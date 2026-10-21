Revelan el informe forense del periodista Mateo Pérez, asesinado por las disidencias en Antioquia: tuvo cinco heridas con arma de fuego

Los peritos forenses detectaron heridas cortantes producidas después de la muerte para alterar las condiciones del cuerpo del periodista. (EFE/ STR)

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Se siguen conociendo detalles del crimen contra Mateo Pérez Rueda, periodista de 24 años cuyo cuerpo fue hallado el 8 de mayo en una fosa de Briceño, municipio del norte del departamento de Antioquia, hecho que fue atribuido al frente 36 de las disidencias de las Farc, liderado por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Según la necropsia divulgada por Canal 1 Noticias, las autoridades calificaron el caso como homicidio porque el comunicador habría fallecido a causa de heridas de arma de fuego. Además, el informe ubicó la posible fecha de muerte alrededor del 5 de mayo de 2026, aunque señaló que se requieren más elementos para determinarla con precisión.

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El examen forense registró cinco heridas causadas por proyectiles de arma de fuego. Dos impactaron el cráneo y produjeron lesiones cerebrales; una afectó el pulmón derecho, otra lesionó el hígado y la quinta provocó una fractura en la rodilla izquierda y daños en vasos sanguíneos importantes.

La causa de muerte quedó consignada así en el informe: “Los hallazgos de necropsia permiten concluir como causa de muerte: proyectil de arma de fuego de carga única con extensa lesión del cráneo que le ocasionan una laceración encefálica que lo lleva a la muerte”.

El documento indicó que la ubicación de los impactos en la cabeza permite plantear esa hipótesis forense. “Por las características de ubicación anatómica de las lesiones por proyectil de arma de fuego en cráneo que sugieren patrón tipo ejecución”, señaló el reporte citado por Canal 1 Noticias.

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Además de las lesiones por arma de fuego, el examen identificó heridas con elemento cortante en el abdomen y detrás de la rodilla derecha. Según el informe, estas lesiones fueron causadas después de la muerte. El médico forense planteó que podrían responder a un intento de modificar las condiciones del cuerpo o de dificultar su ubicación, sin establecer de forma definitiva el propósito ni la autoría de esas heridas.

La necropsia definió la muerte como violenta, médico-legal y como homicidio. También resaltó las condiciones del hallazgo del cuerpo en una fosa ilegal de Briceño. “El hallazgo del cuerpo al interior de una fosa ilegal sugiere que se trata de un desaparecido al cual se quería ocultar”, .

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Mateo Pérez Rueda era director de El Confidente de Yarumal, un medio digital que fundó cuando estudiaba en el colegio. También cursaba Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Su trabajo periodístico incluía la cobertura de corrupción, grupos delincuenciales, enfrentamientos entre actores armados y desplazamiento forzado en el norte de Antioquia, según la Sociedad Interamericana de Prensa.

Las autoridades atribuyeron su asesinato a integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc. La información preliminar indicó que desapareció el 5 de mayo mientras realizaba reportajes sobre los combates en la vereda Palmichal, en Briceño. El presidente Gustavo Petro señaló entonces a Jhon Edison Chalá Torrejano como responsable y situó el crimen en la vereda El Hoyo. La responsabilidad individual y las circunstancias definitivas de los hechos permanecen bajo investigación judicial.

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Víctor Chalá no aceptó los cargos por el crimen del periodista

Por este caso, la Fiscalía General de la Nación imputó a John Edison Chalá Torrejano, conocido como alias Víctor Chalá y señalado cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc.

El ente acusador le atribuyó los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio agravados, además de cargos relacionados con armas de fuego. La investigación sostiene que Pérez Rueda fue interceptado cuando se dirigía en motocicleta a la vereda Palmichal por asuntos de trabajo.

Según la Fiscalía, hombres armados llevaron al periodista a una escuela de un caserío de la zona, donde Chalá habría llegado para interrogarlo sobre su presencia y sus actividades en el territorio. La hipótesis de la acusación se relaciona con un chat que el grupo habría encontrado en el teléfono de la víctima con un integrante del Ejército Nacional; a partir de ello, presuntamente lo acusaron de colaborar con la Fuerza Pública.

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La Fiscalía sostuvo que el señalado cabecilla le disparó para presionarlo a entregar información y que, ante su negativa, habría ordenado cavar un hueco para asesinarlo y enterrarlo. Estos hechos hacen parte de la investigación judicial y deberán ser definidos en el proceso. No obstante, el procesado no aceptó los cargos, por lo que fue enviado a un centro penitenciario mientras avanza la investigación.

Carlos Pérez, padre del periodista, pidió que el expediente avance sin dilaciones. “No poniéndole tantas trabas a todo, que diario dicen que no hay jueces, que no hay una, la otra es un ir sacando disculpas o no sé si serán disculpas, pero en dilatando diario los procesos”, manifestó.

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También reclamó que la investigación alcance a todos los involucrados: “Ojalá que siga adelante y podamos darle punto final y para que condenen los que haya que condenar”. Sobre el relato que conoció del ataque, agregó: “La forma cruel como lo hizo, pues iba pasando el arma a varios, a cada uno de los que había ahí para que le fueran disparando”.

Julián Pérez, hermano de la víctima, valoró la imputación y solicitó que las autoridades localicen a quienes habrían participado en el crimen. “Sí esperamos mucho apoyo por parte del gobierno para que se les pueda también traer ante la justicia de los coautores que todavía falta por capturar”, dijo a Blu Radio.

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Chalá fue capturado el 12 de junio junto con Wilfredo Hernández Botina, alias el Indio; Diego Alejandro Bernal Hernández; Luis Felipe Morales Cataño; César Augusto Lara Alvarado y Óscar Javier Antolínez, quienes serían integrantes de la subestructura armada.