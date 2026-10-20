Colombia

Sectores de derecha celebraron el recorte presupuestal que le hicieron a la JEP: “Es apenas un pellizco”

Daniel Briceño, Jerome Sanabria y María Clara Posada se expresaron en sus cuentas de X sobre el ajuste aprobado durante la votación del Presupuesto General de la Nación para el 2027

Sectores de derecha cuestionaron contratos de la JEP con el Pnud tras la votación presupuestal - crédito @Danielbricen/X - @SoyJerome__/X - @MaclaPosada/X
Sectores de derecha cuestionaron contratos de la JEP con el Pnud tras la votación presupuestal - crédito @Danielbricen/X - @SoyJerome__/X - @MaclaPosada/X
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Representantes y sectores afines a la derecha informaron en redes sociales que la Cámara de Representantes terminó la votación del Presupuesto General de la Nación (PGN) con un recorte de más de $181 mil millones para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El representante del Centro Democrático, Daniel Briceño, difundió un video en el que aseguró que la corporación acababa de concluir el trámite. “Acabamos de terminar de votar el presupuesto general de la nación”, afirmó.

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Briceño presentó el ajuste presupuestal como uno de los resultados de la sesión y señaló que parte de los recursos se destinaría a otros sectores. “Logros muy concretos: recorte de ciento 181 mil millones de pesos a la JEP, más plata para el deporte, más plata para las víctimas”, expresó.

El congresista también planteó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella debería comprometerse con una reducción de gastos administrativos. “Queda aquí del gobierno de Abelardo de la Espriella con este Congreso que se va a realizar un recorte a la burocracia, un recorte al malgasto y un recorte al derroche”, manifestó.

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En su mensaje, el representante destacó la extensión de la jornada legislativa y cerró con una referencia a la hora de la votación. “Aquí estamos, 03:45 a. m., dándola toda por este país”, dijo.

Daniel Briceño anunció un recorte de $181 mil millones a la JEP tras votar el Presupuesto - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño anunció un recorte de $181 mil millones a la JEP tras votar el Presupuesto - crédito @Danielbricen/X

Jerome Sanabria, joven de 20 años que integró el empalme del presidente Abelardo de la Espriella, también se refirió a la sesión. A través de su cuenta en redes sociales aseguró que la Cámara había terminado de votar el PGN.

Sanabria sostuvo que el recorte superó los $ 181 mil millones y agregó que una fracción de ese monto tendría un destino específico. “De allí, $ 11 mil millones se redirigirán como indemnizaciones para las víctimas de las Farc”, escribió.

La publicación destacó el papel de Briceño durante la discusión presupuestal y lo mencionó de forma directa.

Jerome Sanabria afirmó que $ 11 mil millones del recorte a la JEP irán a víctimas de las Farc - crédito @SoyJerome__/X
Jerome Sanabria afirmó que $ 11 mil millones del recorte a la JEP irán a víctimas de las Farc - crédito @SoyJerome__/X

Por su parte, la senadora del Centro Democrático María Clara Posada aseguró que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) participó en 2017 en la creación de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, área responsable de la gestión presupuestal de la entidad. “El PNUD estructuró la JEP y terminó siendo su supercontratista. No hay almuerzo gratis”, afirmó la congresista.

Según su versión, una vez que la jurisdicción entró en funcionamiento, otorgó 22 convenios al organismo internacional. La senadora sostuvo que esos acuerdos habrían permitido la tercerización de $201.467 millones entre 2018 y 2026.

María Clara Posada cuestionó los convenios entre la JEP y el Pnud - crédito @MaclaPosada/X
María Clara Posada cuestionó los convenios entre la JEP y el Pnud - crédito @MaclaPosada/X

La parlamentaria afirmó que la legislación prohíbe usar organismos internacionales para ejecutar recursos del presupuesto y señaló que, por pertenecer al sistema de Naciones Unidas, el Pnud cuenta con inmunidad diplomática. “No se sabe a quién contrataron ni qué hicieron con el dinero”, escribió.

También vinculó esa discusión con la designación de Harvey Suárez como secretario ejecutivo de la JEP. Posada indicó que Suárez habría tenido 11 contratos con el Pnud entre 2006 y 2018, dato que presentó como un elemento que requiere explicaciones.

La senadora sostuvo, además, que la JEP no contempló a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) para asumir tareas desempeñadas por el PNUD. “Los magistrados dicen que la JEP está al servicio de las víctimas, pero cada vez surgen más dudas de su actuar”, señaló.

Ernesto Macías cuestionó el recorte a la JEP tras aprobación del Presupuesto de 2027 - crédito @ernestomaciast/X
Ernesto Macías cuestionó el recorte a la JEP tras aprobación del Presupuesto de 2027 - crédito @ernestomaciast/X

Por último, el expresidente del Congreso de Colombia Ernesto Macías Tovar cuestionó el alcance del ajuste aprobado para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dentro del Presupuesto General de la Nación para 2027, que quedó fijado en $634,9 billones.

A través de sus redes sociales, el exsenador se refirió al recorte de $181 mil millones anunciado para el tribunal de paz. Aunque consideró positiva la disminución de los recursos, señaló que la cifra resulta insuficiente frente a lo que, según él, han sido gastos excesivos de la entidad.

“El recorte de $ 181 mil millones a la JEP se queda corto, frente a tanto derroche y desidia. Es apenas un pellizco”, expresó Macías.

El exdirigente político sostuvo que la reducción representa un primer paso dentro de una discusión más amplia sobre el presupuesto de la jurisdicción. “Pero por algo se empieza: a ese barril sin fondo también había que apretarle el cinturón”, agregó.

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