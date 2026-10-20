Deportivo Cali enfrentará a la Universidad de Chile en la definición de la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores femenina 2026

Deportivo Cali son las vigentes subcampeonas de la Copa Libertadores Femenina - crédito Staff Images Woman/CONMEBOL

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Deportivo Cali enfrentará a Universidad de Chile en la última jornada del Grupo D de la Conmebol Libertadores femenina 2026, con la clasificación a los cuartos de final en juego, el jueves 22 de octubre, a las 3:00 p.m. El conjunto colombiano llegará al partido después de conseguir su primera victoria en el torneo: derrotó 2-0 a Nacional de Uruguay en el estadio de Independiente del Valle, el lunes 19 de octubre.

El equipo dirigido por Jhon Alber Ortiz suma cuatro puntos tras dos presentaciones: empató 1-1 con Libertad de Paraguay en el debut. Universidad de Chile, que tiene un punto tras un partido disputado, será el último rival de las azucareras en la fase de grupos. Los dos primeros de cada zona avanzarán a los cuartos de final.

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Ante Nacional, Deportivo Cali tuvo que adaptarse a un partido interrumpido durante más de una hora por las condiciones climáticas. A los 30 minutos, cuando el marcador estaba 0-0, la jueza Daiane Caroline Muniz suspendió el encuentro ante la amenaza de una tormenta eléctrica. Las futbolistas se retiraron a los vestuarios y el juego se reanudó después de la pausa.

Deportivo Cali ganó 2-0 ante Nacional de Uruguay en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores femenina 2026 - crédito @cndeffemenino/Instagram

La tabla de posiciones del Grupo D

El camino de las azucareras en el torneo comenzó con un empate 1-1 frente a Libertad. En ese encuentro, Deportivo Cali jugó con una futbolista menos y rescató la igualdad con un gol de Jessica Bermeo en el último minuto.

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La clasificación del Grupo D, quedó de la siguiente manera:

Deportivo Cali: dos partidos jugados, una victoria, un empate, cero derrotas, tres goles a favor, un gol en contra, diferencia de gol de +2 y cuatro puntos.

Club Libertad: un partido jugado, cero victorias, un empate, cero derrotas, un gol a favor, un gol en contra, diferencia de gol de 0 y un punto.

Universidad de Chile: un partido jugado, cero victorias, un empate, cero derrotas, cero goles a favor, cero goles en contra, diferencia de gol de 0 y un punto.

Club Nacional: dos partidos jugados, cero victorias, un empate, una derrota, cero goles a favor, dos goles en contra, diferencia de gol de -2 y un punto.

Deportivo Cali afrontará el partido ante Universidad de Chile con la posibilidad de asegurar su presencia entre los ocho mejores equipos de la competencia, para lograrlo le bastará con el empate, mientras que si gana el partido podrá asegurar el primer lugar del grupo. Si pierde, dependerá de que Libertad y Nacional igualen en el marcador. El resultado también tendrá incidencia en la definición de los cruces de cuartos de final, que enfrentarán a los primeros de cada grupo con los segundos de otra zona.

Deportivo Cali venció 2-0 a Nacional de Uruguay y sigue con vida en la Copa Libertadores femenina 2026 - crédito @deportivocalifemenino/Instagram

La victoria de Deportivo Cali ante Nacional

Antes de la suspensión, el equipo colombiano había mostrado mayor iniciativa y generado las primeras aproximaciones. Ingrid Guerra probó con un remate que se fue desviado, mientras que Nacional inquietó con un tiro de esquina que pasó cerca del arco defendido por Cali.

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En la segunda parte, Nacional tuvo más posesión, pero encontró dificultades para superar a la defensa de Deportivo Cali. El conjunto dirigido por Ortiz se replegó para proteger el resultado y buscó ampliar la diferencia mediante transiciones, aunque le faltó precisión en el último tramo de la cancha.

La solución llegó desde el banco. A los 72 minutos, Ortiz realizó tres modificaciones, entre ellas el ingreso de Daniela Castellanos por Ingrid Guerra. Seis minutos después, Castellanos remató de pierna izquierda y anotó el 2-0 definitivo, un resultado que aseguró tres puntos para Deportivo Cali en la pelea por la clasificación.

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La programación de la Copa Libertadores Femenina 2026 - crédito Conmebol

La programación de la Copa Libertadores Femenina 2026

La fase de grupos y las eliminatorias de la competencia continuarán con el siguiente calendario:

Sábado 24 de octubre: se disputarán dos partidos de cuartos de final: Primero del Grupo A vs. segundo del Grupo B. Primero del Grupo B vs. segundo del Grupo A.

Domingo 25 de octubre: se jugarán los otros dos encuentros de cuartos de final: Primero del Grupo C vs. segundo del Grupo D. Primero del Grupo D vs. segundo del Grupo C.

Miércoles 28 de octubre: se disputarán las semifinales.

Sábado 31 de octubre: se jugarán el partido por el tercer puesto y la final.