Ponen en cintura a Sencia por conciertos en El Campín: Idrd solicitó seguimiento a presentación de Ryan Castro por afectaciones a la cancha

La tarima para el concierto de BTS provocó que se desmontara la gramilla y el tiempo de recuperación hizo que se cancelara el partido Millonarios vs. Once Caldas del 13 de octubre - crédito Luisa González/REUTERS

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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) ordenó al Consorcio C.C.A., encargado de la interventoría del estadio El Campín, que ejerza control inmediato sobre el concesionario Sencia. El objetivo es garantizar que el campo de juego quede en condiciones óptimas tras el concierto programado para el 31 de octubre de 2026 y que los partidos de fútbol profesional puedan disputarse sin interrupciones.

El Idrd advirtió que la instalación de la tarima, la circulación de público sobre el terreno de juego y el posterior desmontaje de estructuras representan un riesgo para el gramado, la iluminación y las redes del estadio. Según el organismo, la disponibilidad de El Campín para el fútbol profesional es la obligación central del esquema de concesión, mientras que los eventos culturales no pueden comprometer ese uso principal.

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La instrucción, firmada por Gabriel Lagos Medina, secretario general del Idrd, se enmarca en la supervisión del Contrato de Concesión CTO 272 de 2024 y se sustenta en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. El oficio, radicado con el número 20262000391441 el 20 de octubre de 2026, fue dirigido al ingeniero Harold Huertas Gil, director técnico de la interventoría.

Seis exigencias concretas a la interventoría

Además de requerir el plan de montaje, el Idrd estableció cinco actuaciones adicionales que la interventoría debe ejecutar de forma obligatoria y la primera es un “plan de montaje, operación y desmontaje del concierto del 31 de octubre, con el cronograma hora a hora, el sistema de protección del césped (tipo de cubierta, tiempo máximo de permanencia, cargas permitidas sobre el campo) y la fecha y hora en que el escenario quedará libre y disponible para el operador deportivo”.

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La segunda también pide un plan de recuperación del campo de juego y contingencia “para el evento de que el gramado, la iluminación o cualquier otro componente del estadio resulte afectado, con indicación de los recursos, el personal, los insumos y los tiempos de respuesta, y su compatibilidad con el calendario de partidos posteriores al 31 de octubre de 2026”.

Este es el documento del Idrd para el seguimiento a las medidas de Sencia por el concierto de Ryan Castro, para proteger la cancha - crédito Idrd

La tercera obliga a la interventoría a levantar un acta con registro fotográfico y técnico del estado del campo antes del inicio del montaje: “Esta acta será la línea base para establecer cualquier afectación posterior”.

La cuarta solicitud de la entidad distrital es “hacer presencia durante el montaje, el evento y el desmontaje, y hacer seguimiento al cumplimiento de los tiempos y de las medidas de protección aprobadas. Cualquier desviación debe ser requerida al concesionario en el mismo momento e informada al Idrd”.

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El Distrito le ha puesto mucha atención al manejo de El Campín por el escándalo con la gramilla, que provocó los choques con Sencia - crédito Idrd

El quinto punto trata de una inspección del estadio en las 24 horas siguientes al desmonte del escenario musical y “levantar acta del estado del campo y de los demás componentes”, mientras que la última parte es “informar a esta supervisión, de inmediato y por el medio más expedito, cualquier hecho que ponga en riesgo la realización de los partidos programados, y remitir dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la inspección” y, en caso de ser así, realizar “la identificación de los posibles incumplimientos del concesionario con su soporte, para efectos del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011”.

El estado actual de la cancha

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Sencia informó cómo se encuentra la gramilla previo al encuentro entre Millonarios y Once Caldas, el mismo que se canceló el 13 de octubre porque la recuperación del césped no alcanzó a estar a tiempo en óptimas condiciones y fue necesaria la reprogramación.

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Sencia informó que las condiciones de El Campín son buenas en su gramilla para el partido Millonarios vs. Once Caldas del 20 de octubre - crédito Sencia

Según el operador del escenario deportivo, las mediciones del pasto para el encuentro son buenas para disputar el juego, pese a que las condiciones climáticas por la lluvia fueron complejas para el mantenimiento de la grama, que cada vez que hay precipitaciones se cubre con una lona por completo.