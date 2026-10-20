Luis Suárez es el actual goleador del Sporting Lisboa en la Champions League y así tomó la noticia: “Prometo trabajo duro”

El delantero samario habló sobre lo que significó entrar en la historia del club-crédito Sporting Lisboa/YouTube

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Mientras el delantero Luis Javier Suárez se prepara para el juego ante el LASK Linz en el estadio José Alvalade de Lisboa, el 21 de octubre de 2026, los reconocimientos al futbolista de la selección Colombia no paran.

Tras su anotación en la victoria por 0-2 ante el Lens de Francia, el 13 de octubre de 2026, el atacante samario habló en el canal oficial del club sobre el significado de ser el máximo anotador del cuadro portugués con 7 anotaciones al superar al exdelantero brasileño-portugués Liédson.

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Luis Javier Suárez y su celebración del gol en el Lens vs. Sporting Lisboa-crédito Yves Herman/REUTERS

En primer lugar, Suárez explicó lo que significó su gol ante el Lens, lo que lo convirtió en el máximo artillero del cuadro de Lisboa:

“Para cualquier jugador, es una felicidad, especialmente si lo consigues en este hermoso club, en la Liga de Campeones de la UEFA y en la liga. Es un honor para mí formar parte de la historia de este club. Me llena de orgullo a mí y a mi familia”, dijo Suárez al canal oficial del Sporting Lisboa.

Luis Javier Suárez llegó a los 7 goles con el Sporting Lisboa en la Champions League-crédito Yves Herman/REUTERS

El exjugador de Almería explicó que su objetivo estaba puesto en volver a marcar y colaborar con el equipo, sin tener presente la posibilidad de superar el récord. También deseó que otros futbolistas puedan elevar esa referencia en el futuro.

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“Siempre estaba pensando en el siguiente gol, pero ni siquiera lo sabía. Me dijeron que podía alcanzar esta marca solo dos días antes del partido contra Lens. No fue un gol, pero se fue dando poco a poco. Esperemos que lleguen jugadores que rindan mejor y que el club siga luchando por grandes cosas”, afirmó el delantero.

El colombiano también destacó el respaldo de la hinchada del Sporting Lisboa y describió la emoción que siente al recordar los cánticos desde las tribunas. Durante los encuentros, sin embargo, dijo que mantiene la atención exclusivamente en el juego.

“Se me pone la piel de gallina después, cuando ya estoy tranquilo y pienso en cómo los aficionados gritan nuestro nombre y cantan mi cántico. Durante el partido, estoy concentrado al cien por cien. No importa cuántos goles marque, lo disfruto un instante, pero automáticamente vuelvo al trabajo”, expresó.

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El máximo goleador del club en la competición europea cerró con un mensaje dirigido a los seguidores de los Leones:

“Más que goles, prometo trabajo duro, darlo todo en el campo y dejar el nombre del Sporting en lo más alto”.

El récord que puede igualar Luis Javier Suárez si anota ante LASK Linz de Austria

El colombiano quedó a un gol de alcanzar el récord de Héctor Casimiro "Chirola" Yazalde con el Sporting de Lisboa-Récord Portugal

El diario Récord de Portugal, el 17 de octubre de 2026 destacó que Luis Javier Suárez quedó cerca de igualar la marca de 9 partidos de forma consecutiva anotando del delantero argentino Héctor “Chirola” Yazalde en caso de que el 21 de octubre de 2026 anote frente al LASK Linz de Austria por la Champions League:

“En el próximo desafío ante LASK Linz en la tercera fecha de la fase de la Champions League, el colombiano tiene la posibilidad de igualar a Yazalde (en 1973-1974) con una serie de nueve partidos por marcar, quedando solo detrás de Peyroteo (marcó en 12 partidos consecutivos en la temporada de debut en 1938-1939). En cualquier caso, el número 97 de los ”Leones" tendrá que ayudar a los Verdes y Blancos con uno o más goles en la recepción para que alcance la marca de Chirola ante los campeones austriacos", explicaron.

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A continuación, estos son los registros de Suárez:

22 de agosto de 2026 - Liga de Portugal: 75 minutos y gol en el Sporting Lisboa 3-1 Alverca

28 de agosto de 2026 - Liga de Portugal: 86 minutos y doblete en el Río Ave 0-4 Sporting Lisboa

5 de septiembre de 2026 - Liga de Portugal: 67 minutos y gol en el Sporting Lisboa 2-0 Nacional

9 de septiembre de 2026 - UEFA Champions League: 74 minutos y gol en el Sporting Lisboa 3-1 Galatasaray (Turquía)

13 de septiembre de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y gol en el FC Famalicão 1-1 Sporting Lisboa

19 de septiembre de 2026 - Liga de Portugal: 86 minutos y gol en el Sporting Lisboa 2-2 Arouca

9 de octubre de 2026 - Liga de Portugal: 31 minutos y gol en el Sporting Clube Braga 1-3 Sporting Lisboa

13 de octubre de 2026 - Liga de Portugal: 85 minutos y gol en el Racing Lens (Francia) 0-2 Sporting Lisboa