Así de fácil puede invertir en la Bolsa de Valores de Colombia para 2027: estas son las acciones que podrían ayudarle a ganar más dinero

Las empresas del índice Colcap registrarán un incremento de utilidades de 13% en 2027 - crédito Nelson Bocanegra/Reuters

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Invertir en bolsa consiste en comprar una pequeña parte de una empresa mediante acciones. Si el valor de esas acciones sube, el inversionista puede obtener una ganancia al venderlas.

Algunas compañías también reparten una parte de sus utilidades entre los accionistas, un pago conocido como dividendo. Pero el resultado no está garantizado: los precios pueden subir o bajar y existe la posibilidad de perder dinero.

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Para empezar, una persona debe elegir una entidad autorizada para comprar y vender acciones, abrir una cuenta de inversión, completar los documentos solicitados, definir cuánto dinero puede destinar sin afectar sus gastos básicos y conocer los riesgos. También puede ser útil repartir el dinero entre varias empresas y evitar decisiones basadas solo en alzas recientes del mercado.

En ese escenario, Davivienda Corredores estimó que el Colcap podría llegar a 2.890 puntos en 2027, lo que supondría un aumento de 13% frente a los niveles considerados en su análisis, el cual fue citado por Bloomberg Línea. El Colcap reúne las acciones de las empresas más negociadas de Colombia y funciona como una referencia para seguir el comportamiento de la bolsa local.

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La firma incluyó a Grupo Sura, Corficolombiana y Grupo Energía Bogotá entre sus acciones preferidas para el próximo año. La selección considera las posibilidades de crecimiento de esas empresas, además de la diferencia entre el precio actual de sus acciones y el valor que la comisionista estima para ellas.

Las ganancias de las empresas y los dividendos explican la proyección

Las empresas del índice Colcap registrarán un incremento de utilidades de 13% en 2027 - crédito Nelson Bocanegra/Reuters

Davivienda Corredores prevé que las compañías que componen el Colcap aumenten sus utilidades en 13% durante 2027, después de un avance calculado en 23% para 2026.

La proyección también incluye un retorno por dividendos de 6%. En términos sencillos, una persona que invierte en acciones podría recibir pagos de algunas compañías, siempre que estas decidan distribuir parte de sus ganancias entre los propietarios de las acciones.

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El posible aumento para 2027 sería menor al registrado en los últimos años. El Colcap acumuló una valorización de 25% en 2024 y de 61% en 2025. En lo corrido de 2026, el retorno total del índice, que incluye cambios en los precios y dividendos, llega a 31%.

La entidad indicó que sus primeras expectativas para este año quedaron cortas. En enero, esperaba que el índice alcanzara 2.420 puntos, pero al momento de elaborar el informe se ubicaba en 2.541 puntos.

La bolsa colombiana movió más dinero durante 2026

El dinero movido por la BVC llegó a $223.000 millones diarios en 2026 - cr5édito Luisa González/Reuters

El aumento de las operaciones en la bolsa acompañó la recuperación de las acciones. Entre 2020 y 2024, el promedio diario negociado era de $100.000 millones. La cifra pasó a $130.000 millones en 2025 y llegó a $223.000 millones diarios en 2026.

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Un mayor volumen de negociación significa que más personas e instituciones compraron y vendieron acciones. Esto puede facilitar las operaciones para quienes participan en el mercado, aunque no elimina el riesgo de que los precios bajen.

La firma considera que la reactivación de la inversión privada será uno de los factores que puede sostener el crecimiento de las empresas. Este concepto se refiere al dinero que destinan las compañías a proyectos, equipos, nuevas sedes, obras o ampliaciones de sus actividades.

“El catalizador del mercado sería la reactivación de la inversión privada en Colombia, donde se abren grandes oportunidades para las empresas del Colcap”, se señaló desde Davivienda Corredores en declaraciones citadas por Bloomberg Línea.

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Los sectores financiero, energético y de construcción concentran las oportunidades

Las perspectivas del segmento de hidrocarburos dependen de nuevos contratos de exploración y de proyectos de fracking - crédito Luisa González/Reuters

El sector financiero representa 57% del Colcap. Le siguen los servicios públicos, con 16%; los materiales y la construcción, con 15%; y el petróleo y gas, con 9%.

La firma de corredores de bolsa identificó oportunidades en esos cuatro sectores. En energía, el análisis menciona posibles medidas para aumentar la generación y el transporte de electricidad ante el mayor consumo.

En petróleo y gas, las perspectivas dependen de la reactivación de contratos de exploración y de eventuales proyectos de fracking, una técnica que busca extraer hidrocarburos de formaciones rocosas.

Para infraestructura y construcción, la firma destacó las concesiones, las alianzas entre el Estado y empresas privadas, las obras por impuestos y una posible reactivación de los subsidios de vivienda.

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La agenda económica del gobierno de Abelardo de la Espriella, denominada “Patria Milagro”, aparece en el informe como uno de los posibles estímulos para la inversión. La estrategia busca llevar la inversión a un rango de entre 20% y 24% del producto interno bruto mediante incentivos tributarios, la eliminación del impuesto al patrimonio y cambios regulatorios.

Las tasas de interés siguen como el principal riesgo

La comisionista aclaró que no todas las acciones tienen el mismo potencial de crecimiento, incluso si cotizan a precios bajos frente a su valor estimado. Para la firma, las oportunidades también dependerán de que las empresas logren ampliar sus ingresos y sus ganancias.

El principal riesgo para el mercado accionario, según Davivienda Corredores, está en las tasas de interés. Cuando son altas, pedir dinero prestado cuesta más para las empresas y también puede reducir el interés de los inversionistas por comprar acciones.

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“El gran reto siguen siendo el elevado costo de capital que representan las mayores tasas de interés”, advirtió la entidad.