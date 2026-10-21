Colombia

Salario mínimo de 2027: así cerraría la inflación en octubre de 2026 y otros datos clave con los que se definirá el próximo aumento

Gobierno, sindicatos laborales y empresarios esperan concertar la subida del sueldo básico bajo criterios técnicos para evitar un impacto en los precios de productos y servicios

Para 2026, el salario mínimo tuvo un aumento de 23,7% y se ubica en $2.000.000, con auxilio de transporte - crédito Leonardo Muñoz/EFE
Para 2026, el salario mínimo tuvo un aumento de 23,7% y se ubica en $2.000.000, con auxilio de transporte - crédito Leonardo Muñoz/EFE
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La concertación entre representantes del Gobierno nacional, sindicatos y empresarios por el aumento del salario mínimo en Colombia para 2027 tendrá a la inflación como uno de los ejes centrales, con propuestas que van desde aumentos de entre 8% y 10% hasta una iniciativa sindical de 38,5%. Esto, teniendo como referencia una inflación anual, que por ley sirve de piso para la negociación, cercana al 7%, a la que suman la evolución de la productividad laboral.

Al respecto, entidades como el Centro de Pensamiento Económico Anif y Corficolombiana plantean incrementos de entre 8% y 9,5%. El argumento es que un ajuste por encima de la inflación prevista, sin respaldo en la productividad, podría trasladarse a los precios y elevar los costos de contratación formal. En un rango similar, Credicorp Capital prevé que el aumento se ubique entre 9% y 10%, en un contexto marcado por el repunte reciente de la inflación y por el componente político de la concertación.

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Entretanto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) propuso inicialmente un alza de 38,5%, que llevaría el básico a cerca de $2.424.003, sin auxilio de transporte.

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es integrada por representantes del Gobierno, gremios y sindicatos - crédito Ministerio del Trabajo
La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es integrada por representantes del Gobierno, gremios y sindicatos - crédito Ministerio del Trabajo

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales tendrá plazo hasta el 15 de diciembre de 2026 para alcanzar un acuerdo; si no lo logra, el Gobierno nacional deberá fijar el aumento mediante decreto antes del 30 de diciembre. El salario mínimo vigente en 2026 quedó en $1.750.905 ante un incremento del 23,7%, bajo el concepto de “salario móvil y vital”, pero lejos de la inflación de 2025 (5,10% anual en 2025).

Expectativas sobre la inflación de 2026

Previo al inicio de las reuniones formales, Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) presentaron los resultados de la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de octubre de 2026, en la que se consultó, entre otras cosas, precisamente por la inflación, así como por la tasa de interés del Banco de la República y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), datos clave para lo que será el aumento del salario mínimo.

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Con exactitud, para la inflación, la EOF recordó que en septiembre esta se situó en 6,29%, levemente por debajo del pronóstico de los analistas (6,32%). No obstante, “en octubre, los analistas consideran que la inflación se ubicará en 6,37%, en un rango entre 6,35% y 6,41%”.

La inflación anual en Colombia cerraría 2026 por encima del 6%, lejos de la meta del Banco de la República (entre 2% y 4%) - crédito Fedesarrollo y bvc
La inflación anual en Colombia cerraría 2026 por encima del 6%, lejos de la meta del Banco de la República (entre 2% y 4%) - crédito Fedesarrollo y BVC

Los analistas consultados también “prevén que en diciembre de 2026 la inflación cierre en 6,87% (aumentando levemente frente al 6,82% de la edición de septiembre), en un rango entre 6,74% y 6,93%, por lo que las expectativas del mercado se mantienen por fuera del rango meta del Banco de la República (2% - 4%)”. Por su parte, las expectativas a 12 meses (octubre de 2027) se encuentran en 5,49%.

Tasa de interés del Banco de la República

Como se recordará, la inflación es el principal motivo por el que la Junta Directiva del Banco de la República mantiene alta la tasa de interés. En septiembre de 2026, el órgano decidió incrementarla en 25 puntos básicos (pb) y la situó en 12,25%.

