Colombia

Dayro Moreno está a punto de llegar a 400 goles: esto dijo el goleador del Once Caldas sobre romper el récord en diciembre

El delantero llegó a seis goles en el segundo semestre del 2026 y mantiene vivo al equipo de Manizales en la lucha para clasificar a los cuadrangulares semifinales

El goleador del Once Caldas marcó el gol del empate de su equipo 1-1 contra Millonarios - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

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Dayro Moreno convirtió el penalti del empate de Once Caldas ante Millonarios, el 20 de octubre, y quedó a nueve goles de alcanzar los 400 tantos en su carrera. El delantero busca cerrar diciembre con ese registro y con un título para el equipo de Manizales, que pelea por entrar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II.

El empate 1-1 en el estadio Nemesio Camacho El Campín correspondió a la fecha 13 del campeonato. Daniel Ruiz abrió el marcador para Millonarios a los 68 minutos y Moreno igualó a los 89, desde los doce pasos, según Caracol Radio.

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La anotación llegó después de dos penaltis fallados por Once Caldas. Moreno explicó que asumió la ejecución con el respaldo de sus compañeros: “La responsabilidad era inmensa porque veníamos de errar dos penaltis seguidos. Me tocó la oportunidad y lo más lindo es la confianza que dentro de la cancha me dan los compañeros”.

Dayro Moreno entró en el segundo tiempo, cuando su equipo perdía 1-0 ante Millonarios - crédito Once Caldas
Dayro Moreno entró en el segundo tiempo, cuando su equipo perdía 1-0 ante Millonarios - crédito Once Caldas

Jefry, Barrios y Colorado se acercaron antes del cobro para darle confianza. “Dale goleador, que la confianza la tenemos en usted”, le dijeron, de acuerdo con el relato del atacante.

El delantero valoró el resultado en El Campín por la exigencia del rival y del escenario. “Se saca un resultado positivo, sabemos que era un partido muy complicado, con un equipo muy bueno, con jugadores de mucha experiencia”

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La meta individual está ligada a la campaña del equipo. “Me faltan nueve goles para los 400 y estamos peleando, trabajo para eso para seguir haciendo historia”, dijo Moreno a la pregunta de Infobae Colombia en zona mixta. “Ahorita lo que tengo en mi cabeza es ser campeón con el equipo y romper este diciembre el récord de los 400 goles”, agregó

Dayro Moreno es líder de la tabla histórica de artilleros colombianos con 391 goles, por delante de Radamel Falcao, con 357, y Carlos Bacca, con 347. En esa clasificación también aparecen Hugo Rodallega, con 295, y Juan Pablo Ángel, con 291.

Los silbidos y el pasado de Dayro Moreno en Millonarios

El delantero vistió la camiseta de Millonarios, pero es criticado por fichar por Atlético Nacional - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Moreno afirmó que el punto obtenido en Bogotá puede incidir en la carrera por la clasificación. Once Caldas venía de dos partidos como visitante ante rivales que consideraba difíciles y aspiraba a conseguir seis puntos, o al menos cuatro, en esa serie.

La celebración del empate provocó insultos y silbidos desde la tribuna local. La reacción estuvo vinculada al paso de Moreno por Millonarios entre 2013 y 2014, período en el que marcó 34 goles y dio nueve asistencias en 53 partidos.

El atacante restó dramatismo a los abucheos y los consideró parte del ambiente futbolístico. “Eso es lo lindo del fútbol, creo que eso es la pasión, lo que crea el fútbol. Hay que acostumbrarse a eso, a los chiflidos, eso hace parte del fútbol, del espectáculo”, expresó.

Moreno sostuvo que mantiene el respeto hacia las aficiones y los estadios que visita. “Respeto siempre a los estadios donde voy, siempre respeto, silben o no me silben, pero siempre el respeto va a haber de Dayro”.

Su festejo, sin embargo, no cambia según el rival ni el escenario. “La celebración del gol siempre la bailo. Aquí en El Campín, en Medellín, en Manizales, en todos lados, porque esa es la celebración mía que me ha caracterizado en toda mi carrera”, aseguró.

El clásico del eje como partido decisivo

Once Caldas vs. Deportivo Pereira
Pereira no aprovechó que Once Caldas tuvo un hombre menos y fue derrotado por la mínima diferencia en Manizales - crédito Once Caldas

El siguiente desafío será el Clásico Cafetero ante Deportivo Pereira. Moreno describió ese encuentro como uno de los compromisos centrales del semestre y pidió el acompañamiento de los aficionados en el estadio Palogrande.

“El sábado es un partido aparte, el clásico para nosotros es ganar el semestre”, afirmó. El delantero anticipó que el plantel dejará atrás el empate en Bogotá para preparar el duelo ante Pereira: “En la cancha nos tenemos que reventar, el clásico se juega de otra manera”.

Moreno también destacó la cohesión del grupo, más allá de los jugadores elegidos para cada partido. “Somos familia, somos grupo, dentro de la cancha lo demostramos, como somos afuera somos adentro. Independiente de los 11 que escoja, los que estamos afuera tenemos que hacer fuerza”.

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