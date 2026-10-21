Importaciones de Colombia superaron los US$7.700 millones en agosto y el déficit comercial se disparó

Las importaciones colombianas alcanzaron US$7.702,5 millones CIF en agosto de 2026, un crecimiento de 31,7% frente al mismo mes de 2025 - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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El déficit comercial de Colombia se amplió durante agosto de 2026, en un mes en el que las compras de bienes al exterior registraron un crecimiento de 31,7% frente al mismo periodo del año anterior. Las importaciones sumaron US$7.702,5 millones CIF, mientras que el saldo negativo de la balanza comercial llegó a US$2.770,4 millones FOB, por encima de los US$1.649,1 millones reportados en agosto de 2025.

El comportamiento del comercio exterior estuvo marcado por el aumento de las adquisiciones de manufacturas, combustibles y productos agropecuarios. Según el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), elaborado con cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), los tres grupos registraron variaciones positivas, aunque con diferencias importantes en su aporte al resultado general.

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El Dane elaboró el informe sobre las importaciones colombianas con cifras de la Dian, que evidenciaron un crecimiento de 31,7% en las compras externas durante agosto de 2026 - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El incremento de las importaciones también se reflejó en las cifras acumuladas del año. Entre enero y agosto de 2026, Colombia compró bienes en el exterior por US$53.746,4 millones CIF, un aumento de 17,2% frente a los US$45.849,3 millones del mismo periodo de 2025. A su vez, el déficit comercial acumulado creció hasta US$13.877,1 millones FOB.

Manufacturas y combustibles impulsaron las compras externas

Las manufacturas mantuvieron el mayor peso dentro de las importaciones colombianas. Durante agosto, este grupo alcanzó US$5.439 millones CIF y concentró el 70,6% del total, con un crecimiento de 18,9% frente al mismo mes de 2025.

De acuerdo con el Dane, las compras de maquinaria y equipo de transporte aumentaron 22,8%, mientras que las de productos químicos y productos conexos crecieron 22,2%. Estos movimientos explicaron buena parte del comportamiento de las manufacturas, que aportaron 14,8 puntos porcentuales a la variación total de las importaciones, calculada en 31,7%.

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El resultado evidencia el peso de este segmento en la dinámica del comercio exterior. Por su participación, las manufacturas representaron el principal componente de las adquisiciones realizadas por el país durante el octavo mes del año y contribuyeron de manera significativa al crecimiento registrado en el periodo.

Las manufacturas concentraron el 70,6% de las compras externas del país, con maquinaria, equipos de transporte y productos químicos entre los principales componentes -crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Sin embargo, el mayor incremento porcentual se presentó en el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas. Las importaciones de esta categoría llegaron a US$1.177 millones CIF, equivalentes al 15,3% del total, después de aumentar 190,1% frente a agosto de 2025.

La variación estuvo relacionada principalmente con el comportamiento de las compras de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos, que registraron un crecimiento de 262,6%. Este resultado convirtió a los combustibles en uno de los componentes con mayor expansión durante el mes, aunque su participación en el total fue considerablemente menor que la de las manufacturas.

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El tercer grupo correspondió a productos agropecuarios, alimentos y bebidas, cuyas importaciones sumaron US$1.064,8 millones CIF. La cifra representó el 13,8% de las compras externas y un incremento de 24,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las importaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas aumentaron 190,1% durante agosto, impulsadas por las compras de petróleo y sus derivados- crédito Visuales IA

Dentro de esta categoría, los productos alimenticios y animales vivos tuvieron un papel relevante, con un aumento de 30,5% en las importaciones. Así, los tres principales grupos considerados en el reporte presentaron crecimientos durante agosto, con una mayor incidencia de las manufacturas por su peso dentro de la canasta importadora.

El déficit comercial aumentó frente a 2025

El crecimiento de las compras externas coincidió con un saldo comercial más desfavorable para Colombia. En agosto, la diferencia entre exportaciones e importaciones dejó un déficit de US$2.770,4 millones FOB, superior en términos absolutos al registrado un año antes, cuando alcanzó US$1.649,1 millones FOB.

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La brecha también se amplió al revisar el balance de los primeros ocho meses de 2026. Entre enero y agosto, el déficit llegó a US$13.877,1 millones FOB, frente a los US$10.604,5 millones FOB reportados durante el mismo lapso de 2025.

Estas cifras muestran que el aumento de las importaciones estuvo acompañado de un mayor saldo negativo en el intercambio comercial colombiano. El reporte del Dane permite dimensionar la evolución de las compras externas y del déficit durante el periodo, con incrementos en los principales grupos de bienes importados.