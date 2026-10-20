Deportes

María Camila Osorio, tenista número uno de Colombia según el ranking ATP, explicó por qué los gemidos son importantes en ese deporte

La número 68 del mundo también se refirió a los momentos personales que se perdió para lograr representar al país en los grandes torneos internacionales

María Camila Osorio explicó por qué son importantes los gemidos en el tenis - crédito @_camilaosorio_/Instagram
María Camila Osorio explicó por qué son importantes los gemidos en el tenis - crédito @_camilaosorio_/Instagram
Guardar

María Camila Osorio explicó la función que, según su experiencia, cumplen los gemidos durante los golpes en el tenis, en una entrevista con Los 40 Colombia emitida el lunes 19 de octubre de 2026. La jugadora colombiana sostuvo que el sonido puede ayudarla a liberar el aire, reducir la tensión corporal y acompañar la potencia de la ejecución.

Para Camila Osorio, ubicada en el puesto 68 del ranking individual de la WTA y como la colombiana mejor posicionada de esa clasificación, el “¡ah!” no es un detalle ajeno al juego. “Para que salga con más fuerza los tiros”, respondió entre risas al explicar por qué ese sonido es importante durante un partido.

PUBLICIDAD

La Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés) administra el circuito profesional femenino y publica la clasificación mundial de las jugadoras. La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) organiza el circuito masculino.

La tenista explicó que no conoce un estudio específico sobre el efecto de los gemidos en el rendimiento, pero relató que esa es la sensación que tiene en la cancha. “Como que al botar el aire, como que dejas ir más los tiros, o sea, como que fluye más”, afirmó. En cambio, consideró que golpear la pelota sin liberar esa tensión puede limitar la velocidad y la potencia: “No va tan rápido, no generas tanto”.

PUBLICIDAD

María Camila Osorio se tuvo que ir a Estados Unidos en su juventud para continuar con su desarrollo como tenista y seguir estudiando - crédito Kim Kyung-Hoon/Reuters
María Camila Osorio se tuvo que ir a Estados Unidos en su juventud para continuar con su desarrollo como tenista y seguir estudiando - crédito Kim Kyung-Hoon/Reuters

Camila Osorio relacionó la respiración con la coordinación del golpe

En el tenis, cada golpe combina el movimiento de las piernas, la rotación del cuerpo, el uso del brazo y la coordinación con la respiración. La jugadora debe reaccionar en pocos segundos a la velocidad, el efecto y la dirección de la pelota, mientras intenta enviarla al otro lado de la red con precisión.

Para Osorio, exhalar al momento del impacto forma parte de esa coordinación. La colombiana describió el gemido como una forma de no quedarse “contenida” durante el golpe. Su explicación no plantea que el sonido aumente por sí solo la potencia, sino que la respiración puede acompañar el esfuerzo físico que exige el movimiento.

La pregunta surgió a partir de un video en el que algunos tenistas fueron micrófoneados durante un partido para registrar sus reacciones y conversaciones en la cancha. La charla en Los 40 Colombia derivó entonces en los sonidos que producen los jugadores, aunque la deportista respondió desde su experiencia profesional y no como una afirmación médica o científica.

La tenista también señaló que, frente a rivales de mayor estatura y fuerza, debe recurrir a la estrategia. “Tengo que jugar con la cabecita”, dijo. Para ella, una parte esencial del deporte consiste en encontrar soluciones en cada punto, variar los golpes, buscar espacios, resistir el ritmo de la rival y administrar la tensión de los momentos decisivos.

La colombiana consiguió su título WTA en territorio asiático - crédito @CopaColsanitas_ / X
La colombiana consiguió su título WTA en territorio asiático - crédito @CopaColsanitas_ / X

La tenista se trasladó a Estados Unidos a los 11 años para entrenar

Además de hablar sobre la técnica y las exigencias del tenis, Camila Osorio recordó las decisiones personales que debió tomar para desarrollar su carrera. A los 11 años, se trasladó a Estados Unidos para entrenar y estudiar. No hablaba inglés y tuvo dificultades para comunicarse, hacer amigos y adaptarse a una rutina lejos de su familia.

La jugadora reconoció que esa elección la alejó de experiencias habituales de la adolescencia, como compartir a diario con compañeros de colegio.

“Creo que me lo perdí”, expresó sobre esa etapa. Sin embargo, sostuvo que no se arrepiente de haber seguido el camino del tenis y agradeció el apoyo de sus padres, incluso frente a quienes consideraban muy difícil llegar al profesionalismo.

María Camila Osorio saludando a sus compatriotas durante la presentación en el Abierto de Australia - crédito Kim Kyung-Hoon/Reuters
María Camila Osorio saludando a sus compatriotas durante la presentación en el Abierto de Australia - crédito Kim Kyung-Hoon/Reuters

En su etapa juvenil, Osorio disputó los torneos de Grand Slam y en 2019 ganó el US Open junior, resultado que la llevó al número uno del ranking juvenil de la Federación Internacional de Tenis. Ese recorrido le permitió competir con algunas de las mejores jugadoras de su categoría y proyectarse hacia el circuito profesional.

