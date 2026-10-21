Colombia

Westcol dio pistas sobre el fin de su relación con Luisa Castro: ya no se siguen en redes sociales

Internautas detectaron el cambio en los perfiles de la pareja después de que el streamer evitara hablar sobre la influencer durante una transmisión

Westcol y Luisa Castro alimentan las dudas sobre el fin de su relación - crédito @westcol / Instagram
Westcol y Luisa Castro alimentan las dudas sobre el fin de su relación - crédito @westcol / Instagram
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Westcol y Luisa Castro quedaron en el centro de rumores sobre una posible ruptura después de que internautas detectaran que ya no se siguen mutuamente en Instagram. El cambio en sus perfiles coincidió con un video del streamer en el que evitó hablar sobre la influencer, lo que llevó a varios usuarios a preguntarse si la relación atravesaba un distanciamiento.

Los seguidores de ambos creadores de contenido fueron quienes advirtieron que las cuentas ya no figuraban entre sus respectivos perfiles seguidos. El detalle comenzó a circular en redes sociales y se sumó a otras señales que algunos internautas interpretaron como un posible cambio en la relación.

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Un video durante una transmisión aumentó las dudas entre sus seguidores

La situación tomó fuerza a partir de un video en el que Luis Fernando Villa, conocido en redes como Westcol, revisaba paquetes junto a un amigo. Durante la transmisión, el creador de contenido encontró un envío dirigido a Luisa Castro.

El streamer pareció reaccionar con naturalidad al comienzo. “Ve, un regalito… Ah, para Luisa…”, dijo al identificar el paquete. Sin embargo, después cambió de actitud y pidió que no continuaran hablando sobre el tema frente a la cámara. “No, pero no hablemos mucho de eso, no quiero hablar mucho aquí. No voy a hablar, no me digas que hable, todavía no”, expresó Westcol.

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Su acompañante reaccionó a la respuesta y le preguntó si la situación era “delicada” y si aún no estaba preparado para contar lo que sucedía. La conversación no avanzó y el streamer tampoco aclaró la razón por la que prefirió no referirse al regalo ni a la influencer.

Ese fragmento fue compartido por distintas cuentas y abrió un debate entre los usuarios. Algunos señalaron que la respuesta podía indicar que existía un problema entre ambos. Otros consideraron que la decisión de no hablar del tema podía obedecer a la intención de mantener asuntos personales fuera de sus transmisiones.

La conversación sobre el estado de la pareja aumentó cuando varios seguidores revisaron las cuentas de Instagram de los dos creadores. Allí notaron que Westcol ya no seguía a Luisa Castro y que ella tampoco aparecía como seguidora del streamer.

El hallazgo dio lugar a nuevas publicaciones y comentarios. Algunos usuarios vincularon ese movimiento con la reacción de Westcol ante el paquete dirigido a Luisa. Para ellos, ambos elementos podrían apuntar a una crisis sentimental o al final de la relación.

Otros seguidores pidieron no sacar conclusiones sin una declaración de los protagonistas. Señalaron que las redes sociales no permiten conocer por completo el estado de una relación y que dejar de seguir a una persona puede tener distintas explicaciones.

Westcol rechazó los rumores y cuestionó a quienes los difundieron

Después de que los comentarios sobre una eventual ruptura se multiplicaran, Westcol abordó el tema durante otra transmisión. El streamer se mostró molesto por la difusión de versiones que daban por terminado su noviazgo con Luisa Castro.

“Qué hijueputa gente tan cansona. ¿Saben qué yo les voy a decir algo? Qué pesar, bro. Dan pena, dan vergüenza, la persona que sigue lo que dice otro marica”, expresó.

El creador de contenido sostuvo que el rumor se había extendido a partir de comentarios sin fundamento. “Vea hasta dónde ha llegado el chisme, que hasta ahora habrá dicho un bobo y la siguió todo el mundo”, manifestó. Westcol insistió con críticas hacia quienes compartieron la versión. “Eso hacen, bro, los bobos siguen los bobos”, añadió durante su descargo.

Aunque el streamer no dijo de forma directa que sigue con Luisa, sus declaraciones apuntaron a rechazar la información. Tampoco señaló que estuvieran atravesando una pausa ni dio detalles sobre el motivo por el cual evitó hablar de ella en la transmisión anterior.

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