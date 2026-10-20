Luis Díaz integra prestigioso once ideal en Europa a menos de una semana del Balón de Oro, según revista francesa: este es el equipo

El colombiano sumó siete tantos y tres asistencias en los 12 encuentros que disputó por Champions League-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

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El 26 de octubre de 2026 se celebrará una nueva edición del Balón de Oro, premio realizado por la revista France Football y que distingue al mejor jugador de la temporada.

En este contexto, es importante recordar que el 8 de septiembre de 2026, Luis Díaz fue nominado al premio por su buen desempeño tras lo que fueron los títulos de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa.

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Sin embargo, a una semana de la entrega del galardón más importante del deporte mundial, la estrella de la selección Colombia fue incluido en el once ideal de la temporada 2025-2026 de Onze Mondial por votación de los aficionados. El delantero colombiano del Bayern Múnich integra el ataque junto al francés Kylian Mbappé y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

Luis Díaz integra el once ideal de la temporada 2025-2026 elegido por los aficionados en la revista francesa-crédito @OnzeMondial/X

Es importante destacar que el reconocimiento llegó después de su actuación del 17 de octubre de 2026, cuando marcó tres goles y dio una asistencia en la goleada 6-1 del Bayern ante el RB Leipzig por la Bundesliga en el Allianz Arena.

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Díaz abrió el marcador, participó en el segundo tanto y completó su triplete en un partido que puso fin a una racha de dos empates del equipo alemán.

A continuación, este es el equipo que con base en una votación abierta para los fanáticos, colocaron al colombiano en dicho equipo:

El delantero colombiano comparte la delantera de la formación destacada junto al francés Kylian Mbappé y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia-crédito @OnzeMondial/X

Portero: Emiliano Martínez (Argentina)

Defensores: Piero Hincapié (Ecuador), Willian Pacho (Ecuador), Dayot Upamecano (Francia), Julian Ryerson (Noruega)

Volantes: João Neves (Portugal), Bruno Fernandes (Portugal), Pedri (España)

Delanteros: Khvicha Kvaratskhelia (Georgia), Kylian Mbappé (Francia), Luis Díaz (Colombia)

Luis Díaz estaría llamado a ser el reemplazo de Michael Olise en el duelo ante el Arsenal por la Champions League

Bild de Alemania explicó que Luis Díaz es llamado para ser una de las fichas determinantes del Bayern Múnich en el juego ante Arsenal por la Champions League-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El 17 de octubre de 2026, Luis Díaz marcó tres goles en el 6-1 del Bayern Múnich ante RB Leipzig y se perfila como una alternativa para suplir la ausencia suspendida de Michael Olise frente al Arsenal, campeón inglés, en el partido de la Liga de Campeones del miércoles. El colombiano, de 29 años, llegó a cinco tantos en la temporada después de haber desperdiciado ocasiones claras y mostrado un rendimiento irregular.

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La victoria también dejó atrás, al menos de forma momentánea, los empates 2-2 ante Augsburgo y 3-3 frente a Stavanger. El equipo dirigido por Vincent Kompany afrontará ahora una baja sensible: Olise fue expulsado por doble amonestación el martes pasado en Stavanger.

El atacante francés, de 24 años, acumulaba nueve goles y cinco asistencias en 10 partidos, mientras que Harry Kane llevaba nueve tantos y seis asistencias. Hasta antes de la actuación de Díaz, ambos eran los únicos delanteros del Bayern que sostenían un rendimiento alto, según Bild.

Portada de la nota del diario Bild sobre la oportunidad de Luis Díaz - crédito Bild

La suspensión de Olise obliga al Bayern a reorganizar su ataque ante Arsenal. En las últimas semanas, la mayoría de las jugadas ofensivas habían transitado por el sector derecho, donde el francés se asociaba con Konrad Laimer.

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Lennart Karl, de 18 años, sería el reemplazante de Olise en esa banda, aunque todavía no logró recuperar su mejor nivel tras no disputar el Mundial. La falta de respuestas en el resto de la ofensiva elevó la importancia de la recuperación de Díaz por el costado izquierdo.

Ismael Saibari, de 25 años, suma dos goles desde su llegada al club, mientras que Serge Gnabry, de 31, apenas tuvo tres apariciones breves después de una rehabilitación de cinco meses por una lesión en los aductores. Jamal Musiala, de 23 años, tampoco estará disponible ante Arsenal: sufrió un desgarro muscular en el muslo derecho hace tres semanas y acumula dos tantos en la campaña.

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El director deportivo del Bayern destacó a Luis Díaz y su regreso-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El director deportivo del Bayern, Max Eberl, remarcó el valor del colombiano para el próximo compromiso ante el Arsenal por la Champions League, el 21 de octubre de 2026, a partir de las 2:00 p. m.(hora de Colombia) en el estadio Allianz Arena:

“Lucho es un jugador increíblemente importante para nosotros, especialmente para el partido del miércoles”.

Díaz tuvo dos semanas de licencia entre finales de septiembre y comienzos de octubre, período que pasó en las Maldivas junto a su esposa, Geraldine Ponce, de 27 años. No viajó con la selección de Colombia durante la fecha internacional, una pausa que Eberl consideró decisiva para su recuperación.

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El dirigente explicó que el atacante venía de una temporada exigente y de participar luego en el Mundial con Colombia: “Cuando regresó, quizá ya no estaba en su mejor nivel. Por eso, el descanso le hizo bien”.

Eberl sostuvo que el extremo ya había dado señales de mejora contra Augsburgo y Stavanger, antes de convertir sus tres goles frente a Leipzig.

“Es aún más lindo que haya sido recompensado con los tres goles ante Leipzig”, afirmó el directivo, citado por Bild.

La secuencia tiene un antecedente en la temporada 2025/26. Díaz también erró numerosas ocasiones claras en el inicio de aquella campaña, pero elevó su producción desde el otoño y cerró el doblete con 26 goles y 23 asistencias en 51 partidos. Su despegue goleador de esta temporada llegó, otra vez, en su décimo encuentro.

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