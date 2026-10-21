Colombia

El divertido momento de Rigoberto Urán con su hijo Máximo: lo comparó con Neymar por “el show”

Un video casero del pedalista se volvió tendencia en redes sociales. El antioqueño consoló a su hijo Máximo tras una caída mientras se divertían con la pelota y entre bromas sobre las tarjetas amarillas y el “show” en la cancha, lo comparó con le astro brasileño

El ciclista antioqueño Rigoberto Urán volvió a divertir a sus seguidores en redes sociales con un video junto a su hijo menor, Máximo - @rigobertouran/IG

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Rigoberto Urán volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales, esta vez por un episodio entre risas y lágrimas con su hijo menor.

El ciclista antioqueño, hoy volcado a la vida familiar y a sus negocios, compartió un video casero en el que el pequeño Máximo terminó llorando tras una caída durante un juego de fútbol.

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La escena ocurrió en un pasillo de la casa del exdeportista, donde padre e hijo pateaban un balón de un lado a otro. Después de dos remates exitosos, Máximo intentó pararse sobre el balón en un tercer intento y perdió el equilibrio. Cayó al piso y el susto le provocó el llanto.

Rigo convirtió el llanto de su hijo en una lección de fútbol con humor

Urán suele compartir momentos en video con los pequeños con anécdotas de la cotidianidad - crédito Michelle Durango
Urán suele compartir momentos en video con los pequeños con anécdotas de la cotidianidad - crédito Michelle Durango

Ahí apareció el costado más divertido de Urán. En lugar de limitarse a consolar a Máximo, el ciclista giró la situación hacia una broma futbolera que mezcla ternura y picardía.

“Tranquilo, no pasa nada”, le dijo primero, mientras lo abrazaba. Y agregó, entre risas: “Venga mi Neymar, tranquilo mi Neymar”.

La comparación con el astro brasileño no fue casual. Urán aprovechó la caída de su hijo para hacer una referencia directa a la fama que tiene Neymar por las caídas y gestos exagerados dentro de la cancha, un guiño que sus seguidores reconocieron de inmediato.

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El pedalista no se quedó ahí. Con el niño todavía en brazos, le explicó entre carcajadas el motivo de la broma: “¿Sabe qué papi? Tiene todas las cualidades de un futbolista: generar show”.

Rigoberto Urán recientemente abrió una sucursal de la Finca de Rigo en Barranquilla - crédito Rigoberto Urán
Rigoberto Urán está dedicado a la crianza de sus hijos y a las empresas después de retirarse del ciclismo - crédito Rigoberto Urán

Esta frase resume el momento viral: Rigoberto Urán comparó el llanto de su hijo Máximo tras una caída jugando al fútbol con las actuaciones de Neymar, en un video familiar que compartió en sus redes sociales y que generó humor entre sus seguidores.

El mensaje incluyó una referencia a las tarjetas en el fútbol

Urán no se detuvo en el chiste sobre el show. Continuó la “instrucción” a su hijo con una mención específica a las sanciones que ese tipo de actitudes suele generar en una cancha real.

“Eso genera una tarjeta amarilla o roja, puro show”, le dijo, todavía con el tono de broma que caracterizó todo el video. Después, celebró el gesto con un choque de manos.

En su actual relación tiene dos hijos - crédito Rigoberto Urán
En su actual relación tiene dos hijos - crédito Rigoberto Urán

“Felicitaciones, give me five (Deme cinco)... Eso muy bien, así es que se juega papito”, continuó el ciclista, en una secuencia que combinó el consuelo paterno con el humor que suele mostrar en sus redes.

El cierre de la frase fue el más contundente del video: “A la primera que lo toquen al suelo y un show muy grande”. Con esa línea, Urán remató la broma sobre las actuaciones dramáticas que caracterizan a ciertos jugadores profesionales.

Tras el momento de la caída y la broma sobre Neymar, Urán continuó jugando con su hijo en el mismo pasillo de la casa. Según mostró el video, Máximo retomó el juego con el balón después de la consolación de su padre.

Una familia que protagoniza seguido el contenido de Rigoberto Urán

El momento con Máximo se suma a una serie de publicaciones recientes del ciclista junto a sus hijos. Días antes, Urán había compartido otro video con su hija mayor, Carlota, en el que surgió una charla sobre la vergüenza que le genera a la niña que su padre la recoja en bicicleta a la salida del colegio.

La menor de cinco años expresó incomodidad durante el trayecto y dijo que quería ser buscada en carro, mientras el deportista recordó que asistía a clases caminando unos diez minutos - crédito @rigobertouran/Instagram

En ese intercambio previo, Carlota le confesó a Urán que le daba “pena” la situación, algo que el ciclista recibió con sorpresa y humor, según contó él mismo al recordar cómo era su propia infancia en el colegio.

La familia de Urán está compuesta además por su esposa, Michelle Durango, y por su hijo mayor. El perfil del ciclista en redes sociales se consolidó en los últimos meses como un espacio donde predominan las escenas domésticas antes que el contenido deportivo competitivo.

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