La actriz María Helena Döering recordó cómo sobrevivió a un atentado de Pablo Escobar en el hotel donde se hospedaba: “Mi habitación se destruyó”

En una reciente entrevista, la actriz relató su experiencia durante el atentado ordenado por el capo del Cartel de Medellín en 1992 - crédito @menopausicas_podcast/Instagram

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La actriz María Helena Döering relató en el podcast Las Menopáusicas, conducido por Yolanda Ruiz y María Elvira Samper, cómo sobrevivió a un atentado con bomba ordenado por Pablo Escobar el 9 de diciembre de 1992, mientras protagonizaba la telenovela La maldición del paraíso.

El ataque ocurrió en el hotel Orquídea Real, ubicado en la carrera 7 con calle 32 de Bogotá, donde antes funcionó el tradicional Hotel Hilton.

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“Estaba empezando a grabar La maldición del paraíso, 9 de diciembre de 1992. Pablo Escobar pone una bomba en el Orquídea Real, donde yo me estaba alojando en la habitación 3603, donde el pobre bachiller quedó sin piernas”, relató Döering haciendo referencia a Julián Rodrigo Sosa, que en esos días iba a recibir un reconocimiento de Ecopetrol por ser el mejor resultado a nivel nacional en las pruebas de estado del Icfes.

“Yo estaba en la 3606. Yo me estaba bañando en ese momento. Si no me hubiera estado metida en ese bunkercito que era la ducha (...) toda mi habitación se destruyó, toda mi ropa salió volando, había vidrios en el piso”, recordó durante el pódcast.

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La estructura de la ducha protegió a la intérprete del colapso de su habitación, tras la explosión del artefacto - crédito Colprensa

Döering describió la confusión inmediata tras la explosión y el momento en que abandonó su cuarto sin comprender la magnitud de lo sucedido, solamente cubierta con una toalla: “Yo no entendía bien qué estaba pasando y salí con una toallita al corredor. Ahí bajaban de los pisos de arriba; ya no había ascensores, la luz se empezaba a ir en el hotel, pero en realidad la bomba no era tan potente como para dañar el hotel, fue tan potente como para dañar ese piso y donde estaba el pobre muchacho”.

En el pasillo, un hombre que bajaba de los pisos superiores se cruzó con ella. “Baja un paisa prendido, porque eran las 8 de la noche, plena happy hour, comida, con un whisky en la mano y me ve llorando con esta toallita”, relató, contando que le pidió ayuda para que le sacara algo de ropa, pues no quería entrar a la habitación, pero a la vez lidiaba con alguien en estado de alicoramiento: “Yo decía: ‘Sí, pero no me toque’. Él se había prendido ya. Y entró, me sacó unos blue jeans y unos tacones blancos”.

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La actriz tuvo que bajar todos los pisos por las escaleras, en tacones, debido a que los ascensores estaban fuera de servicio.

En la recepción del hotel la esperaban figuras vinculadas a la producción de la telenovela, realizada por Producciones JES. “Yo llegué a la recepción y allí estaba Julio [Sánchez Cristo] con Víctor [Mallarino]. Claro, o sea, habían oído, habían venido a rescatarme. Prensa, gentío. Una cosa terrible”, recordó.

Un huésped auxilió a la actriz con prendas de vestir, luego de que esta pidiera ayuda para volver a entrar a su habitación - crédito @mahelenadoering/Instagram

Döering también señaló que pudo salvar muchos de sus documentos personales por una costumbre que tenía cada vez que se alojaba en hoteles: “Yo tenía por costumbre dejar el pasaporte y las cosas importantes en esa época, en la caja fuerte, abajo, en la recepción. Eso estamos hablando de hace 33 años. Y afortunadamente, lo importante mío, que eran los documentos y eso, estaba abajo. Entonces yo no tuve que volver a subir”. Solo regresó al cuarto para recuperar algunos efectos personales.

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Tras el ataque, la actriz se trasladó a la vivienda de una colaboradora de la producción y continuó con el rodaje de la telenovela pese al episodio.

La producción marcó el inicio de su carrera actoral en Colombia

'La maldición del paraíso' marcó el debut de la caleña en la actuación, compartiendo pantalla con Teresa Gutiérrez, Jairo Camargo y Angie Cepeda - crédito Producciones JES

Döering llegó al proyecto tras más de una década de residencia fuera del país, convocada por Julio Sánchez Cristo luego de una campaña publicitaria que la actriz protagonizó años atrás para una marca de dulces.

La telenovela, escrita por Mónica Agudelo, significó su debut en la televisión colombiana junto a un elenco que integraban Teresa Gutiérrez (con la que desarrolló una estrecha relación), Jairo Camargo, Pepe Sánchez, Angie Cepeda y Humberto Dorado, entre otros.

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“No me habían preparado, la verdad. Al comienzo lloré mucho, sufrí”, reconoció la actriz sobre la adaptación a ese primer trabajo en el país, que coincidió con el episodio del atentado. El estreno generó repercusión inmediata, incluso entre su entorno familiar, por el contenido de algunas escenas. “Mi mamá me llamaba, me regañaba”, contó Döering sobre la reacción de su madre ante la emisión del melodrama en televisión.

Con todo, esto marcó el inicio de una trayectoria que llegó a su pico con sus apariciones en La viuda de Blanco o La saga, negocio de familia, y se mantiene hasta la fecha con apariciones en Rojo carmesí y la próxima producción de Caracol Televisión, En qué lío me metí.

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