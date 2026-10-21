Colombia

Hip Hop al Parque 2026: horarios, artistas y medidas para asistir al festival en Bogotá

La cita prevista para el 24 y 25 de octubre tendrá controles de acceso, cierres viales en la calle 63 y propuestas de danza, arte público y cultura escrita

Hip Hop al Parque abrirá su escenario a artistas de ocho países - crédito @hiphopalparqueoficial/ Instagram
Hip Hop al Parque abrirá su escenario a artistas de ocho países - crédito @hiphopalparqueoficial/ Instagram
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Hip Hop al Parque 2026 reunirá a artistas de América Latina, Estados Unidos y Europa durante dos jornadas en Bogotá, con una programación que incluirá rap, breakdance, grafiti, emprendimientos culturales, literatura y acciones ambientales. El festival se realizará el sábado 24 y el domingo 25 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, con entrada libre para mayores de 14 años.

La edición número 28 llevará como concepto curatorial “En la esquina se escribe la historia”, una referencia a los espacios barriales donde se desarrollaron las primeras expresiones de una cultura que luego llegó a escenarios, circuitos musicales e industrias creativas. Las puertas abrirán desde las 12:00 p.m. y el acceso general estará ubicado sobre la calle 63.

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El cartel combinará figuras internacionales, exponentes nacionales y proyectos seleccionados mediante la Beca Hip Hop al Parque 2026. La agenda busca reflejar distintas generaciones y vertientes del movimiento, desde el rap de raíz y el tornamesismo hasta propuestas de electrónica, R&B, beatbox y fusiones sonoras.

Rah Digga, Rampage y artistas de México, Francia, Brasil y Chile estarán en el cartel

Entre los invitados internacionales figuran Rah Digga & Rampage, artistas vinculados al colectivo neoyorquino Flipmode Squad. Rah Digga desarrolló una carrera como rapera, actriz y educadora, mientras que Rampage trabajó junto a su primo Busta Rhymes y participó en producciones asociadas al rap estadounidense de los años noventa.

La nómina también incluirá a Hispana, rapera mexicana conocida como Mamba Negra, y al proyecto Visceral, integrado por Geassassin, Sólo Cadáver y Drama Theme. Los artistas llegarán desde México con propuestas que combinan letras centradas en la identidad, la vida de barrio y la crítica social.

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Programación del sábado 24 de octubre: Hip Hop al Parque abrirá su edición 2026 con artistas internacionales, exponentes colombianos y proyectos distritales en el Parque Simón Bolívar - crédito @hiphopalparqueoficial/ Instagram
Programación del sábado 24 de octubre: Hip Hop al Parque abrirá su edición 2026 con artistas internacionales, exponentes colombianos y proyectos distritales en el Parque Simón Bolívar - crédito @hiphopalparqueoficial/ Instagram

Desde Francia, el dúo Potsikei presentará un formato que reúne sintetizadores analógicos, cajas de ritmos y beatbox. La agrupación está integrada por el productor y tecladista Maass y Orfey, campeón francés de beatbox en 2020.

Brasil tendrá como representante a Da Guedes, agrupación de Porto Alegre que inició su recorrido discográfico con el álbum Cinco Elementos, publicado en 1999. La programación contempla, además, a Portavoz & DJ Jopsen, desde Chile, y a La Dupla, el proyecto conformado por el productor español Eddy Mugre y el rapero colombiano Gaceloide.

Ali A.K.A. Mind, Lianna, Pielroja e Izla encabezarán la representación colombiana

La presencia nacional reunirá artistas de Bogotá, Medellín y Cali, junto con músicos colombianos que desarrollaron parte de su trayectoria fuera del país. Ali A.K.A. Mind, MC y productor bogotano con más de dos décadas de carrera, llevará al escenario canciones vinculadas con las realidades sociales, los barrios, la migración y la salud mental.

Desde Medellín estarán Lianna y Zetazeta, también conocido como Zof Ziro. Lianna presentará una propuesta que cruza R&B y hip hop latinoamericano, mientras que Zetazeta conmemorará los diez años de La Bomba de Ziroshima, uno de los trabajos asociados al rap underground de esa ciudad.