En 2021 recibió una invitación para disputar el WTA 250 de Bogotá, donde consiguió su primer título en el circuito. Semanas más tarde, tras alcanzar las semifinales del torneo de Belgrado, ingresó por primera vez al grupo de las 100 mejores jugadoras del mundo.

Desde entonces, participó en torneos como Roland Garros, Wimbledon y los Juegos Olímpicos. También jugó en el Arthur Ashe, el estadio principal del US Open, ante Aryna Sabalenka, entonces número uno del mundo. Para Osorio, esos escenarios reflejan un recorrido que comenzó temprano y que todavía exige técnica, estrategia y control emocional.

Temas Relacionados

María Camila OsorioTenis Ranking ATPPor qué los tenistas gritanTenis colombianoColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Guajira enfrenta un riesgo para sus aves migratorias por la expansión eólica: “La temporada coincide con la época de más lluvias”

Una investigación de Selva detectó 57 especies durante dos años y advirtió que varias atraviesan las alturas ocupadas por las hélices de los nuevos generadores

La Guajira enfrenta un riesgo para sus aves migratorias por la expansión eólica: “La temporada coincide con la época de más lluvias”

Deportivo Cali enfrentará a la Universidad de Chile en la definición de la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores femenina 2026

El equipo colombiano acumuló cuatro puntos en las dos primeras jornadas del torneo, tras un empate ante Libertad y la victoria frente a Nacional de Uruguay

Deportivo Cali enfrentará a la Universidad de Chile en la definición de la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores femenina 2026

Ricardo Orrego, periodista señalado de presunto acoso y acto sexual violento, reapareció tras siete meses de silencio: “Estoy aquí dando la cara”

El comunicador colombiano aseguró que esas acusaciones generaron un episodio de profundo dolor en él y en su familia, pero que espera seguir adelante

Ricardo Orrego, periodista señalado de presunto acoso y acto sexual violento, reapareció tras siete meses de silencio: “Estoy aquí dando la cara”

Deportivo Cali venció 2-0 a Nacional de Uruguay en la segunda fecha de la Copa Libertadores femenina 2026: así fueron los goles

Íngrid Guerra, al minuto 40, y Natalia Hernández, al 79, le dieron la victoria al equipo colombiano para seguir con vida en el torneo continental

Deportivo Cali venció 2-0 a Nacional de Uruguay en la segunda fecha de la Copa Libertadores femenina 2026: así fueron los goles

Atlético Nacional confirmó el regreso de James Rodríguez para enfrentar a Cúcuta Deportivo: también anunció la ausencia de tres habituales titulares

El volante colombiano fue una de las bajas del equipo en el partido que ganó 4-1 ante Boyacá Chicó, en el estadio La Independencia de Tunja

Atlético Nacional confirmó el regreso de James Rodríguez para enfrentar a Cúcuta Deportivo: también anunció la ausencia de tres habituales titulares
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Karina García preocupó a sus seguidores tras pasar la noche en una clínica junto a su hijo Valentino: “Está enfermito”

Karina García preocupó a sus seguidores tras pasar la noche en una clínica junto a su hijo Valentino: “Está enfermito”

Blessd hizo historia en México con un ‘sold out’ en el Palacio de los Deportes y un homenaje a Juan Gabriel

Habló Honey Ordóñez, la modelo de San Andrés que debutó en Victoria’s Secret 2026: “Mi yo de 8 años no me lo creería”

Margarita Rosa de Francisco habló de su cirugía facial, de la presión sobre las mujeres y reconoció que su activismo político la alejó de algunos amigos: “Mucha soledad”

Guajira, del ‘Desafío’, se convirtió en la cuarta finalista de la quinta temporada de ‘Top Chef VIP’ y así lo celebró: “Estamos en la gran final”

Deportes

Deportivo Cali enfrentará a la Universidad de Chile en la definición de la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores femenina 2026

Deportivo Cali enfrentará a la Universidad de Chile en la definición de la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores femenina 2026

Ricardo Orrego, periodista señalado de presunto acoso y acto sexual violento, reapareció tras siete meses de silencio: “Estoy aquí dando la cara”

Deportivo Cali venció 2-0 a Nacional de Uruguay en la segunda fecha de la Copa Libertadores femenina 2026: así fueron los goles

Atlético Nacional confirmó el regreso de James Rodríguez para enfrentar a Cúcuta Deportivo: también anunció la ausencia de tres habituales titulares

Óscar Julián Ruíz, exárbitro colombiano, reveló que pitó gratis el partido entre Santa Fe y Real Madrid porque le iban a pagar solo $1 millón