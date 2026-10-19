Colombia

Habló Honey Ordóñez, la modelo de San Andrés que debutó en Victoria’s Secret 2026: “Mi yo de 8 años no me lo creería”

La segunda colombiana en desfilar oficialmente para la marca de lencería habló sobre el camino que la llevó hasta Los Ángeles. La modelo repasó sus dos intentos previos sin éxito, el consejo de Bella Hadid antes de salir a pasarela y lo que significa representar a San Andrés en un evento de talla mundial

Una modelo viste un conjunto rosado y camina sobre una pasarela oscura flanqueada por espectadores y pantallas que indican PINK RUNWAY 2024.
Honey Ordóñez fue una de las integrantes de la pasarela en la sección Pink - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (Imagen original REUTERS/Mario Anzuoni)
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Honey Ordóñez reconoció que todavía no logra asimilar su debut en la pasarela de Victoria’s Secret en la noche del 18 de octubre de 2026.

En entrevista con Julio Sánchez Cristo para W Radio, la modelo oriunda de la isla de San Andrés describió el proceso que la llevó hasta Los Ángeles y el peso de representar a su isla en uno de los desfiles de lencería más vistos del mundo.

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Ordóñez se convirtió en la segunda modelo colombiana en caminar oficialmente para la marca, un año después del debut de Valentina Castro. Llegó al casting tras dos intentos previos sin éxito y, en esta tercera oportunidad, pasó directo a la instancia final tras enviar sus fotografías.

El domingo 18 de octubre desfiló en el segmento Pink, dentro del show realizado en California.

De los concursos escolares en San Andrés al sueño de la pasarela

La modelo contó que vivió toda su etapa escolar en la isla y que, al terminar el bachillerato, tenía dos caminos posibles. “A mí siempre me ha gustado muchísimo la ciencia, pero al terminar el bachillerato estaba muy interesada en la gastronomía, en la cocina y la repostería”, dijo Honey Ordóñez a la emisora.

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La colombiana compartió una fotografía con el logo de la marca para confirmar su participación en el desfile - crédito @honeyord/IG

Pero el modelaje ya ocupaba un lugar fijo en sus planes desde niña. “Siempre tenía ese sueño del modelaje, dije que primero lo iba a priorizar, ver cómo funcionaba y, si no, pues irme por el otro lado”, amplió en la conversación con Sánchez Cristo.

Esa raíz infantil explica el mensaje que publicó tras conocer su selección: “Mi yo de ocho años no me lo creería”. Consultada por un periodista de Caracol sobre esa frase, explicó que de pequeña veía los desfiles de la marca y pensaba que jamás llegaría a pisar esa pasarela.

Victoria’s Secret, cuando yo era chiquita, era algo increíble... yo quería estar ahí. Yo, pues, nunca lo imaginé”, relató.

Dos intentos fallidos antes de llegar al casting definitivo

Ordóñez admitió que no fue sencillo. Le preguntaron qué la diferenció de otras colombianas que también aspiraban a un lugar en la pasarela y respondió sin rodeos ante W Radio.

“Yo no es la primera vez que lo intento y esta vez en el casting dije que me iba a esforzar, no me iba a dar pena”, afirmó. “Después de dos intentos, tres intentos, a la tercera lo logré”, agregó a la emisora.

- crédito Victoria's Secret/YouTube
- crédito Victoria's Secret/YouTube

Esa persistencia tuvo un efecto concreto en el proceso de selección. “Esta vez realmente yo pasé directo a callback para el casting después de mandar mis fotos, porque ellos ya me habían visto previamente en otros castings”, le dijo a Julio Sánchez Cristo.

Lo que vivió detrás de cámaras junto a Bella Hadid

Antes del show, la modelo viajó a Los Ángeles para un ensayo de varias horas. “Tuvimos una práctica como de cuatro horas para ver cómo iba a ser el desfile, por dónde salíamos cada una”, contó a W Radio. Describió también la rutina de maquillaje y peinado previa a salir a pasarela, acompañada, según sus palabras, de “una energía supremamente hermosa”.

Uno de los momentos que más la marcó fue el saludo de Bella Hadid antes de salir con el grupo del segmento Pink. Según relató Ordóñez a W Radio, la modelo les dijo: “Respiren hondo, ustedes pueden, lo van a hacer increíble”.

Sobre los nervios de compartir pasarela con figuras como Adriana Lima, fue igual de directa. “Ambas. Y Dios mío, es que esas mujeres son tan hermosas, uno se queda frío, así, uno como que no puede hablar”, respondió entre risas a Julio Sánchez Cristo.

El mensaje que dejó para los jóvenes de San Andrés

Durante la presentación de la submarca juvenil Pink, Honey Ordóñez desfiló luciendo un panty de talle alto en color lila con lunares blancos, acompañado por una chaqueta afelpada en tonos pastel, un bolso brillante y un celular como accesorio - crédito @zorellt/X

Para Ordóñez, representar a su isla en un escenario de esa magnitud tiene un significado que va más allá de la pasarela. “San Andrés es una isla pequeña en medio del Caribe colombiano y muchas veces a nosotros se nos olvida que tenemos la capacidad de muchas cosas y de sobresalir”, agregó en la conversación.

Insistió en que su historia busca inspirar a otros jóvenes raizales a no limitar sus metas. “No lo dejen aparte; por de pronto, seguir con lo que se nos ha dicho que debe ser el camino de nuestras vidas. Intentarlo”, expresó ante el medio.

Sin planes fijos, pero abierta a la actuación

Sobre su futuro inmediato, Ordóñez fue cautelosa. “Aún estoy como: no lo puedo creer. Aún no lo he podido procesar completamente”, admitió a W Radio.

- crédito @julianaaa - @vspink/Instagram
Honey Ordóñez no fue la única colombiana presente en el desfile, Juliana Velásquez estuvo en el 'front row' observando la pasarela - crédito @julianaaa - @vspink/Instagram

No descartó, sin embargo, dar el salto a la actuación. “La verdad sí, me encanta la actuación... Se me ha dicho en el trabajo que debería intentarlo”, le dijo a Julio Sánchez Cristo.

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