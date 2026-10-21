Colombia

HBO Max estrenará ‘El colombiano de Keko’, serie inspirada en un caleño que pasó ocho años preso en Tanzania

La producción colombiana reconstruye el encierro de Andrés Felipe Ballesteros y la lucha de su familia por demostrar su inocencia, con Juan Cruz como protagonista. Christian Tappan y Juan Pablo Raba forman parte del elenco

La ficción narra la historia de Andrés Felipe Ballesteros, colombiano condenado a ocho años de cárcel injustamente en Tanzania, por narcotráfico - crédito cortesía MovieBox
Guardar

HBO Max estrenará el jueves 22 de octubre de 2026 los dos primeros episodios de El colombiano de Keko, una ficción de ocho capítulos basada en el caso real de Andrés Felipe Ballesteros, un ciudadano colombiano que permaneció ocho años preso en Tanzania por un delito de narcotráfico que no cometió.

La historia narra cómo Ballesteros, que viajó al país africano en busca del amor, terminó recluido en Keko, una de las cárceles considerada entre las más peligrosas del mundo. La serie está ambientada en 2020, durante la pandemia, y combina el drama carcelario con la lucha judicial que se desplegó para revertir la condena.

PUBLICIDAD

El relato avanza en dos planos narrativos: mientras Andrés enfrenta el encierro, su hermano busca respuestas y recorre distintas instancias para pedir ayuda, en un contexto donde el caso permanece detenido entre trámites que no avanzan y puertas que no se abren.

Juan Cruz encabeza el reparto protagónico junto a Juan Pablo Raba, Christian Tappan (en la imagen) y Natalia Lara, con dirección de Riccardo Gabrielli - crédito cortesía MovieBox
Juan Cruz encabeza el reparto protagónico junto a Juan Pablo Raba, Christian Tappan (en la imagen) y Natalia Lara, con dirección de Riccardo Gabrielli - crédito cortesía MovieBox

En ese escenario aparece el abogado Vladimir Fernández, que cuestiona las circunstancias de la condena y asume la defensa para esclarecer lo ocurrido. A partir de ahí se extiende un proceso judicial de varios años que pone a prueba la persistencia de quienes impulsan la causa.

El actor Juan Cruz encabeza el elenco en el papel protagónico. Lo acompañan Juan Pablo Raba y Christian Tappan, ambos con trayectoria en la televisión colombiana, y la actriz Natalia Lara completa el reparto principal.

PUBLICIDAD

La dirección estuvo a cargo de Riccardo Gabrielli, quien además se desempeñó como productor asociado junto con Raba.

HBO Max estrenará el 22 de octubre la serie 'El colombiano de Keko', una ficción basada en los ocho años de encierro injusto que vivió Andrés Felipe Ballesteros en Tanzania - crédito cortesía MovieBox
HBO Max estrenará el 22 de octubre la serie 'El colombiano de Keko', una ficción basada en los ocho años de encierro injusto que vivió Andrés Felipe Ballesteros en Tanzania - crédito cortesía MovieBox

La producción estuvo a cargo de MovieBox, en coproducción con Canal Trece y Guannaby Films. Canal Trece, la cadena de televisión pública colombiana, emitió la serie por primera vez en 2024 con una apuesta declarada por estándares de realización premium y proyección internacional, lo que incluyó el inicio de un proceso de ventas en el exterior.

Antes de su estreno televisivo, El colombiano de Keko tuvo una presentación especial el 21 de abril en el marco de la 63.ª edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci), uno de los encuentros cinematográficos más antiguos y representativos de América Latina.

El argumento avanza entre el encierro del protagonista y los reclamos que realiza su hermano ante la falta de avances burocráticos - crédito cortesía MovieBox
El argumento avanza entre el encierro del protagonista y los reclamos que realiza su hermano ante la falta de avances burocráticos - crédito cortesía MovieBox

En 2025, la serie recibió siete nominaciones en los Premios India Catalina, los galardones de la industria televisiva colombiana que se entregan cada año en Cartagena. Compitió como Mejor Serie de Ficción y en categorías técnicas como edición, fotografía, diseño de producción y musicalización, mientras que Raba obtuvo nominaciones como Mejor Actor de Reparto y Actor Favorito del Público.

Lo que relata la historia real detrás de la ficción

Los agentes migratorios detuvieron a Ballesteros en el aeropuerto de Dar es-Salam, Tanzania, bajo sospecha de narcotráfico en agosto de 2014 en condiciones que atentaban contra sus derechos individuales - crédito redes sociales
Los agentes migratorios detuvieron a Ballesteros en el aeropuerto de Dar es-Salam, Tanzania, bajo sospecha de narcotráfico en agosto de 2014 en condiciones que atentaban contra sus derechos individuales - crédito redes sociales

El caso de Ballesteros ocurrió en agosto de 2014, una semana después de que el caleño cumpliera 28 años. Había viajado a Tanzania con la intención de conocer las islas de Zanzíbar y Mafia, en el océano Índico. Al llegar al aeropuerto de Dar es-Salam, agentes migratorios lo apartaron del control, lo interrogaron en suajili y lo detuvieron bajo sospecha de tráfico de estupefacientes, sin que existieran pruebas concluyentes ni acompañamiento legal o de traducción en ese momento inicial.

