Cielo Rusinque salió en defensa de Gustavo Petro tras las acusaciones de Angie Rodríguez: “No han sido respaldaddas con pruebas”

Gustavo Petro y Cielo Rusinque posan juntos frente a la bandera de Colombia en un entorno institucional - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La exsuperintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, expresó su respaldo al expresidente Gustavo Petro y pidió a la Fiscalía General de la Nación pronunciarse con rapidez sobre las acusaciones formuladas por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez.

A través de un mensaje público en sus redes sociales, Rusinque sostuvo que los señalamientos deben ser analizados “con el rigor y la objetividad que corresponde” y reclamó que la discusión no se limite a la difusión de declaraciones que, según afirmó, no han sido sustentadas con pruebas conocidas.

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“La opinión pública merece que el debate trascienda el escándalo mediático”, señaló la exfuncionaria, que pidió que las autoridades garanticen el debido proceso y un análisis jurídico de los hechos denunciados.

Rusinque cuestionó el impacto de las acusaciones contra Petro

La exsuperintendente manifestó que las denuncias podrían desviar la atención de eventuales responsabilidades individuales y, a su juicio, profundizar una campaña de estigmatización contra el progresismo.

Cielo Rusinque pidió investigar con rigor los señalamientos contra el expresidente Petro - crédito @cielo_rusinque/X

Rusinque calificó los señalamientos como “inverosímiles” e “infundados”, y sostuvo que acusaciones sin sustento afectan el debate público y las condiciones para una discusión democrática.

La exfuncionaria también se refirió a su relación laboral y política con el expresidente. “Tras años de cercanía y trabajo conjunto, puedo dar testimonio de la convicción humanista del presidente Petro, de su respeto genuino y profundo por la dignidad, la integridad y libertad ajena, de su probidad y decencia”, afirmó.

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Pidió que la Fiscalía esclarezca los hechos

En su pronunciamiento, Rusinque lamentó que una persona a la que, según indicó, se le otorgó un alto grado de confianza haya adoptado una postura basada en acusaciones que considera carentes de fundamento.

La exsuperintendente señaló que espera que las actuaciones de las instituciones competentes permitan aclarar lo ocurrido. “Confío en que el tiempo, el esclarecimiento de los hechos y las actuaciones de las instituciones competentes permitirán que este arrebato febril y malévolo sea derrotado por la justicia”, concluyó.

La exsuperintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, expresó su respaldo al expresidente Gustavo Petro y pidió a la Fiscalía General de la Nación pronunciarse con rapidez sobre las acusaciones formuladas por Angie Rodríguez - crédito @cielo_rusinque/X

Las acusaciones de Angie Rodríguez contra Gustavo Petro

Angie Rodríguez, formuló varios señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro. Las acusaciones fueron hechas en entrevistas y comunicados públicos; hasta el momento no se conocen pruebas públicas que las respalden de manera independiente.

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Entre los principales señalamientos se encuentran:

Presunto consumo de tusi: Rodríguez afirmó que Petro consumía una sustancia conocida como tusi antes de algunos consejos de ministros y sostuvo que, según su versión, el entonces mandatario permanecía en un baño de la Casa de Nariño antes de asistir a reuniones oficiales. No presentó exámenes toxicológicos, registros médicos ni otros elementos verificables que acrediten esa acusación.

Supuestas reuniones privadas con mujeres jóvenes: La exfuncionaria aseguró que vio fotografías y videos de Petro junto a mujeres que, según su apreciación, parecían “demasiado jóvenes”. Sin embargo, indicó que no podía demostrar que fueran menores de edad y no divulgó el supuesto material audiovisual.

Presunta red de influencia dentro del Gobierno: Rodríguez habló de una supuesta red de mujeres cercanas al expresidente que habrían tenido influencia en decisiones administrativas. En ese contexto, mencionó a Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y Vanesa Cortés. También afirmó que Petro le habría pedido nombrar a Guerrero como viceministra, versión que deberá ser contrastada por las autoridades competentes.

Una ilustración en acuarela representa a Angie Rodríguez junto al político Gustavo Petro - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presiones y amenazas: En un comunicado, la exdirectora del Dapre aseguró que Petro la amenazaba y le decía que nadie le creería. Además, afirmó que recibió advertencias sobre cárcel, un supuesto “plan B” y que estaba vigilada. Estas denuncias tampoco han sido probadas judicialmente.

Supuesto encuentro con exjefes paramilitares: Rodríguez ha sostenido que desde el Gobierno se habría buscado coordinar una reunión con antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Valledupar, con el fin de obtener declaraciones contra figuras políticas opositoras. La Fiscalía remitió copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara para que examine los señalamientos relacionados con el denominado “Pacto de Valledupar”, según información publicada por Infobae.

Presuntas irregularidades administrativas: La exfuncionaria también ha mencionado presiones para trasladar recursos del Fondo Adaptación y cuestionó decisiones relacionadas con nombramientos en el Ejecutivo. Estas afirmaciones forman parte de sus denuncias contra integrantes del anterior Gobierno.

La defensa de Petro, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, anunció acciones ante la Fiscalía contra Rodríguez por presunta injuria y calumnia, entre otras conductas. El expresidente ha negado los señalamientos y ha sostenido que no se han presentado pruebas que los sustenten.