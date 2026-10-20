María Camila Osorio, tenista número uno de Colombia según el ranking ATP, explicó por qué los gemidos son importantes en ese deporte

María Camila Osorio explicó por qué son importantes los gemidos en el tenis - crédito @_camilaosorio_/Instagram

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María Camila Osorio explicó la función que, según su experiencia, cumplen los gemidos durante los golpes en el tenis, en una entrevista con Los 40 Colombia emitida el lunes 19 de octubre de 2026. La jugadora colombiana sostuvo que el sonido puede ayudarla a liberar el aire, reducir la tensión corporal y acompañar la potencia de la ejecución.

Para Camila Osorio, ubicada en el puesto 68 del ranking individual de la WTA y como la colombiana mejor posicionada de esa clasificación, el “¡ah!” no es un detalle ajeno al juego. “Para que salga con más fuerza los tiros”, respondió entre risas al explicar por qué ese sonido es importante durante un partido.

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La Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés) administra el circuito profesional femenino y publica la clasificación mundial de las jugadoras. La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) organiza el circuito masculino.

La tenista explicó que no conoce un estudio específico sobre el efecto de los gemidos en el rendimiento, pero relató que esa es la sensación que tiene en la cancha. “Como que al botar el aire, como que dejas ir más los tiros, o sea, como que fluye más”, afirmó. En cambio, consideró que golpear la pelota sin liberar esa tensión puede limitar la velocidad y la potencia: “No va tan rápido, no generas tanto”.

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María Camila Osorio se tuvo que ir a Estados Unidos en su juventud para continuar con su desarrollo como tenista y seguir estudiando - crédito Kim Kyung-Hoon/Reuters

Camila Osorio relacionó la respiración con la coordinación del golpe

En el tenis, cada golpe combina el movimiento de las piernas, la rotación del cuerpo, el uso del brazo y la coordinación con la respiración. La jugadora debe reaccionar en pocos segundos a la velocidad, el efecto y la dirección de la pelota, mientras intenta enviarla al otro lado de la red con precisión.

Para Osorio, exhalar al momento del impacto forma parte de esa coordinación. La colombiana describió el gemido como una forma de no quedarse “contenida” durante el golpe. Su explicación no plantea que el sonido aumente por sí solo la potencia, sino que la respiración puede acompañar el esfuerzo físico que exige el movimiento.

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La pregunta surgió a partir de un video en el que algunos tenistas fueron micrófoneados durante un partido para registrar sus reacciones y conversaciones en la cancha. La charla en Los 40 Colombia derivó entonces en los sonidos que producen los jugadores, aunque la deportista respondió desde su experiencia profesional y no como una afirmación médica o científica.

La tenista también señaló que, frente a rivales de mayor estatura y fuerza, debe recurrir a la estrategia. “Tengo que jugar con la cabecita”, dijo. Para ella, una parte esencial del deporte consiste en encontrar soluciones en cada punto, variar los golpes, buscar espacios, resistir el ritmo de la rival y administrar la tensión de los momentos decisivos.

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La colombiana consiguió su título WTA en territorio asiático - crédito @CopaColsanitas_ / X

La tenista se trasladó a Estados Unidos a los 11 años para entrenar

Además de hablar sobre la técnica y las exigencias del tenis, Camila Osorio recordó las decisiones personales que debió tomar para desarrollar su carrera. A los 11 años, se trasladó a Estados Unidos para entrenar y estudiar. No hablaba inglés y tuvo dificultades para comunicarse, hacer amigos y adaptarse a una rutina lejos de su familia.

La jugadora reconoció que esa elección la alejó de experiencias habituales de la adolescencia, como compartir a diario con compañeros de colegio.

“Creo que me lo perdí”, expresó sobre esa etapa. Sin embargo, sostuvo que no se arrepiente de haber seguido el camino del tenis y agradeció el apoyo de sus padres, incluso frente a quienes consideraban muy difícil llegar al profesionalismo.

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María Camila Osorio saludando a sus compatriotas durante la presentación en el Abierto de Australia - crédito Kim Kyung-Hoon/Reuters

En su etapa juvenil, Osorio disputó los torneos de Grand Slam y en 2019 ganó el US Open junior, resultado que la llevó al número uno del ranking juvenil de la Federación Internacional de Tenis. Ese recorrido le permitió competir con algunas de las mejores jugadoras de su categoría y proyectarse hacia el circuito profesional.

En 2021 recibió una invitación para disputar el WTA 250 de Bogotá, donde consiguió su primer título en el circuito. Semanas más tarde, tras alcanzar las semifinales del torneo de Belgrado, ingresó por primera vez al grupo de las 100 mejores jugadoras del mundo.

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Desde entonces, participó en torneos como Roland Garros, Wimbledon y los Juegos Olímpicos. También jugó en el Arthur Ashe, el estadio principal del US Open, ante Aryna Sabalenka, entonces número uno del mundo. Para Osorio, esos escenarios reflejan un recorrido que comenzó temprano y que todavía exige técnica, estrategia y control emocional.