Ballesteros fue remitido a la prisión de Keko, un centro con un nivel de hacinamiento cercano al 500%. Durante su reclusión, su peso corporal cayó de 85 a 50 kilos por la mala alimentación, y contrajo malaria y fiebre tifoidea. Su familia costeó, a través de una intermediaria local, el suministro regular de alimentos.

En junio de 2019, la Alta Corte de Tanzania retiró los cargos por fallas técnicas en los operativos policiales y ordenó su libertad. Minutos después de salir de la sala de audiencias, fue recapturado bajo la misma acusación, lo que reinició el proceso judicial.

La liberación definitiva llegó en octubre de 2022, luego de que su hermano, Juan Carlos Ballesteros, y el entonces secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, gestionaran ante la Cancillería, el Ministerio de Justicia y la embajada colombiana un acuerdo que incluyó el pago de una multa de 120 millones de pesos, reunidos mediante una colecta pública. De este modo, Ballesteros regresó a Bogotá tras ocho años de encierro.

Los dos primeros capítulos de El colombiano de Keko estarán disponibles en HBO Max desde el jueves 22 de octubre. La plataforma sumará tres episodios nuevos cada semana hasta completar la temporada.

Temas Relacionados

El colombiano de KekoJuan Pablo RabaJuan CruzChristian TappanTelevisión colombianaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Decreto cambia las reglas del transporte escolar en Colombia: así deberán operar las rutas y quiénes deben acompañar a los estudiantes

Las disposiciones incluyen formación periódica en primeros auxilios, seguridad vial y manejo del comportamiento infantil. También fijan criterios para las paradas y establecen quién debe contratar a los conductores, según la modalidad en que se preste el servicio

Decreto cambia las reglas del transporte escolar en Colombia: así deberán operar las rutas y quiénes deben acompañar a los estudiantes

Pacto Histórico respaldó a Mafe Carrascal tras la polémica por la participación de una menor en una tarima durante marchas contra el Gobierno

La colectividad denunció presunto hostigamiento político y matoneo digital contra la congresista. El padre de la niña negó que Carrascal hubiera preparado su intervención en la manifestación del 14 de octubre de 2026 en la plaza de Bolívar en Bogotá

Pacto Histórico respaldó a Mafe Carrascal tras la polémica por la participación de una menor en una tarima durante marchas contra el Gobierno

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional - Liga BetPlay en vivo HOY: terminó el primer tiempo del partido con James Rodríguez de titular, siga aquí el minuto a minuto

El equipo Verdolaga sumando de a tres puntos sería el nuevo líder del campeonato y aseguraría su presencia en los cuadrangulares semifinales con seis partidos por jugar

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional - Liga BetPlay en vivo HOY: terminó el primer tiempo del partido con James Rodríguez de titular, siga aquí el minuto a minuto

Alcolirykoz llevará por primera vez su tradicional ‘Remate del Año’ a Bogotá: todo lo que debe saber

La cita, creada por la agrupación de hip-hop de Medellín en encuentros íntimos, creció hasta convertirse en una tradición navideña que por primera vez reunirá a sus fans en la capital del país, con una selección de artistas invitados

Alcolirykoz llevará por primera vez su tradicional ‘Remate del Año’ a Bogotá: todo lo que debe saber

Cabaret Bogotá comienza la recta final del 2026 con Aguanilé, homenaje a Willie Colón y El Show de las Divorciadas

El espacio de entretenimiento nocturno de la capital colombiana presenta, durante octubre y noviembre, tres espectáculos con salsa en vivo, teatro y música con funciones de jueves a domingo

Cabaret Bogotá comienza la recta final del 2026 con Aguanilé, homenaje a Willie Colón y El Show de las Divorciadas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Alcolirykoz llevará por primera vez su tradicional ‘Remate del Año’ a Bogotá: todo lo que debe saber

Alcolirykoz llevará por primera vez su tradicional ‘Remate del Año’ a Bogotá: todo lo que debe saber

WestCol estará en el Clásico Barcelona-Real Madrid con permiso oficial de LaLiga

La actriz María Helena Döering recordó cómo sobrevivió a un atentado de Pablo Escobar en el hotel donde se hospedaba: “Mi habitación se destruyó”

Video | Karol G habló con Salma Hayek sobre su vida sentimental y paralizó Nueva York con una sesión de fotos

El Grupo Niche celebró por partida doble: recibió dos nominaciones a los Latin Grammy 2026 y anunció que se presentará en Bogotá y Medellín

Deportes

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional - Liga BetPlay en vivo HOY: GOL de Cúcuta en el partido con James Rodríguez de titular, siga aquí el minuto a minuto

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional - Liga BetPlay en vivo HOY: GOL de Cúcuta en el partido con James Rodríguez de titular, siga aquí el minuto a minuto

La deportista Ginna Escobar reveló lo que enfrentaron Camilo Vera y Ángel Barajas en el Mundial de Gimnasia: “En una final no tienes rango de error”

Caso de Yhormar Hurtado llega a los estrados internacionales: Alianza FC habría presentado apelación en el TAS

La selección Colombia alcanzó un histórico puesto en el Mundial de Gimnasia Artística 2026: Ángel Barajas fue el más destacado

Fraude en exámenes médicos deja fuera a 25 árbitros del fútbol colombiano: siguen las preguntas alrededor de la Comisión Arbitral