Cayó MiLoto en Cundinamarca: esta es la millonada que se ganó un habitante de Chipaque

Los números 01, 10, 11, 27 y 28 conformaron la combinación ganadora del sorteo- crédito cortesía

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El premio mayor de MiLoto llegó a Chipaque, Cundinamarca, por primera vez. Un habitante del municipio obtuvo los $200 millones correspondientes al sorteo No. 0626.

El anuncio se realizó en Bogotá el 19 de octubre de 2026. El tiquete ganador fue adquirido en un punto de venta de Paga Todo, donde el jugador escogió manualmente la combinación.

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La persona ganadora acertó los números 01, 10, 11, 27 y 28. El resultado convirtió a Chipaque en una nueva población alcanzada por el premio principal de este juego de Baloto.

El habitante de Chipaque debe comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para iniciar el proceso de cobro de los $200 millones. Las condiciones y los pasos para reclamar el premio también están disponibles en la página oficial de Baloto.

Un habitante de Chipaque ganó por primera vez el premio mayor de MiLoto por 200 millones de pesos - crédito @Baloto_Colombia/X

El sorteo dejó ganadores en distintas categorías

El premio principal no fue el único resultado del sorteo No. 0626. Según informó el Operador Nacional de Juegos en la mañana del lunes 19 14 de octubreLa jornada dejó un total de 12.001 ganadores en las distintas categorías de MiLoto.

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Los premios entregados durante ese sorteo superaron los $290 millones. La cifra incluye los pagos distribuidos entre quienes acertaron combinaciones premiadas, además del nuevo ganador de Chipaque.

Con este resultado, el premio mayor de MiLoto cayó por cuarta vez durante octubre. Baloto aprovechó el anuncio para reiterar el lema del juego: “fácil de jugar, fácil de ganar”.

La modalidad permite que cada jugador elija sus números de forma manual, como ocurrió con el tiquete vendido en Chipaque. También contempla la compra a través de canales digitales y puntos físicos autorizados.

El billete premiado fue adquirido con selección manual en un punto de la red Paga Todo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

MiLoto superó los $63.000 millones pagados en premios

MiLoto llegó al mercado el 20 de octubre de 2023. Desde su lanzamiento y hasta el 18 de octubre de 2026, el juego acumuló más de $63.000 millones en premios pagados.

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Durante ese período, MiLoto entregó 3.819.436 premios. El balance reúne los resultados registrados desde el inicio de las operaciones del juego hasta el día previo al anuncio del premio mayor en Chipaque.

El comunicado también indicó que la operación de MiLoto transfirió más de $26.000 millones al sistema de salud. Esos recursos contribuyen al financiamiento de los servicios de salud para los colombianos.

La transferencia a ese sistema forma parte de los recursos generados por el juego desde su lanzamiento. El monto se suma a los pagos realizados a los ganadores durante los primeros tres años de MiLoto en el mercado.

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Los jugadores pueden comprar MiLoto desde un celular o un computador mediante la página web oficial de Baloto. El canal digital permite adquirir el tiquete sin necesidad de acudir a un establecimiento físico.

El juego también está disponible en más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS en el país. Las principales cadenas de grandes superficies completan las opciones habilitadas para la venta.

El caso de Chipaque se produjo mediante uno de los canales presenciales. El ganador acudió a un punto de Paga Todo y seleccionó los cinco números que luego resultaron premiados.

La combinación elegida de forma manual le permitió llevarse el premio principal del sorteo. El municipio cundinamarqués ingresó así a la lista de poblaciones donde ha caído el mayor premio de MiLoto.

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El ganador no recibirá los 200 millones de pesos: esta es la razón

El premio acumulado de Miloto tendrá un descuento tributario antes de llegar al ganador. La legislación colombiana clasifica los pagos provenientes de loterías, rifas, apuestas y juegos similares como ganancias ocasionales.

Para un premio bruto de $ 200 millones, la retención prevista equivale a $ 40 millones. El apostador recibiría inicialmente $ 160 millones, sin contemplar eventuales gastos posteriores vinculados al uso de ese dinero.

Los artículos 304 y 317 del Decreto Ley 624 de 1989, que contiene el Estatuto Tributario, fijan una tarifa del 20% para esa clase de ingresos. La obligación alcanza a quien realiza el pago, que debe descontar el impuesto en el momento del desembolso.

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La retención aplica cuando el premio supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT). Para 2026, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) estableció cada UVT en $ 52.374 mediante la Resolución 238 de 2025.

El límite para que opere el descuento quedó situado en $ 2.513.952. El acumulado anunciado por Miloto se encuentra por encima de ese umbral, por lo que el impuesto se descontará directamente antes de entregar los recursos al ganador.