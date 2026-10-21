La Asociación Colombiana de Medios de Información celebra 65 años en el marco de la asamblea de la SIP en Bogotá

La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) llega a sus 65 años en 2026 como una organización que agrupa medios impresos, digitales, audiovisuales y radiodifundidos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) llega a sus 65 años en 2026 como una organización que agrupa medios impresos, digitales, audiovisuales y radiodifundidos, y conmemora la fecha durante la 82.ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Bogotá del 22 al 25 de octubre.

AMI nació en septiembre de 1961 como Andiarios, una asociación creada por diarios nacionales y regionales para proteger el derecho a la información, la libertad de expresión y la independencia empresarial de la prensa. Su aniversario representa la continuidad de ese propósito, extendido hoy a medios de distintas plataformas.

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El director ejecutivo de AMI, Werner Zitzmann, destacó el valor de que la celebración coincida con la asamblea regional de la SIP. “El mensaje central es que estamos celebrando justamente el año en que la Sociedad Interamericana de Prensa viene a Bogotá a realizar su asamblea”, explicó.

Para Zitzmann, el encuentro adquiere una dimensión regional porque la SIP agrupa a defensores de la libertad de prensa desde Canadá hasta la Patagonia. “Reunirnos con personas que creen exactamente en lo mismo, no solo en un país sino desde Canadá hasta la Patagonia, tiene un significado muy importante y muy simbólico”, afirmó.

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De la censura a la creación de Andiarios

La creación del gremio estuvo precedida por uno de los periodos más difíciles para la prensa colombiana: el régimen del general Gustavo Rojas Pinilla. Uno de los casos más graves fue el asesinato de Emilio Correa Uribe, director de El Diario de Pereira, y de su hijo Carlos, el 2 de julio de 1955. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creación del gremio estuvo precedida por uno de los periodos más difíciles para la prensa colombiana: el régimen del general Gustavo Rojas Pinilla impuso censura y creó juzgados de garantías sociales para vigilar y sancionar a periódicos y periodistas. Los medios, que inicialmente habían recibido con expectativa sus promesas de paz, justicia y libertad, enfrentaron cierres, multas y restricciones a sus contenidos.

Uno de los casos más graves fue el asesinato de Emilio Correa Uribe, director de El Diario de Pereira, y de su hijo Carlos, el 2 de julio de 1955 en la carretera entre Cartago y Cali. Correa Uribe había denunciado el crecimiento de Los Pájaros, un grupo ilegal conservador al que posteriormente se atribuyó el crimen.

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El régimen sostuvo que se trató de un accidente de tránsito, pero Roberto García-Peña, entonces director de El Tiempo, comunicó a un periódico de Quito que Los Pájaros eran responsables. Rojas Pinilla ordenó al diario publicar durante 30 días una rectificación oficial en primera página, con la firma de su director, pero García-Peña y Eduardo Santos se negaron y el Gobierno cerró el periódico.

El Tiempo reapareció bajo el nombre de El Intermedio, con una tipografía similar a la del diario clausurado y una denominación que aludía al carácter temporal de la censura. El Espectador también sufrió represalias tras promover un Fondo Pro Libertad de Prensa para asistir a medios y periodistas afectados.

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En 1955 la dictadura de Rojas Pinilla cerro El Tiempo, el periódico reapareció bajo el nombre de El Intermedio, con una tipografía similar a la del diario clausurado y una denominación que aludía al carácter temporal de la censura.

El Gobierno multó a El Espectador con $ 10.000 y luego con $ 600.000 por publicaciones que, según las autoridades, alteraban el orden público. El periódico rechazó las sanciones, publicó el editorial “El Tesoro Pirata” y suspendió su edición en enero de 1956.

El Siglo interrumpió sus publicaciones durante 10 días y luego durante 30 tras divulgar un reportaje sobre Laureano Gómez, cuya mención había sido prohibida por el régimen. El Colombiano, El Correo, La Patria, El Diario Gráfico y El Mercurio también quedaron bajo presión, mientras las medidas económicas favorecían a los medios afines al Gobierno.

La caída de Rojas Pinilla, el 10 de mayo de 1957, abrió un escenario distinto para la prensa. Cuatro años después, durante el mandato de Alberto Lleras, los gerentes Luis Gabriel Cano, de El Espectador; Alfonso Jaramillo, de El Siglo, y Jesús Cardona, de La República, convocaron a otros editores para coordinar una respuesta común frente a los problemas que afectaban al periodismo.

