El ‘Elefante Blanco’ denunció supuesto ‘mico’ en el Presupuesto General de la Nación para el 2027, aprobado por el Congreso: “Nos quieren llenar de peajes”

Declaraciones del senador y activista Luis Carlos Rúa - crédito Colombia Oscura/X

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El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $ 634,9 billones, luego de una jornada legislativa que se prolongó durante casi 19 horas y terminó cerca de las 3:40 de la madrugada de este martes 20 de octubre.

La Cámara de Representantes acogió el mismo texto que había sido aprobado previamente por el Senado, con 112 votos a favor. En la cámara alta, la iniciativa obtuvo 57 votos favorables y uno en contra.

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Con el aval de las dos corporaciones, el proyecto pasará ahora a sanción presidencial. La decisión evita que el Ejecutivo tenga que adoptar el presupuesto mediante decreto, una alternativa que se habría abierto si el Congreso no alcanzaba a aprobar la iniciativa dentro de los plazos legales.

Sin embargo, una de las intervenciones que más eco tuvo en redes sociales fue la del senador y activista Luis Carlos Rúa, conocido en redes sociales como el “Elefante Blanco”, que cuestionó uno de los artículos, calificó lo que para él, sería un “mico” dentro del Presupuesto General de la Nación para 2027 y que tiene que ver con el cobro de peajes.

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“El artículo 90 precisamente tiene un ‘mico’ para que se puedan instalar nuevos peajes”, destacó Rúa, al recordar que se hizo “elegir denunciando y logrando el retiro de peajes”, además de que “concesiones como autopistas del café no fueran renovadas”, agregó al comienzo de su intervención.

El presidente Abelardo de la Espriella agradeció al Congreso de la República la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2027 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Por este motivo, el congresista afirmó: “De ninguna manera puedo aprobar un presupuesto general de la Nación, en cuyo artículo noventa precisamente tiene un mico para que se puedan instalar nuevos peajes”.

Para sostener su posición, el senador de la Alianza Verde explicó que “la Ley 105 de 1993 establece cómo se financian actualmente las vías nacionales y las financia Invías (Instituto Nacional de Vías de Colombia)”.

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Rúa señaló que “Invías es una institución que no ha funcionado muy bien, que ha tenido malos manejos, pero no porque lo público no funcione, sino porque simplemente no ha tenido buenos administradores, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro”.

El congresista detalló que “el 50% se debe invertir en la vía del recaudo del peaje donde está precisamente ubicado, y el resto se debe invertir en las vías que tienen menor tráfico y que, por lo tanto, no podrían tener peajes”.

Por lo que para el senador, esta “iniciativa del (artículo) 90, que ya habíamos logrado frenar en plenaria (Senado) y ahora la presentan aquí, es que sea potestad del Gobierno determinar cuándo está completamente arreglada una vía, que se haya hecho completamente el mantenimiento, y entonces deja desfinanciadas las otras vías, porque dice que hasta que esté completamente”.

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Rúa señaló el articulo 90 y su relación con el cobro de peajes - créditos @SenadoGovCo/X | Catalina Olaya/Colprensa

Como ejemplo, Rúa mencionó que “los peajes generan excesos de recaudo, como ya lo hemos demostrado con el caso de Devimed (a cargo la de la Autopista Medellín - Bogotá y el oriente Antioqueño), que fue entregado hace poco a Invías”.

“Entre los dos peajes recaudan más de $312.000 (millones) y solamente el mantenimiento son unos 80.000 millones de pesos al año. Entonces, ¿qué pasa con esos excedentes?" cuestionó el senador.

Por todo lo anterior, Rúa volvió a señalar el “mico” del proyecto. “Estamos de acuerdo que las vías se arreglan en su totalidad, pero la manera como lo presentan tiene un ‘mico’ y lo que hace es que se instalen más peajes, precisamente al dejarlos desfinanciados, cuando, únicamente instalamos el dinero en esta vía y los excedentes, ¿qué va a pasar con ellos? Que es precisamente lo que se hace y por eso no puedo apoyar", expuso ante el Congreso.

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El congresista volvió a hacer hincapié más adelante que “ya en distintas instancias se le dijo públicamente al ministro (de Hacienda, Miguel Gómez Martínez) la preocupación, porque tampoco han indicado cuáles serían las otras fuentes alternativas para poder financiar las vías que quedan desfinanciadas, porque hay que explicarlo desde la Ley 105 del 93. Y no dio ninguna explicación”.

La congresista Jennifer Pedraza también cuestionó al ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez, durante la discusión del Presupuesto General de la Nación 2027 - crédito @JenniferPedraz/X

“Al contrario, según entiendo y lo que ha expresado, es que no van a tener en cuenta estas observaciones delicadas y van a dejar el artículo tal cual, que ya habíamos derrotado aquí en estas instancias”, sentenció Rúa al final de su intervención.

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Durante la discusión en la plenaria del Senado, antes que se aprobara el Presupuesto General de la Nación en Cámara de Representantes, la senadora Jennifer Pedraza pidió votar por separados los artículos 2, 90, 91 y 92, por considerar su contenido como relevante por la cantidad de recursos que manejarían, pero al final el resultado fue favorable y se aprobaron.