Colombia

Petro respondió a Angie Rodríguez por señalamientos sobre fotos y videos con mujeres jóvenes: “Puede callar ante la prensa, pero ante los jueces no podrá”

Rodríguez aseguró que vio material audiovisual del mandatario durante un procedimiento de cambio de teléfono, pero aclaró que no puede confirmar si las personas que aparecían en las imágenes eran menores de edad

Gustavo Petro habría solicitado la renuncia a Angie Rodríguez por presuntas diferencias entre ellos - crédito Presidencia y Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr
El expresidente anunció que acudirá a la justicia para defender sus derechos y cuestionó que la exdirectora del Dapre no haya presentado públicamente pruebas que respalden sus declaraciones - crédito Presidencia y Juan Diego Cano/Presidencia
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El expresidente Gustavo Petro respondió a los señalamientos de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez, quien afirmó haber visto fotografías y videos del mandatario con mujeres que describió como “demasiado jóvenes”.

Petro negó las acusaciones relacionadas con su vida privada y anunció que acudirá a los tribunales para defender sus derechos.

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La respuesta fue publicada por Petro en su cuenta de X, luego de que Rodríguez se refiriera al supuesto material audiovisual durante una entrevista con el periodista Daniel Samper Ospina. En esa conversación, la exfuncionaria planteó interrogantes sobre la posible presencia de menores de edad en los encuentros que, según su versión, aparecían registrados en los archivos.

Puede callar ante la prensa, pero ante los jueces no podrá, escribió el presidente, al cuestionar que Rodríguez afirmara que no presentaría las pruebas en público. Además, sostuvo que las declaraciones deberán ser expuestas ante las autoridades judiciales y aseguró que llevará el caso hasta las últimas consecuencias.

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Petro negó las acusaciones y anunció acciones judiciales

- crédito Ovidio González/Presidencia
Petro negó que en su teléfono celular hubieran existido fotografías o videos sexuales y rechazó las declaraciones de Rodríguez sobre su vida íntima, además de negar que en sus oficinas se consumieran drogas o alcohol - crédito Ovidio González/Presidencia

En su pronunciamiento, el exmandatario rechazó los señalamientos sobre su vida íntima y negó que en su teléfono celular existieran fotografías o videos de contenido sexual. También desmintió las afirmaciones relacionadas con un supuesto consumo de sustancias en sus oficinas.

Ha hablado de mi vida íntima, y lo que dijo es falso y absurdo. En mi celular nunca han existido fotos ni videos sexuales, y en mis oficinas jamás se consumieron drogas ni alcohol, no soy esclavo de nadie mucho menos de ninguna adicción”, manifestó Petro en su publicación.

El expresidente también se refirió a la responsabilidad de Rodríguez por las declaraciones que hizo públicamente y citó varios artículos de la Constitución Política relacionados con los derechos fundamentales. “La Constitución protege la intimidad y el buen nombre (art. 15) y la honra (art. 21). La libertad de expresión no ampara la mentira y obliga a rectificar (art. 20). Quien acusa, prueba, aquí rige la presunción de inocencia (art. 29) no el interés de dañar sin pruebas”, escribió.

Petro sostuvo que Rodríguez trabajó durante mucho tiempo a su lado y cuestionó que no hubiera denunciado anteriormente posibles delitos o actos de corrupción - crédito @petrogustavo/X
Petro sostuvo que Rodríguez trabajó durante mucho tiempo a su lado y cuestionó que no hubiera denunciado anteriormente posibles delitos o actos de corrupción - crédito @petrogustavo/X

Petro señaló, además, que Rodríguez trabajó durante un periodo prolongado a su lado y cuestionó que, pese a esa cercanía, no hubiera denunciado anteriormente posibles irregularidades. “Ella trabajó a mi lado mucho tiempo y nunca oyó que se cometiera un acto de corrupción ni que yo buscara beneficio propio. Si hubiera visto un delito mío, su deber era colaborar con la justicia y denunciarlo. No lo hizo, y hoy no muestra una sola prueba”, afirmó.

En el mismo mensaje, el exjefe de Estado se refirió a las razones por las que, según él, la exfuncionaria salió del Gobierno. “Salió del gobierno por entregar puestos públicos a un heredero del paramilitarismo”, escribió. También negó haberle ordenado contactar a integrantes de grupos paramilitares para atacar a otras personas y sostuvo que, si Rodríguez hizo alguna solicitud de ese tipo a Salvatore Mancuso, deberá responder por sus propias decisiones ante los jueces.

Al finalizar su pronunciamiento, Petro reiteró que acudirá a la justicia. “Acudo a la justicia en defensa de mis derechos y llegaremos hasta las últimas consecuencias hasta que se revele la verdad de sus intenciones”, señaló.

¿Qué dijo Angie Rodríguez sobre los supuestos videos?

Rodríguez también señaló a Laura Sarabia de tener acceso a información privada del presidente y sugirió que esos datos habrían sido utilizados para ejercer presión sobre él, sin presentar pruebas públicas que respaldaran esa versión - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Rodríguez también señaló a Laura Sarabia de tener acceso a información privada del presidente y sugirió que esos datos habrían sido utilizados para ejercer presión sobre él, sin presentar pruebas públicas que respaldaran esa versión - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La exdirectora del Dapre afirmó que las personas que aparecían en el material le parecieron muy jóvenes, pero precisó que no podía establecer si eran menores de edad. “¿Habían niños travestis ahí? Conteste, señor presidente, ¿habían niños travestis?”, preguntó Rodríguez a Petro durante la conversación con el periodista Daniel Samper Ospina.

Posteriormente, sostuvo que las autoridades debían investigar para establecer si había menores de edad en las situaciones a las que se refería. “Yo creo que las autoridades deben entrar en rigor a investigar esa red, si había o no menores de edad”, manifestó.

Sin embargo, la exfuncionaria hizo una precisión sobre el alcance de sus afirmaciones: “No puedo afirmar y comprobar hoy que sean menores de edad”. Rodríguez no exhibió las fotografías, los videos ni otros elementos que permitieran verificar de manera independiente sus declaraciones. Tampoco precisó las fechas en que se habrían producido las imágenes, las identidades de las personas que aparecían en ellas o los lugares donde supuestamente fueron tomadas.

- crédito Joel González/Presidencia
- crédito Joel González/Presidencia

Sin embargo, Rodríguez explicó que habría tenido acceso al material durante un procedimiento para reemplazar el celular de Petro y trasladar la información almacenada. Según su relato, la situación se habría originado después de recibir una llamada que aparentemente estaba destinada a Jaime Ramírez Cobo, aunque el número correspondía al dispositivo utilizado por el presidente.

La exfuncionaria también afirmó que personal técnico le habría informado que la nube vinculada al teléfono estaba asociada a una cuenta de correo electrónico de Laura Sarabia. A partir de esa versión, señaló a la entonces funcionaria de tener acceso a información privada del mandatario y sugirió que esos datos habrían sido utilizados para ejercer presión sobre él.

Yo sí vi en un computador fotos y videos”, aseguró Rodríguez durante la entrevista. Al referirse a quién podría tener los archivos, agregó: “Laura tiene todo”.

No obstante, durante la conversación tampoco presentó soportes que permitieran verificar la titularidad de la cuenta de almacenamiento, el supuesto acceso a los archivos o el presunto uso de esa información para influir en las decisiones del presidente.

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