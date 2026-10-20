Ministros de Hacienda e Interior se pronunciaron tras aprobación del Presupuesto General de la Nación: “El primer paso para empezar a recuperar la estabilidad”

El alto funcionario destacó la labor de los congresistas de ambas corporaciones y agradeció por el trabajo mancomunado para lograr la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2027 - crédito Canal Congreso

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La Cámara de Representantes aprobó en la madrugada del martes 20 de octubre de 2026 el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 con 112 votos a favor, una decisión que envía el proyecto a sanción presidencial y evita que las cuentas públicas sean definidas mediante un decreto. El Senado había avalado el mismo texto con 57 votos a favor y uno en contra.

El presupuesto será 14,2% mayor que el de 2026 y destinará la mayor parte de sus recursos al funcionamiento del Estado colombiano. El Gobierno anunció que presentará un proyecto de ley de ajuste fiscal después de la aprobación de las cuentas nacionales.

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La distribución aprobada contempla $100.000.000.000 para educación y $3 billones adicionales para el sector de minas y energía. Con esta asignación, el presupuesto del Ministerio de Minas y Energía pasará de $7,5 billones a $10,51 billones. El texto también ordena al Gobierno presentar cada tres meses informes sobre los recursos disponibles en caja y los gastos de la Nación durante 2027. La medida busca establecer seguimiento periódico a la ejecución presupuestaria.

Miguel Gómez y Rodrigo Lara destacaron la labor y compromiso del Legislativo que dio vía libre a los recursos - crédito Colprensa/visualesIA

El proyecto fue presentado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, en representación del presidente Abelardo de la Espriella. Gómez agradeció al Congreso por el trabajo realizado hasta la madrugada y a la oposición, cuyos integrantes “expresaron sus opiniones”, y calificó la aprobación como un hecho “de muchísima importancia”.

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A criterio del titular de la cartera, la aprobación del PGN constituye el punto de partida del plan del Gobierno nacional para otorgar estabilidad económica y financiera que tanto necesita el país.

“Estamos en un momento muy especial para el país y este, esta señal que el Congreso le ha dado hoy a la política económica del Gobierno es de muchísima importancia. Este es el primer paso para empezar a recuperar la estabilidad de nuestra economía y para generar crecimiento y prosperidad, como esperamos que sea el resultado en los próximos años”, expuso ante el Congreso.

Gómez agregó: “Nuevamente, gracias por su disciplina, por su paciencia, por haber estado hasta estas horas muy tempranas de la mañana discutiendo y debatiendo este asunto que es de importancia vital para Colombia. Les deseo una feliz mañana, un feliz desayuno y nos veremos pronto. Muy amables”.

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Rodrigo Lara, ministro del Interior, envió un mensaje destacando la labor del Congreso de la República y de los funcionarios del Gobierno nacional que participaron en la elaboración del articulado - crédito @Rodrigo_Lara_/xR

Al jefe de la cartera encargada de los aspectos económicos del país se sumó Rodrigo Lara, ministro del Interior, que envió un mensaje destacando la labor del Congreso de la República y de los funcionarios del Gobierno nacional que participaron en la elaboración del articulado.

“3:40 am : aprobado el Presupuesto General de la Nación. Agradezco al Congreso de la República por su esfuerzo y la seriedad de unos debates que se extendieron por cerca de 19 horas. Felicitaciones al Ministro Miguel Gómez Martínez y su equipo por la impecable presentación del presupuesto”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, sostuvo que el Congreso supervisará el destino de los recursos: “Este presupuesto no es un cheque en blanco. Vamos a vigilar que cada peso se invierta en donde tiene que ser”.

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Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió a la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2027 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, también dedicó un mensaje tras el visto bueno del Legislativo que impulsó su administración. En X señaló que la decisión fue un acto de patriotismo.

“Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. A los senadores y representantes a la Cámara que votaron a favor, mi reconocimiento especial por su patriotismo y determinación. En un momento decisivo, para el futuro de la República, Colombia necesita el compromiso de todos”, expresó el abogado, en relación con el espaldarazo recibido por el Legislativo, que dio vía libre a los recursos.