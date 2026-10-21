Imputaron al joven que amenazó de muerte a la primera dama Ana Lucía Pineda a través de una cuenta anónima en redes sociales

Imputado el menor que habría amenazado a la primera dama Ana Lucía Pineda - crédito Colprensa - Fiscalía

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Por los delitos de amenazas agravadas y porte ilegal de estupefacientes fue imputado el joven capturado en la ciudad de Pereira, Risaralda, como parte de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por mensajes intimidatorios que habrían sido publicados por el joven de manera anónica en contra la primera dama Ana Lucía Pineda y su familia.

Información preliminar de la audiencia de imputación de cargos indicó que el ente investigador le atribuyó los cargos, luego de ser señalado como sospechoso de emitir las amenazas en contra de la vida de la esposa del presidente Abelardo de la Espriella.

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Un juez definirá si impone una medida de aseguramiento contra el procesado.

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