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La reunión comenzó el 15 de septiembre de 1961 en la Suite Presidencial del Hotel Tequendama, en Bogotá. Al día siguiente quedó constituida Andiarios, con diarios de distintas regiones, estatutos aprobados y una primera junta presidida por Julio C. Hernández, gerente de El Colombiano.

Guillermo Martínez Latorre, primer director ejecutivo de Andiarios entre 1962 y 1976, definió tres líneas de trabajo: proteger la libertad de expresión y el derecho a la información, elevar la calidad de los contenidos y fortalecer a las empresas periodísticas. La asociación entendió desde entonces que la autonomía editorial también dependía de la estabilidad económica de los medios.

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Durante las décadas siguientes, el gremio impulsó campañas para sostener el valor de los diarios regionales ante el desplazamiento de la inversión publicitaria. También promovió formación en administración, tecnología, producción y mercadeo, además de concursos como el premio Avisar y los premios NOVA, creados en 1998 junto con otras organizaciones del sector.

La violencia contra periodistas marcó otra parte de esa historia. Durante los años 80 y los primeros 90, el conflicto armado, el narcotráfico y los grupos insurgentes golpearon al periodismo colombiano, con asesinatos como los de Guillermo Cano Isaza, director de El Espectador, y Raúl Echevarría Barrientos, subdirector de Occidente, en 1986.

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La transformación de Andiarios en AMI

En el año 2017 Andiarios pasó a llamarse AMI y amplió su membresía para incorporar empresas periodísticas con plataformas digitales, audiovisuales y radiodifundidas.

Zitzmann asumió la dirección ejecutiva de Andiarios en mayo de 2017 y encabezó, cuatro meses después, el cambio de nombre y de estructura del gremio. La asociación pasó a llamarse AMI y amplió su membresía para incorporar empresas periodísticas con plataformas digitales, audiovisuales y radiodifundidas.

La transformación respondió a la convergencia digital y a la multiplicación de formatos para producir y distribuir información. AMI mantuvo la defensa del periodismo responsable e independiente, pero sumó servicios de análisis sectorial, formación y gestión empresarial para sus afiliados.

La organización sostiene que la calidad, la rigurosidad y la veracidad siguen siendo exigencias centrales en un entorno donde las audiencias también pueden crear y difundir contenidos. Su planteamiento combina la protección del derecho a la información confiable con la necesidad de que los medios preserven su sostenibilidad económica.

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Los desafíos de la sostenibilidad y la libertad de prensa

AMI ha documentado casos y efectuado seguimiento a riesgos y afectaciones contra el ejercicio periodístico en Colombia. La asociación ha mantenido interlocución con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con la SIP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos tres años, AMI ha documentado casos y efectuado seguimiento a riesgos y afectaciones contra el ejercicio periodístico en Colombia. La asociación ha mantenido interlocución con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con la SIP.

Según la valoración institucional de AMI, el periodismo privado e independiente afronta mayores presiones políticas, una transformación tecnológica acelerada y una caída estructural de los ingresos. La asociación considera que esas condiciones ponen a prueba tanto la independencia editorial como la viabilidad de las empresas informativas.

Para responder a ese escenario, el gremio ha desarrollado alianzas con empresas tecnológicas, firmas especializadas, universidades y entidades de medición y análisis. Esos acuerdos incluyen programas de formación, becas, iniciativas de alfabetización mediática y acceso a información sobre audiencias y mercados.

La agenda gremial de AMI hacia el futuro

AMI plantea que la acción colectiva permite a sus afiliados defender la libertad editorial, fortalecer sus modelos económicos y compartir herramientas para enfrentar los cambios del sector. La organización también busca consolidar espacios de diálogo entre directivos de medios y mantener presencia en debates regionales e internacionales.

Sesenta y cinco años después de su fundación bajo la sombra de la censura y a lo largo de décadas marcadas por la violencia contra periodistas y los cambios tecnológicos, la conmemoración en Bogotá sitúa a AMI ante la misma tarea que impulsó su origen: resguardar las condiciones para que el periodismo pueda informar con independencia.