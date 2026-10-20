En redes recuerdan cuando Abelardo de la Espriella había expresado que era “muy buen amigo” de Armando Benedetti: “Tenemos ese swing caribe”

En el programa de entrevistas Confesiones transmitido por RedMásTV, el abogado había señalado que su relación con el exsenador era por su parecido físico - crédito Captura de Video YouTube/RedMásTV

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Crece la polémica en Colombia tras conocerse las declaraciones de Salvatore Mancuso sobre el denominado “Pacto de Valledupar”, que consistió en presuntas reuniones secretas entre funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Los encuentros habrían buscado obtener declaraciones falsas contra los entonces dirigentes de la oposición de la administración de izquierda a cambio de beneficios judiciales, de acuerdo con la investigación revelada por Caracol Radio.

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El testimonio del exlíder paramilitar apuntan a que los objetivos eran el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el abogado y hoy mandatario Abelardo de la Espriella y el fallecido político Germán Vargas Lleras. Según la investigación periodística, entre los funcionarios del anterior gobierno que habría coordinado los encuentros privados era el exministro del Interior Armando Benedetti.

De la Espriella había señalado en 2017 que sostenía una buena relación con el entonces senador - crédito Presidencia de Colombia/Colprensa

Esto desató una fuerte reacción en la clase política colombiana. Uno de ellos fue el propio presidente Abelardo de la Espriella, una de las víctimas de este supuesto entramado, quien acusó al exfuncionario de cometer ilegalidades, calificándolo de “criminal” y “delincuente”, y aseguró que deberá comparecer ante la justicia por ello.

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No obstante, Benedetti negó las afirmaciones de Mancuso y anunció acciones judiciales para defender su honra y denunció que, por su respuesta al mandatario nacional, se le habría retirado su esquema de seguridad.

Antes eran amigos

La disputa entre los dirigentes políticos marcó un viraje en su relación amistosa. De hecho, en las redes sociales se viralizó un video que el abogado había declarado a la opinión pública que mantenía un vinculo cercano con el exsenador barranquillero.

En una entrevista concedida al programa Confesiones de RedMásTV, conducido por la periodista Patricia Pardo en 2017, De la Espriella había explicado que la relación de ambos surgió cuando existía cierta confusión en los físicos entre sí.

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- crédito @delaespriella_style/Instagram - @AABenedetti/X

Incluso, personas cercanas a los dos dirigentes confirmaron la versión. “Abelardo, confiésale a la gente si todavía te confunden en la calle con Armando Benedetti”, según explicó Iván Cancino, abogado y hoy ministro de Justicia, en el programa de televisión.

A lo que Abelardo de la Espriella no negó y enfatizó en que, en ese momento, había buena conexión entre los dos por ser oriundos de la región Caribe. “Yo tengo 37 años y Benedetti es un señor de 50 años. ¿Cómo puede ser posible que me confundan con Benedetti? (...) Por la barbita, y porque somos costeños, y tenemos ese swing Caribe”.

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Posteriormente, el jurista afirmó: “Y somos buenos amigos. Soy buen amigo de Armando y lo aprecio”.

- crédito Captura de Pantalla X

Al ser consultado por la comparación entre sí, De la Espriella había revelado que, en ocasiones, Benedetti se comunicaba con él para contarle que lo llamaron por su nombre. “Me ha pasado varias veces y a él le han dicho: ‘Doctor Abelardo’. Entonces me llama: ‘Oye, cuadro, aquí estoy con alguien que dice que me confunde contigo (sic)’. Y le digo: ‘A mí me pasa todo el tiempo eso contigo’”.

Para cerrar la anécdota de ese entonces, el entonces jurista bromeó diciendo que utiliza la identidad de Benedetti como coartada y excusa cada vez que sale a hacer alguna maldad en la calle. “Lo que pasa es que yo cuando salgo a hacer maldades, digo que soy Benedetti (...) Es una buena salida”, concluyó.

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El fragmento generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, en la que los internautas se dividieron, entre quienes respaldaban a De la Espriella o aquellos que lo cuestionaron por su pasada entrevista.

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso señaló que funcionarios del Gobierno Petro le habían propuesto deslegitimar a Álvaro Uribe - crédito crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE - Colprensa

Detalles de la polémica

El enfrentamiento entre De la Espriella y Benedetti comenzó tras las declaraciones del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso sobre una reunión con antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia en Valledupar. El exjefe paramilitar aseguró que delegados del gobierno de Gustavo Petro les propusieron acusar públicamente a De la Espriella, al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Mancuso identificó entre los participantes a Benedetti, a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Angie Rodríguez, y al asesor Víctor de Currea Lugo. Según su relato, la propuesta buscaba impulsar una campaña de desprestigio con fines electorales y fue rechazada por los asistentes. “El objetivo era que habláramos públicamente”, indicó.

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El encuentro ocurrió en octubre de 2025 y terminó sin un comunicado conjunto ni entrevistas contra los dirigentes mencionados. Mancuso afirmó que la llamada mesa de realismos no volvió a reunirse después de ese episodio y expresó su disposición a declarar ante la Fiscalía General de la Nación si se abre una indagación.

La denuncia de Mancuso contra delegados del Gobierno Petro - crédito @MancusoSalvat/X

El antiguo comandante aclaró que Gustavo Petro no le formuló personalmente esa petición. “A mí nunca me lo pidió el presidente”, sostuvo Mancuso, quien señaló que Rodríguez y Currea Lugo deberán responder ante la justicia si se inician actuaciones judiciales.

De la Espriella reaccionó en X después de que circularan esas versiones y un video en el que Benedetti y Rodríguez aparecen afirmando que fueron delegados por el Gobierno Petro para conversar con exjefes paramilitares. El mandatario sostuvo que lo conocido sería solo una parte de las irregularidades que atribuye al exministro.

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“Esto es lo menos grave de todas las ilegalidades que ha cometido Benedetti. Él cree que, porque está callado, pasará de agache. Ni perdón ni olvido para ese criminal que tanto daño le ha hecho a la patria. En la Patria Milagro, la justicia le dará a Benedetti lo que se merece”, escribió el Presidente.

Abelardo de la Espriella cuestionó al exministro Armando Benedetti - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Benedetti rechazó los calificativos y anunció que acudirá a acciones legales para proteger su honra y buen nombre. “Estas no pueden ser las palabras de un presidente de la República hacia ningún ciudadano. Solo la justicia juzga a los ciudadanos”, respondió.

Posterior a ello, el exjefe de cartera denunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) retiró el esquema de protección asignado a él y a su familia, sin que se resolvieran los recursos legales presentados. “Sin que se hayan resuelto los recursos de ley y sin hacer un nuevo estudio de riesgo, se acaba de hacer efectivo el retiro del esquema de protección mío y de mi familia”, escribió en X.

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El exfuncionario sostuvo que su nivel de riesgo había sido catalogado como “extraordinario” apenas dos meses antes. La entidad estatal no figura con una explicación sobre la medida en la información conocida.

- crédito @AABenedetti/X