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Universidad de Chile vs. Deportivo Cali: hora y canal de televisión para ver a las azucareras en la Copa Libertadores Femenina

En el cierre de la fase de grupos, las vallecaucanas buscan el liderato del grupo D y asegurar la clasificación a los cuartos de final del certamen en Ecuador

Deportivo Cali en la Copa Libertadores Femenina
Deportivo Cali se juega el liderato del grupo D, en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina - crédito Deportivo Cali Femenino
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La Copa Libertadores Femenina 2026, que se disputa en Ecuador, entró en la recta final de la fase de grupos. Los dos equipos colombianos están cerca de los cuartos de final y se perfilan entre los candidatos al trofeo de la Conmebol.

Deportivo Cali cerrará su participación en la primera ronda ante Universidad de Chile. Pese a su mal desempeño en el torneo, el equipo chileno buscará complicar a las azucareras y mantener sus opciones de avanzar a los cuartos de final, aunque tendrá una tarea difícil.

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Las vallecaucanas, que lideran el grupo D, buscan llegar lejos y volver a disputar una final, como en la edición 2025. También intentarán cortar la racha de ocho años sin Copa Libertadores para Colombia: la última conquista fue en 2018, cuando Atlético Huila venció a Corinthians, el mismo club que derrotó a las verdiblancas el año anterior.

Hora y dónde ver Universidad de Chile vs. Deportivo Cali

El conjunto de Jhon Ortiz tiene la tarea de ratificar que el triunfo de la segunda jornada no fue un hecho aislado, pues necesita demostrar que cuenta con condiciones de ser un rival fuerte en las rondas finales, en las que se verá con equipos de mayor nivel que los que enfrentó en la fase de grupos.

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El partido entre la Universidad de Chile y el Deportivo Cali será el jueves 22 de octubre, a las 3:00 p. m., y se podrá ver para todos los aficionados en Colombia por la señal de Win Sports y su plataforma Win Play, además de que se transmitirá para el resto de América Latina por la aplicación Pluto TV.

Partido suspendido entre Nacional de Uruguay y Deportivo Cali - crédito @cndeffemenino/Instagram
Este es el estadio Banco Guayaquil de Quito, casa de Independiente del Valle - crédito @cndeffemenino/Instagram

El compromiso se jugará en el estadio Banco Guayaquil, casa de Independiente del Valle, que tiene capacidad para 12.000 espectadores y es uno de los escenarios más nuevos y modernos en Ecuador, además de que es parte de toda una ciudad deportiva del conjunto de ese país.

Deportivo Cali debe ganar o empatar, y esperar a que Libertad de Paraguay no supere a Nacional de Uruguay, para cumplir con la tarea de asegurar el primer puesto del grupo D, en el que actualmente suma cuatro puntos, producto de una victoria y un empate, y una diferencia de gol de +2.

Deportivo Cali venció 2-0 a Nacional de Uruguay y sigue con vida en la Copa Libertadores femenina 2026 - crédito @deportivocalifemenino/Instagram
Deportivo Cali viene de vencer 2-0 a Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores femenina 2026 - crédito @deportivocalifemenino/Instagram

Por su parte, la Universidad de Chile solo suma un punto, producto del empate frente a Nacional, y perdió contra Libertad en la segunda jornada, por lo que está obligada a vencer a las vallecaucanas por dos goles o más y esperar a que las paraguayas sean superadas por más de dos anotaciones por el “Bolso” uruguayo.

Tabla de posiciones del grupo D

  1. Deportivo Cali: 4 puntos (+2)
  2. Libertad: 4 puntos (+1)
  3. Universidad de Chile: 1 punto (-1)
  4. Nacional de Uruguay: 1 punto (-2)

Así será la última jornada

Jueves 22 de octubre

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali: 3:00 p. m. (Estadio Banco Guayaquil)

Libertad vs. Nacional de Uruguay: 3:00 p. m. (Estadio Rodrigo Paz Delgado)

Posibles rivales del Cali

Por otro lado, las azucareras ya miran lo que puede ser su duelo en los cuartos de final, pues cabe recordar que la Conmebol ya tiene sembrados a los equipos que avancen, desde la fase de grupos, para armar los cuatro compromisos en la segunda ronda de la Libertadores.

Deportivo Cali vs. Libertad
Deportivo Cali se vería nuevamente con un paraguayo en Copa Libertadores Femenina, pues en la primera fecha empató con Libertad por 1-1 - crédito Deportivo Cali Femenino

Si Deportivo Cali asegura su clasificación a cuartos, se verá con alguno de los dos equipos líderes del grupo C, que es conformado por Cruzeiro de Brasil, Olimpia de Paraguay, Bolívar de La Paz y la Liga de Quito, esta última ya se encuentra eliminada del torneo.

Por el momento, el rival de las vallecaucanas sería el Decano paraguayo, que se ubica segundo de la zona con cuatro puntos, mientras que el conjunto de Belo Horizonte se vería con Libertad, y ese grupo se cerrará también el jueves 22 de octubre.

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