La siguiente reunión decisoria será el 30 de octubre de 2026. Para el mes de octubre, los analistas encuestados por Fedesarrollo y la BVC esperan que la tasa de intervención aumente 25 puntos básicos hasta 12,50%. “También anticipan que la tasa de intervención se ubique en 12,50% en diciembre de 2026 (aumentando respecto al 12,25% esperado en el mes anterior)”, anotaron.

La tasa de interés del Banco de la República solo empezaría a bajar en 2027 - crédito Fedesarrollo y bvc
La tasa de interés del Banco de la República solo empezaría a bajar en 2027 - crédito Fedesarrollo y bvc

Con esto coinciden los expertos consultados en la Encuesta Mensual de Expectativas (EME) hecha por el Banco de la República.

Crecimiento del PIB de Colombia

Otro dato a tener en cuenta para el aumento del salario mínimo de 2027 es el crecimiento del PIB. En octubre, el pronóstico de crecimiento económico para 2026 se ubicó en 2,5%, manteniéndose estable frente a la edición anterior.

Por su parte, la mediana para 2027 se situó en 2,3%, ubicándose en un rango entre 2,1% y 2,4%.

“Las expectativas de crecimiento del tercer trimestre de 2026 se ubicaron en un rango entre 1,6% y 2,3%, con 2,0% como respuesta mediana, disminuyendo levemente frente a la edición anterior.

Entretanto, el pronóstico de crecimiento para el cuarto trimestre de 2026 se ubicó en 2,3% disminuyendo levemente frente a la edición anterior”, anotó la EOF.

El crecimiento económico de Colombia no superaría el 3% al cierre de 2026 - crédito Fedesarrollo y bvc
El crecimiento económico de Colombia no superaría el 3% al cierre de 2026 - crédito Fedesarrollo y bvc

Precio del dólar en Colombia

Sobre la tasa de cambio (dólar), se recordó que en septiembre esta cerró en $3.341 con una depreciación mensual del 4,3%, alcanzando el mínimo del mes el 14 de septiembre ($3.072) y el máximo el 29 de septiembre ($3.350).

El dato observado fue $215 mayor al esperado en la encuesta de septiembre ($3.126).

Para octubre de 2026, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre $3.160 y $3.230, con $3.190 como respuesta mediana.

“Para diciembre de 2026, los analistas esperan una tasa de cambio de $3.250, lo que representa un leve aumento frente al pronóstico de la edición anterior”, precisó la Encuesta de Opinión Financiera.

El dólar en Colombia seguiría por encima de los $3.000 en los próximos meses - crédito Fedesarrollo y bvc
El dólar en Colombia seguiría por encima de los $3.000 en los próximos meses - crédito Fedesarrollo y bvc

Precio del petróleo Brent

En septiembre, el petróleo Brent, de referencia para Colombia, cerró en USD98 y mostró un incremento mensual del 8,3% y se ubicó USD3 por debajo de lo esperado por los analistas (USD101).

“En octubre, los analistas consideran que el precio del petróleo al cierre del mes se ubicará en un rango entre USD100 y USD105,3, con USD105 como respuesta mediana. Para diciembre de 2026 esperan un precio de USD95,5 (aumentando levemente frente a los USD95 esperados anteriormente)”, anotó.

Factores por invertir

En esta edición de la EOF de Fedesarrollo y la BVC, la política fiscal fue el aspecto más relevante a la hora de invertir, al ser seleccionada por el 65,4% de los analistas (frente al 64,2% en el mes anterior).

Le siguieron:

  • Política monetaria: 15,4%, por encima del 10,7% registrado en la edición previa.
  • Condiciones sociopolíticas: 7,7%, por debajo del 10,7% del mes anterior.
  • Factores externos: 7,7%.
  • Crecimiento económico: 3,8%.
  • Condiciones de seguridad y la categoría de otros: no fueron seleccionados por los analistas.

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