Colombia

Valentino Lázaro y Mateo Álvarez ya no son pareja: así confirmaron la noticia en Instagram

El influenciador, de 25 años y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, mantiene hasta ahora silencio sobre el tema, mientras Álvarez pidió respeto por “su vida privada” tras ser consultado por sus seguidores

Dos hombres jóvenes sostienen frente a frente sendas mitades de un corazón rojo recortado en un interior con ventanal al fondo.
Valentino Lázaro y Mateo Álvarez habrían puesto punto final a su relación después de unos meses de noviazgo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Valentino Lázaro (nombre de pila Felipe Lázaro, 25 años) es un creador de contenido colombiano con casi dos millones de seguidores, conocido por su paso por La casa de los famosos Colombia y por un historial de contenido sobre humor, ataques a influenciadores con publicaciones en redes y opinión.

Según contó el propio Lázaro en sus historias de Instagram, empezó a “coquetearle” a Mateo Álvarez desde octubre de 2025: “Yo le coqueteo a este hombre desde octubre del año pasado, desde esa fecha yo estoy detrás de este bebé”, explicó el influenciador a través de una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram.

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El intento de conquista se pausó cuando Lázaro entró a La casa de los famosos Colombia 2026 (durante el reality se mostró soltero, sin dar pistas de un nuevo romance). Al salir del programa retomó la conquista y finalmente logró formalizar la relación.

Valentino Lázaro fue sancionado en La casa de los famosos Colombia tras protagonizar un altercado con Melissa Gate y Alexa Torrex, que incluyó un gesto polémico frente a sus compañeros - crédito cortesía Canal RCN
Valentino Lázaro fue sancionado en La casa de los famosos Colombia tras protagonizar un altercado con Melissa Gate y Alexa Torrex, que incluyó un gesto polémico frente a sus compañeros - crédito cortesía Canal RCN

La pareja se hizo pública el 19 de agosto de 2026, cuando Valentino compartió fotos de ambos en un paseo en lancha por Guatapé, con el mensaje: “Llegaste en el momento preciso, y fuiste mi salvavidas, te quiero muchísimo. Daré todo de mí para que esto sea eterno”.

Sin embargo, las fotos desaparecieron de las cuentas de los creadores de contenido.

Quién es Mateo Álvarez

Mateo Álvarez es un joven que no pertenece a la farándula colombiana y que, de acuerdo con su perfil en redes, reside en Medellín. No hay más datos verificados sobre su profesión u ocupación específica en las fuentes consultadas.

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Las publicaciones que comparte en sus redes sociales son de estilo de vida, como viajes, entrenamientos en el gimnasio, entre otros, y no existe mayor información sobre el joven.

La supuesta ruptura

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Mateo habría revelado que si terminó su relación con Valentino Lázaro - crédito @rastreandofamosos/IG

El 18 de octubre de 2026, Mateo Álvarez hizo una dinámica de preguntas en Instagram. Ante la pregunta “¿Cuánto llevas con Val? Me encanta la energía que manejan ambos en la relación”, respondió: “Ya no estamos juntos. Y no voy a hablar sobre el tema. Es mi vida privada”.

Hasta el momento de esa publicación, Lázaro no se había pronunciado ni había desmentido la información. Apenas dos meses después de hacer pública la relación, todo apuntaba a una ruptura.

La contradicción con la historia de Valentino

Al revisar la cuenta de Instagram de Lázaro, en sus historias de Instagram muestra algo que no aparece confirmado en ninguna red social que confirme o desmienta una ruptura.

Ante la pregunta “¿¿¿Consejo para los labios y nariz rota???”, alguien comenta “Que Mateo te cuide”, y Valentino responde “El solo consiente a Cayetano (su perro)”, con un emoji llorando y Mateo acostado en la cama junto a la mascota.

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Valentino Lázaro no habría confirmado la versión de su ruptura con Mateo Álvarez - crédito @valentinolazaroh/IG

El ataque del que fue víctima Valentino Lázaro durante un viaje a San Andrés

El creador de contenido Valentino Lázaro denunció en redes sociales una agresión en San Andrés que, según relató, estuvo motivada por su orientación sexual. El exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que un prestador de servicio de mototaxi le subió el precio al notar su forma de hablar.

“Me miró y me dijo que este servicio para los maricas costaba 70”, relató Lázaro en video.

El influenciador afirmó que, tras responder con humor, el hombre lo insultó y lo golpeó. “Me dijo que me fuera de ese lugar, que en la isla no se aceptaban personas como yo, que no éramos bienvenidos”, aseguró.

Valentino Lázaro denuncia una agresión homofóbica en San Andrés y explica por qué decidió contarlo - crédito @valentinolazaroh_/tiktok

Lázaro llamó a la Policía, pero cuestionó la respuesta recibida: “Yo no puedo salir en favor de nadie porque no vi qué pasó”, respondió un uniformado, según el registro compartido.

El creador de contenido aclaró que no busca desprestigiar la isla. “Yo amo San Andrés, es una isla hermosa”, sostuvo, aunque reclamó mayor respeto hacia la comunidad LGBTIQ+.

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