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El ciclista colombiano Iván Ramiro Sosa fue anunciado como nuevo fichaje del EF Education-Easypost

El ciclista de Pasca (Cundinamarca) competirá desde 2027 para la escuadra estadounidense, tras superar una intervención en la arteria ilíaca y recuperar sensaciones con un triunfo de etapa en el Tour de Turquía

El corredor boyacense tendrá una nueva experiencia en el deporte de dos ruedas-crédito @efprocycling/Instagram

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El escalador colombiano Iván Ramiro Sosa correrá para EF Education-EasyPost desde 2027, después de recuperar su nivel tras una operación en el vaso sanguíneo principal de la pelvis que lo obligó a terminar anticipadamente su temporada 2025. Su incorporación supone su regreso al WorldTour con un equipo que espera aprovechar sus cualidades en la alta montaña.

El ciclista nacido en Pasca, localidad próxima a Bogotá, volvió a competir en el Campeonato de Colombia de enero y terminó segundo, a pocos segundos del ganador. Más tarde se impuso en la tercera etapa del Tour de Turquía, con final en alto y concluyó esa carrera en el segundo puesto de la clasificación general.

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Así fue la confirmación de Sosa en su nuevo equipo-crédito @efprocycling/Instagram
Así fue la confirmación de Sosa en su nuevo equipo-crédito @efprocycling/Instagram

Sosa también fue segundo esta temporada en la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes y consiguió dos resultados entre los diez primeros en etapas de la Vuelta a España. Antes de su interrupción por motivos médicos, ya había sumado triunfos generales en la Vuelta a Burgos, el Tour de Langkawi, el Tour de La Provenza y la Vuelta a Asturias, además de victorias de etapa en esas pruebas.

La operación marcó el cierre anticipado de 2025 y abrió un proceso de recuperación que el colombiano evaluó carrera a carrera. El segundo puesto en el Campeonato de Colombia le permitió medir su condición física antes de regresar al calendario europeo.

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Sosa competirá en el EF Education Easypost-crédito @sprintcycling-@ivan_sosa97/Instagram
Sosa competirá en el EF Education Easypost-crédito @sprintcycling-@ivan_sosa97/Instagram

Sosa explicó que el triunfo en Turquía reforzó su confianza tras el problema de salud:

“Creo que llegué a Turquía con esa sensación de ilusión. Había empezado bien en el Campeonato de Colombia y, al venir a Europa, quería hacerlo muy bien”, comentó en el portal Es Ciclismo.

El colombiano también aspiraba a rendir en la Volta Ciclista a Catalunya, aunque una alergia afectó esa preparación.

“Al final, fue un proceso paso a paso y en Türkiye fue realmente fantástico volver a ganar. Creo que eso restauró mi confianza y me motivó a seguir trabajando para conseguir más victorias”, afirmó.

La respuesta de su cuerpo después de la intervención consolidó su decisión de volver a la máxima categoría del ciclismo en ruta.

“Todo está mejorando cada vez más. Estoy creciendo y me siento cada vez mejor”, sostuvo Sosa.

El corredor añadió que comprobó su condición física durante la temporada: “Estoy muy feliz porque también tuve la oportunidad de comprobar cómo respondía mi cuerpo y me di cuenta de que ahora estoy bien”. Sobre su próximo destino, señaló que le motiva contar con el respaldo del equipo para mejorar y ganar carreras.

El perfil de montaña que busca EF Education-EasyPost

Sosa competirá en el EF Education Easypost-crédito @sprintcycling-@ivan_sosa97/Instagram
Sosa competirá en el EF Education Easypost-crédito @sprintcycling-@ivan_sosa97/Instagram

El fundador y director ejecutivo de EF Education-EasyPost, Jonathan Vaughters, resaltó la capacidad del colombiano para competir en ascensos exigentes y buscar resultados desde las escapadas. Consideró que el ciclista recupera por primera vez en varios años toda su potencia.

“Será una gran ayuda para el equipo cuando compitamos en la alta montaña. Tiene la inteligencia suficiente para entrar en una fuga fuerte y también la capacidad para llegar hasta el desenlace”, señaló Vaughters, quien recordó sus dos actuaciones en la Vuelta a España.

El directivo vinculó su rendimiento reciente con una forma de correr ofensiva:

“Después de recuperarse de la operación de la arteria ilíaca, ha demostrado que está motivado para correr de forma agresiva en busca de victorias. Ese es el tipo de corredor que buscamos”.

Sosa se inició en el ciclismo junto a su tío, que organizaba salidas con varios de sus primos. El colombiano afirmó haber recibido buenas referencias del conjunto por parte de otros corredores y consideró que el cambio le permitirá avanzar en su carrera:

“Trabajando juntos, sé que podremos conseguir grandes cosas y vivir muchos momentos felices, con muchas victorias por el camino”.

Así fue la victoria de Iván Ramiro Sosa en el Tour de Turquía

Así fue la victoria de Sosa en el Tour de Turquía-crédito @tourofturkiye/X
Así fue la victoria de Sosa en el Tour de Turquía-crédito @tourofturkiye/X

El 28 de abril de 2026, el colombiano Iván Ramiro Sosa ganó en solitario la tercera etapa de la Vuelta a Turquía y lidera la clasificación general. El corredor del equipo español Kern Pharma completó los 132,7 kilómetros entre Marmaris y Kiran.

Sosa atacó en la subida final, a 4,8 kilómetros de la meta, y sostuvo la ventaja hasta el cierre. El triunfo le permitió asumir el primer puesto de la carrera.

El australiano Sebastian Berwick, del Caja Rural-Seguros RGA, terminó segundo a 9 segundos, mientras que el francés Nicolas Breuillard, del TotalEnergies, llegó tercero a 15 segundos. La cuarta etapa se disputará el 29 de abril entre Marmaris y Fethiye, sobre 130,4 kilómetros.

A sus 28 años, Sosa suma 18 victorias como profesional y volvió a ganar después de la Vuelta de Langkawi, en Malasia, en 2022, cuando competía para Movistar. En la general, aventaja por 13 segundos a Berwick y por 21 a Breuillard.

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