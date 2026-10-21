La madre de B King reveló avances de la investigación por la muerte de su hijo en México y le pidió a Marcela Reyes que no hable más del cantante: “Le cerraba puertas”

La madre de B King pidió a Marcela Reyes que no vuelva a hablar de su hijo - crédito @- bkingoficial @marcelareyes/ Instagram

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Adriana Salazar, madre de B King, pidió a Marcela Reyes que no vuelva a hablar públicamente de su hijo, después de cuestionar el trato que, según su testimonio, recibió el cantante tras el final de esa relación. La mujer también habló del proceso judicial que se adelanta en México por la muerte de Byron Sánchez y de las dudas que mantiene sobre las circunstancias de su viaje al país.

En una entrevista con el medio de entretenimiento Le tengo el chisme, Salazar relató que espera la realización del juicio contra una de las personas procesadas en el caso. Según explicó, las audiencias anteriores sufrieron aplazamientos y el avance de la investigación ha representado para ella un proceso doloroso.

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La madre del artista aseguró que mantiene comunicación con la abogada que lleva el caso en México. Su expectativa, afirmó, es que las autoridades establezcan las responsabilidades y se conozca qué ocurrió con su hijo durante aquel viaje. La mujer señaló que espera una condena que le permita encontrar tranquilidad, aunque reconoció que todavía conserva interrogantes sobre los hechos que rodearon la muerte del cantante.

La madre de B King dijo que espera el juicio en México

B King, cuyo nombre era Byron Sánchez, viajó a México para participar en una presentación musical. En la conversación, su madre sostuvo que el artista llevaba pocos días en ese país y que no conocía a varias de las personas con quienes compartió en ese momento.

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Salazar manifestó que, desde su perspectiva personal, su hijo no llegó de forma casual al lugar donde ocurrieron los hechos. No obstante, aclaró que no le corresponde determinar responsabilidades ni señalar a personas concretas.

“Yo no sé si algún día voy a saber la verdad de lo que le pasó a mi hijo, pero yo te digo una cosa: en mi corazón mi hijo no estaba en el lugar equivocado. Una persona con tres días en un país, que no conoce a las personas con las que está, no puede terminar en una situación como la que vivió mi hijo”, afirmó Salazar en la entrevista.

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Adriana Salazar pidió a Marcela Reyes que no mencione públicamente a B King y habló del proceso judicial por la muerte del cantante - crédito @bkingoficial/Instagram y captura de pantalla Más allá del silencio/YouTube

La madre del cantante insistió en que las autoridades mexicanas manejan la información de manera reservada y que ella no sabe si llegará a conocer toda la verdad. También recordó que el músico había sido contratado para una presentación y que se preguntó por qué ocurrió todo cuando él apenas había llegado a México.

“Con el que él estaba, que no conocía y que fue quien lo contrató para ir a cantar, le dan una cita, una reunión. Si él tenía problemas y vivía en México desde hacía tantos años, ¿por qué precisamente cuando llega mi hijo pasa lo que pasa? Son preguntas que me hago sin respuestas. No me cabe en la cabeza que a una persona que lleva tres días en un país le hagan lo que le hicieron a mi hijo”, sostuvo.

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Durante la entrevista, también afirmó que tiene contacto con Cristian, hermano de Regio, otra de las víctimas del caso. La mujer agregó que, de acuerdo con la información que recibió, hay cinco personas involucradas en el expediente judicial. Sin embargo, no entregó detalles sobre sus identidades, los cargos ni el estado procesal de cada una.

Adriana Salazar cuestionó a Marcela Reyes por hablar de su hijo

Salazar manifestó que no desea escuchar a la DJ y creadora de contenido Marcela Reyes referirse de forma pública al artista, luego de declaraciones recientes de Reyes sobre el duelo y la relación que mantuvo con él.

“Me parece que ella no debería hablar de mi hijo. Ya no tiene el derecho. No puede salir de su boca el nombre de mi hijo ni hablar de mi hijo, ni para bien ni para mal. Escucharla hablar de él me hace daño, porque para mí no le sale del corazón”, expresó la madre del cantante.

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La petición surgió a partir de experiencias que, según su relato, B King le compartió después de terminar la relación. Salazar sostuvo que, tras la separación, Byron Sánchez se trasladó a Miami con la intención de empezar de nuevo y buscar oportunidades laborales.

Según su versión, varias personas le habrían dicho al artista que Reyes había contactado a posibles contratantes para pedirles que no le dieran trabajo. “Cuando Byron estaba en vida y pasó lo que pasó, él se fue para Miami a tratar de hacer una nueva vida y a olvidarse de todo. Le estaban dando trabajo y ella llamó a esas personas a decirles que no le dieran trabajo a mi hijo. Le cerraban puertas”, aseguró.

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Salazar reiteró su petición para que la DJ no se refiera a Byron Sánchez, ni de forma positiva ni negativa - crédito @bkingoficial/Instagram

La mujer añadió: “Las mismas personas le decían: ‘Ella nos llamó diciéndonos que no te diéramos trabajo’. Para mí eso es maldad. Si ya no tienes nada con una persona y hubo amor o cariño, dejas que esa persona fluya. Pero, según lo que mi hijo me contaba, allá en Miami le cerraban puertas”.

Salazar afirmó que mantuvo una comunicación breve con Reyes después de que la familia fue informada de la desaparición del cantante. Explicó que, ante la incertidumbre de esos días, atendió la llamada porque consideraba que cualquier ayuda podía ser útil.

Salazar indicó que la exposición pública de la relación y de los conflictos que rodearon la separación afectó emocionalmente al artista en sus últimos años. “Con el amor de madre se lo pido: que no hable más de Byron. No quiero que hable ni bien ni mal, que se saque su nombre de la boca”, expresó.

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Salazar afirmó que su hijo atravesó momentos difíciles tras la separación

La madre recordó que invitaba a su hijo a volver a vivir con ella. De acuerdo con su relato, el cantante finalmente regresó a su casa después de una discusión que marcó el cierre definitivo de la relación.

“Mi hijo me contaba todo. Yo sabía muchas cosas de lo que pasaba en esa casa, pero hay episodios que no debería contar porque son personales. Yo siempre le decía: ‘Hijo, ¿por qué no te vienes para tu casa? Tú tienes una casa, me tienes a mí’. Él estaba muy deteriorado. Hasta que llegó el momento en que me dijo que se iba, y yo estaba feliz de tenerlo de nuevo conmigo”, relató.

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Salazar también se refirió a una denuncia que B King habría llevado ante la Fiscalía General de la Nación en Colombia, relacionada con un mensaje que ella interpretó como una amenaza. Según dijo, el caso fue tratado como un asunto de violencia intrafamiliar y no derivó en una investigación más amplia.

Adriana Salazar aclaró que no atribuye a Marcela Reyes ni a otra persona la responsabilidad por la muerte de su hijo - crédito @bkingoficial/IG

La mujer señaló que transcurrieron cerca de tres meses entre ese episodio y el viaje de su hijo a México. Aclaró que no atribuye a Reyes ni a otra persona en particular lo que ocurrió con el artista y reiteró que esa determinación corresponde a la justicia.

“No estoy diciendo que fue esa persona o cualquier otra. No soy yo quien debe decirlo ni juzgarlo. Pero mi hijo sí tuvo una situación y la justicia es la que se tiene que encargar de investigar todo. Eso fue llevado a la Fiscalía, pero lo tomaron como un tema familiar y no como algo a lo que hubiera que ponerle más atención”, afirmó.