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Video | Luis Javier Suárez, el delantero de la selección Colombia, hizo doblete con Sporting de Lisboa en Champions League 2026/27

Ahora la víctima del goleador samario fue LASK Linz en la tercera fecha de la fase de liga en el máximo torneo en Europa

Gol de Luis Javier Suárez. El colombiano marcó el 1-0 de Sporting CP ante LASK, al 5’. 3ª anotación del delantero en su tercer partido de Champions - crédito ESPN
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Luis Javier Suárez firmó un doblete con Sporting CP el miércoles 21 de octubre de 2026, en el partido frente a LASK Linz por la UEFA Champions League. El delantero colombiano abrió el marcador de penal a los cinco minutos en el estadio José Alvalade y volvió a convertir a los 89′, cuando descontó para el 2-3.

El atacante, que representa a la selección Colombia, alcanzó los 11 goles en la temporada 2026/2027 con el conjunto portugués. Antes de este encuentro, acumulaba nueve anotaciones entre la Primeira Liga de Portugal y la Champions League; con sus dos tantos ante LASK, elevó su registro en todas las competiciones.

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El primer gol de Suárez llegó tras una falta de Robert Ljubičić dentro del área. La acción fue revisada y confirmada por el VAR, que validó el penal a favor de Sporting CP. El colombiano ejecutó el cobro con un remate hacia el palo izquierdo del arquero austríaco Junwirth.

Luis Javier Suárez anotó su tercer gol en la Uefa Champions League 2026/27 - crédito Pedro Nunes/Reuters
Luis Javier Suárez anotó su tercer gol en la Uefa Champions League 2026/27 - crédito Pedro Nunes/Reuters

El doblete frente a LASK Linz

Suárez convirtió el 1-0 en los primeros minutos del partido y le dio una ventaja temprana a Sporting CP. El delantero definió desde los 12 pasos ante Junwirth, quien no logró evitar el remate del colombiano.

El segundo gol del atacante llegó en el tramo final del encuentro. A los 89 minutos, Suárez marcó el descuento para Sporting CP, que en ese momento perdía 3-1 frente a LASK. La anotación dejó el marcador 2-3.

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Con esos dos tantos, el delantero de 28 años amplió su producción en la presente edición de la UEFA Champions League. El penal convertido en la primera parte fue su tercera anotación en el torneo, mientras que el descuento de los minutos finales significó la cuarta.

La actuación frente al equipo austríaco también prolongó una serie goleadora que Suárez sostiene con Sporting CP. El colombiano anotó en nueve partidos consecutivos, una racha que incluye compromisos por la Primeira Liga de Portugal y por la Champions League.

El equipo que enfrenta Sporting de Lisboa, con Luis Javier Suárez, en la tercera fecha de la UEFA Champions League 2026/27 -crédito Pedro Nunes/Reuters
El equipo que enfrenta Sporting de Lisboa, con Luis Javier Suárez, en la tercera fecha de la UEFA Champions League 2026/27 -crédito Pedro Nunes/Reuters

Once goles en la temporada 2026/2027

Antes del duelo ante LASK, Luis Javier Suárez tenía siete goles en la Primeira Liga y dos en la Champions League. La jornada del miércoles 21 de octubre modificó ambas cifras: el atacante llegó a siete anotaciones en el campeonato portugués y a cuatro en la competencia continental.

Los dos goles frente a LASK dejaron su total en 11 durante la temporada 2026/2027. La cifra reúne sus actuaciones en los dos torneos que disputa Sporting CP y confirma su importancia ofensiva en un inicio de curso con exigencias locales e internacionales.

La racha de Suárez comenzó en el partido ante Alverca. Después anotó frente a Rio Ave, Nacional, Galatasaray, Famalicão, Arouca, Braga, Lens y LASK. La secuencia contempla encuentros del torneo portugués y de la Liga de Campeones.

El colombiano no solo acumuló goles en nueve presentaciones seguidas, sino que ante LASK consiguió su segundo tanto del partido. El doblete aumentó su registro total sin alterar la cantidad de encuentros consecutivos en los que logró convertir.

El equipo titular de Spotting de Lisboa, con Luis Javier Suárez, para enfrentar a LAZK - crédito Pedro Nunes/Reuters
El equipo titular de Spotting de Lisboa, con Luis Javier Suárez, para enfrentar a LAZK - crédito Pedro Nunes/Reuters

Su lugar entre los goleadores de Europa

La clasificación previa al partido ante LASK, difundida el 20 de octubre de 2026, ubicaba al brasileño Raphinha, del Barcelona, como líder entre los goleadores de Europa con 14 tantos. Erling Haaland, delantero del Manchester City, ocupaba el segundo puesto con 12, mientras que Kylian Mbappé, del Real Madrid, registraba 11.

Con nueve goles antes de esta jornada, Suárez compartía la cuarta posición con el griego Vangelis Pavlidis, delantero del Benfica. El registro del colombiano se dividía entonces entre siete tantos en la Primeira Liga y dos en la Champions League.

El doblete ante LASK llevó a Suárez a 11 goles en la campaña. Esa cifra corresponde a sus siete anotaciones en el campeonato portugués y a sus cuatro en la UEFA Champions League, luego de sus dos conversiones en el estadio José Alvalade.

Suárez igualó los 11 goles que Mbappé tenía en la clasificación previa al encuentro, aunque aquella tabla no incluía los resultados de la jornada del 21 de octubre. El colombiano seguirá con la posibilidad de ampliar su cuenta con Sporting CP en los próximos compromisos de la Primeira Liga y la Champions League.

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