las personas involucradas ni sobre el monto de dinero que habría sido conectado de forma directa con el asesinato.

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La relación entre préstamos ilegales, cobros violentos y redes de sicariato es una de las principales preocupaciones de los investigadores. En distintos expedientes, los mecanismos de crédito informal aparecen junto con referencias a movimientos de efectivo, transferencias internacionales y estructuras que ofrecen servicios de cobro mediante intimidaciones.

La cooperación entre organismos colombianos, brasileños, peruanos, españoles y estadounidenses continúa como parte de las actuaciones para establecer el alcance de las redes criminales y sus movimientos financieros.