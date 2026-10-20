Blessd hizo historia en México con un ‘sold out’ en el Palacio de los Deportes y un homenaje a Juan Gabriel

Blessd reunió a 20.000 personas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México en la presentación con mayor asistencia de su carrera en ese país - crédito prensa Blessd

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Blessd agotó las entradas para su concierto en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, donde reunió a una asistencia estimada de 20.000 personas en la presentación de mayor aforo de su carrera en ese país. El tributo a Juan Gabriel, los invitados de la escena urbana local y la aparición de su abuelo en el escenario marcaron la noche del 18 de octubre de 2026.

El cantante colombiano Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, llegó a uno de los recintos más convocantes de la capital mexicana como parte de su gira El peor hombre del mundo, también denominada E.P.H.D.M. Latam Tour. La función con localidades agotadas confirmó la expansión de su público azteca, un mercado que el artista definió durante el concierto como su “segundo país”.

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Un traje inspirado en Juan Gabriel llevó el homenaje al escenario

La referencia a Juan Gabriel ocupó uno de los pasajes centrales del concierto. “El Bendito” vistió un conjunto creado por el diseñador mexicano Kiko Báez, inspirado en uno de los atuendos que el “Divo de Juárez” utilizó en sus presentaciones en el Palacio de Bellas Artes durante la década de 1990.

El artista vistió un traje diseñado por Kiko Báez en homenaje a los recitales de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes - crédito prensa Blessd

La elección del vestuario incorporó un vínculo con la cultura popular mexicana dentro de un show basado en la música urbana. Juan Gabriel conserva, además, una presencia extendida en Colombia, donde sus canciones forman parte de repertorios familiares, emisiones radiales y reuniones sociales de distintas generaciones.

El homenaje ocurrió en un escenario con un fuerte valor simbólico para la música en Ciudad de México. El Palacio de los Deportes acogió así una producción que combinó el repertorio de Blessd con referencias a una de las figuras más reconocidas de la canción mexicana.

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El Bogueto y El Malilla compartieron la noche con el artista colombiano

El concierto comenzó con Condenado al éxito II y recorrió canciones como Deportivo, Medallo, Tendencia global, Mírame y Yogurcito. Miles de asistentes corearon los temas durante la presentación, que se extendió con invitados de la música urbana mexicana.

El Bogueto apareció como invitado sorpresa para interpretar junto a Blessd con canciones como Cuando no era cantante y Dale Bogueto. Más tarde, El Malilla subió al escenario para cantar Mami tú, una colaboración que reunió a dos exponentes de las escenas urbanas de Colombia y México.

La filial Warner Music México entregó al intérprete certificaciones comerciales por siete temas de su catálogo musical - crédito prensa Blessd

Las participaciones reforzaron el intercambio entre artistas de ambos países, en un contexto en el que México se ha convertido en uno de los principales destinos internacionales de la música urbana colombiana. El equipo del cantante informó que su catálogo supera los 1.200 millones de reproducciones en plataformas digitales dentro del mercado mexicano.

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Durante la noche, Warner Music México entregó al colombiano certificaciones por siete canciones de su catálogo. Entre los temas reconocidos estuvieron Mírame, Yogurcito, Deportivo, Como Oreo y Amista, de acuerdo con la información difundida tras el show.

Blessd subió a su abuelo a la tarima y recordó sus primeros trabajos

Uno de los momentos más personales del espectáculo ocurrió cuando el antioqueño invitó a su abuelo al escenario. Frente al público, el artista recordó el acompañamiento que recibió de su familiar antes de consolidarse dentro de la industria musical.

El álbum El peor hombre del mundo acumuló más de 215 millones de reproducciones globales en las plataformas de música digital - crédito prensa Blessd

“Cuando nadie daba un peso por mí, él creyó en mí. Vengo de abajo, de no tener nada, y él me enseñó a trabajar manejando colectivo. Hoy me hace muy feliz que esté aquí conmigo”, expresó el cantante durante la presentación.

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El artista también habló de la importancia de la fe ante sus seguidores. “Lo más importante, encomiéndense con Dios; sin Dios no hay camino, sin Dios no hay vida, sin Dios no hay nada. Siempre Dios, siempre Blessd”, dijo desde la tarima.

El segmento familiar contrastó con la escala del espectáculo y trasladó al escenario una parte de la historia personal del intérprete de Medellín. El cantante ha señalado en otras ocasiones que no busca presentarse como modelo de conducta, aunque en Ciudad de México eligió reconocer públicamente a una figura cercana en sus años previos a la fama.

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Según las cifras proporcionadas por su equipo, el álbum El peor hombre del mundo acumula más de 215 millones de reproducciones globales en plataformas digitales. El artista también cerró 2025 como el más escuchado de Colombia en Spotify, con más de 27 millones de oyentes mensuales, de acuerdo con datos citados por BMI.