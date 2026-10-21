Paloma Valencia cuestionó a Iván Cepeda tras reconocer corrupción en el Gobierno Petro: “Los hechos no se manipulan”

Paloma Valencia arremetió contra Iván Cepeda tras reconocer corrupción del Gpbierno Petro - crédito Colprensa

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La exsenadora del Centro Democrático y excandidata presidencial Paloma Valencia Laserna reaccionó a las declaraciones del senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, quien reconoció que durante la administración de Gustavo Petro se presentaron hechos de corrupción que calificó como “graves” y frente a los cuales su sector político debe dar explicaciones.

Valencia Laserna sostuvo que las palabras del también excandidato a la Presidencia respaldan las denuncias que, según afirmó, la oposición hizo reiteradamente sobre esas irregularidades. “Lo que dijo Iván Cepeda confirma lo que siempre hemos denunciado: hubo un grave problema de corrupción en el gobierno Petro”, dijo.

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Paloma Valencia afirmó que los hechos no han sido manipulados para ser informados - crédito @PalomaValenciaL/X

La exlegisladora cuestionó que el funcionario progresista también haya señalado una presunta manipulación de algunos escándalos por parte de adversarios políticos.

“Los hechos no se manipulan, se investigan, se sancionan y se deben pagar en la cárcel”, escribió Valencia.

Iván Cepeda dijo que la corrupción ha sido “el problema más grave” de estos años

Durante su intervención, Iván Cepeda señaló que la corrupción representa el problema más serio que ha enfrentado el proyecto político que acompaña al Gobierno nacional. Además, dijo que el Pacto Histórico tiene una responsabilidad directa de “responder a la sociedad colombiana” por los casos que se han conocido.

Cepeda aclaró que el fenómeno no corresponde únicamente al Pacto Histórico ni a la administración Petro, aunque admitió que los hechos ocurridos durante este periodo obligan a su sector a responder públicamente.

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“En nuestro gobierno se presentaron hechos de corrupción que son hechos, yo diría, graves. Y frente a eso tenemos que dar la cara”, insistió.

El congresista señaló que la colectividad en la que milita debe dar explicaciones a los colombianos - crédito suministro infobae

El congresista también planteó que parte de las denuncias y controversias públicas sobre corrupción fueron, según su postura, distorsionadas por sectores opositores. Aun así, sostuvo que esa discusión no elimina la obligación de asumir responsabilidades por los casos ocurridos.

“Eso no quiere decir, de ninguna manera, que todo escándalo que ha surgido no ha sido también manipulado, distorsionado por nuestros adversarios”, afirmó Cepeda, que pidió distinguir entre las investigaciones que correspondan y las versiones que, a su juicio, “se han ido presentando ante la opinión pública de una manera absolutamente tendenciosa y falaz. Eso también hay que decir”.

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El senador concluyó que la lucha contra la corrupción debe mantenerse con independencia de la administración y del momento político.

“Ahí hay un problema y creo que no es menor. Y frente a ese problema tenemos, repito, que señalar con claridad que nuestro proyecto no está para eso y que nuestro futuro va a ser de lucha contra la corrupción también, ¿no? Sea cual sea la administración, sean cuales sean los tiempos políticos, hay que desterrar la corrupción”, señaló.

Otro de los escándalos del Gobierno Petro: el Pacto de Valledupar

Las declaraciones se conocieron en medio de los cuestionamientos por el denominado Pacto de Valledupar, nombre con el que se está haciendo referencia a reuniones entre delegados del entonces Gobierno Petro y antiguos jefes paramilitares. De acuerdo con los señalamientos, los exjefes paramilitares habrían recibido ofrecimientos de beneficios judiciales y carcelarios a cambio de declarar contra Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella.

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El texto, fechado el 24 de octubre de 2025, contempla compromisos para evaluar mecanismos jurídicos relacionados con reubicaciones carcelarias, extradición, acumulación de penas y condiciones de reclusión de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Entre los asistentes mencionados en el documento figuran Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Freddy Rendón, alias el Alemán, y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

Las reuniones de exmiembros del Gobierno con exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia han causado controversia a raíz de las recientes revelaciones sobre este asunto (- crédito Mininterior - @LaFM/X)

La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal por las denuncias relacionadas con el Pacto de Valledupar y remitió copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que examine los señalamientos que involucran al anterior jefe de Estado.

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Según informó el ente acusador, la actuación se abrió el 31 de agosto de 2026 en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía ordenó ese mismo día la compulsa de copias debido a que la denuncia menciona conductas que podrían comprometer al entonces presidente de la República.