Programación del domingo 25 de octubre: El festival cerrará con una jornada de rap, breakdance, arte urbano y actividades culturales para mayores de 14 años - crédito @hiphopalparqueoficial/ Instagram
Programación del domingo 25 de octubre: El festival cerrará con una jornada de rap, breakdance, arte urbano y actividades culturales para mayores de 14 años - crédito @hiphopalparqueoficial/ Instagram

La programación incluirá a Pielroja, artista colombiano cuya carrera tuvo una etapa central en Barcelona, y a Izla, rapera de Cali que combina elementos del rap clásico con referencias a experiencias personales, orgullo barrial y diáspora latina.

El festival contará además con 11 proyectos distritales seleccionados por la Beca Hip Hop al Parque 2026. Entre ellos estarán CLAFSEIS, RedCode, Kain Amnistia, Sucio Bang, Clandestino MSR, Roll The Voice, Chelo Hop y Most Ralf N Lark.

La lista se completa con DJ Karl, DJ Huex, Dr. Skratch y DJ Revueltaz, artistas dedicados al scratch, el beat juggling y otras técnicas del tornamesismo. La participación de estos proyectos apunta a ampliar la circulación de músicos que construyen su recorrido en la escena de Bogotá.

El breakdance tendrá uno de sus espacios centrales en la Batalla Internacional Vía Alterna (BIVA). La competencia reunirá a agrupaciones locales seleccionadas por el Premio BIVA del Portafolio Distrital de Estímulos y a equipos invitados de otros países de la región.

Brothers Fresh, Capital Style, Último Enjambre y Old School Breakin Bogotá 80s representarán a Bogotá. A la competencia se sumarán Samurais Veloces, de Venezuela; Los Más Buscados Crew, de Costa Rica, y Diamond Squad, de Ecuador.

Luis Helmer García Barón, conocido como Bboy Speedy, será el presentador de la batalla, mientras que Julio Andrés Ramos Chavarro, DJ Blanko, estará a cargo de la música. El jurado lo integrarán Nathana Vieira Venancio, Léo Caron y Jairo Alejandro Correal Morcote.

Hip Hop al Parque no se limitará a los conciertos. La Zona de Arte y Emprendimiento (ZAE) reunirá a 30 iniciativas culturales y creativas de moda, ilustración, joyería, literatura, fanzines, música independiente, diseño y objetos de colección.

La decisión de equilibrar la presencia internacional femenina y masculina en el festival marca un hito que trasciende lo musical y plantea nuevas perspectivas sobre inclusión y transformación cultural en Bogotá - crédito Math Valvuena / Hip-Hop al Paeque
La decisión de equilibrar la presencia La Zona de Arte y Emprendimiento de Hip Hop al Parque reunirá a 30 iniciativas de moda, diseño, literatura, ilustración y música independiente - crédito Hip-Hop al Paeque

El Museo Abierto de Bogotá presentará 39 propuestas de arte urbano. Cuatro agrupaciones realizarán intervenciones dentro del parque y 35 artistas trabajarán en paraderos de transporte público ubicados en zonas aledañas. También habrá tres actividades pedagógicas relacionadas con el grafiti, los vinilos y la cultura hip hop.

Libro al Viento participará con el Trueque de joyas, una actividad para intercambiar ejemplares de ediciones anteriores. El espacio contará con ejemplares de Bogotá rapeada, una publicación que recoge historias de DJ Fonxz, Midras Queen, El Kalvo, Sandra Reyes y El Alfarero.

La calle 63 tendrá cierres y el ingreso exigirá documento de identidad

La calle 63 estará cerrada entre las 10:00 a.m. y las 11:00 p.m. durante ambos días del festival. Las autoridades recomendaron utilizar como rutas alternativas la calle 26, la calle 53 y la calle 68. La avenida 68 y la carrera 60 permanecerán habilitadas.

El acceso general contará con 42 filtros sobre la calle 63, distribuidos entre los costados oriental y occidental. Las personas acreditadas de prensa y aliados ingresarán por la carrera 60, frente a la Biblioteca Virgilio Barco. Quienes tengan movilidad reducida podrán acceder por la entrada Bolívar 4, con un acompañante.

El Festival Hip Hop al Parque se llevará a cabo en el Parque Simón Bolívar el 17 y 18 de agosto de 2024 - crédito Idartes
Los asistentes ingresarán por los 42 filtros habilitados sobre la calle 63 y deberán presentar su documento de identidad - crédito Idartes

No se permitirá el ingreso de alimentos, bebidas, alcohol, sustancias psicoactivas, envases de vidrio, aerosoles, objetos cortopunzantes, armas, bicicletas, patinetas, patines ni drones. Las cámaras profesionales, los trípodes y equipos especiales quedarán restringidos al personal de prensa acreditado.

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