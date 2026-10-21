HBO Max estrenará ‘El colombiano de Keko’, serie inspirada en un caleño que pasó ocho años preso en Tanzania

La ficción narra la historia de Andrés Felipe Ballesteros, colombiano condenado a ocho años de cárcel injustamente en Tanzania, por narcotráfico - crédito cortesía MovieBox

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HBO Max estrenará el jueves 22 de octubre de 2026 los dos primeros episodios de El colombiano de Keko, una ficción de ocho capítulos basada en el caso real de Andrés Felipe Ballesteros, un ciudadano colombiano que permaneció ocho años preso en Tanzania por un delito de narcotráfico que no cometió.

La historia narra cómo Ballesteros, que viajó al país africano en busca del amor, terminó recluido en Keko, una de las cárceles considerada entre las más peligrosas del mundo. La serie está ambientada en 2020, durante la pandemia, y combina el drama carcelario con la lucha judicial que se desplegó para revertir la condena.

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El relato avanza en dos planos narrativos: mientras Andrés enfrenta el encierro, su hermano busca respuestas y recorre distintas instancias para pedir ayuda, en un contexto donde el caso permanece detenido entre trámites que no avanzan y puertas que no se abren.

Juan Cruz encabeza el reparto protagónico junto a Juan Pablo Raba, Christian Tappan (en la imagen) y Natalia Lara, con dirección de Riccardo Gabrielli - crédito cortesía MovieBox

En ese escenario aparece el abogado Vladimir Fernández, que cuestiona las circunstancias de la condena y asume la defensa para esclarecer lo ocurrido. A partir de ahí se extiende un proceso judicial de varios años que pone a prueba la persistencia de quienes impulsan la causa.

El actor Juan Cruz encabeza el elenco en el papel protagónico. Lo acompañan Juan Pablo Raba y Christian Tappan, ambos con trayectoria en la televisión colombiana, y la actriz Natalia Lara completa el reparto principal.

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La dirección estuvo a cargo de Riccardo Gabrielli, quien además se desempeñó como productor asociado junto con Raba.

HBO Max estrenará el 22 de octubre la serie 'El colombiano de Keko', una ficción basada en los ocho años de encierro injusto que vivió Andrés Felipe Ballesteros en Tanzania - crédito cortesía MovieBox

La producción estuvo a cargo de MovieBox, en coproducción con Canal Trece y Guannaby Films. Canal Trece, la cadena de televisión pública colombiana, emitió la serie por primera vez en 2024 con una apuesta declarada por estándares de realización premium y proyección internacional, lo que incluyó el inicio de un proceso de ventas en el exterior.

Antes de su estreno televisivo, El colombiano de Keko tuvo una presentación especial el 21 de abril en el marco de la 63.ª edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci), uno de los encuentros cinematográficos más antiguos y representativos de América Latina.

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El argumento avanza entre el encierro del protagonista y los reclamos que realiza su hermano ante la falta de avances burocráticos - crédito cortesía MovieBox

En 2025, la serie recibió siete nominaciones en los Premios India Catalina, los galardones de la industria televisiva colombiana que se entregan cada año en Cartagena. Compitió como Mejor Serie de Ficción y en categorías técnicas como edición, fotografía, diseño de producción y musicalización, mientras que Raba obtuvo nominaciones como Mejor Actor de Reparto y Actor Favorito del Público.

Lo que relata la historia real detrás de la ficción

Los agentes migratorios detuvieron a Ballesteros en el aeropuerto de Dar es-Salam, Tanzania, bajo sospecha de narcotráfico en agosto de 2014 en condiciones que atentaban contra sus derechos individuales - crédito redes sociales

El caso de Ballesteros ocurrió en agosto de 2014, una semana después de que el caleño cumpliera 28 años. Había viajado a Tanzania con la intención de conocer las islas de Zanzíbar y Mafia, en el océano Índico. Al llegar al aeropuerto de Dar es-Salam, agentes migratorios lo apartaron del control, lo interrogaron en suajili y lo detuvieron bajo sospecha de tráfico de estupefacientes, sin que existieran pruebas concluyentes ni acompañamiento legal o de traducción en ese momento inicial.

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Ballesteros fue remitido a la prisión de Keko, un centro con un nivel de hacinamiento cercano al 500%. Durante su reclusión, su peso corporal cayó de 85 a 50 kilos por la mala alimentación, y contrajo malaria y fiebre tifoidea. Su familia costeó, a través de una intermediaria local, el suministro regular de alimentos.

En junio de 2019, la Alta Corte de Tanzania retiró los cargos por fallas técnicas en los operativos policiales y ordenó su libertad. Minutos después de salir de la sala de audiencias, fue recapturado bajo la misma acusación, lo que reinició el proceso judicial.

La liberación definitiva llegó en octubre de 2022, luego de que su hermano, Juan Carlos Ballesteros, y el entonces secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, gestionaran ante la Cancillería, el Ministerio de Justicia y la embajada colombiana un acuerdo que incluyó el pago de una multa de 120 millones de pesos, reunidos mediante una colecta pública. De este modo, Ballesteros regresó a Bogotá tras ocho años de encierro.

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Los dos primeros capítulos de El colombiano de Keko estarán disponibles en HBO Max desde el jueves 22 de octubre. La plataforma sumará tres episodios nuevos cada semana hasta completar la temporada.