Así estaría compuesto el organigrama de la Segunda Marquetalia que involucra a hijo de “Tirofijo”: habría dado la orden del asesinato de Miguel Uribe Turbay

"John 40", cabecilla de la Segunda Marquetalia, habría pagado $5.000 millones para ejecutar el atentado - crédito Colprensa

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El más reciente organigrama de la fuerza pública sobre la Segunda Marquetalia, facción que se desligó de los Acuerdos de Paz de 2016, incluye a Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda, en la dirección nacional de esa organización. María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, lo señaló como una de las personas que habría coordinado la orden material del asesinato del precandidato presidencial.

La estructura está encabezada por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y se divide entre una dirección nacional y una dirección intermedia. En el primer nivel aparecen Jhon Jairo Bedoya, alias Rusbel o Rumba; Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda; y Julio Enrique Rico, alias Nelson Robles, de acuerdo con la información revelada por Semana.

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En la dirección intermedia figuran Nelson Díaz Osorio, alias Iván Alí; Enrique Muñoz, alias Villa; William Danilo Malaver, alias Gerson González; Luis Cabrera, alias Diego Obando; y José Barragán, alias Eider Cardona.

Alias Iván Márquez y la presunta participación de la Segunda Marquetalia en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito Leonardo Fernandez Viloria

El documento también identifica a Gener García Molina, alias Jhon 40, como jefe de la estructura Acacio Medina, con 280 hombres bajo su mando. Alias Madio o Doble Cero encabeza la Teófilo Forero, con 192 integrantes; Diógenes Medina, alias Gonzalo o Chalo, lidera la comisión 41; y Edison Cifuentes Hernández, alias Richard o Antonio, está al frente del frente 53 Edison Romaña, con 48 integrantes.

Tarazona afirmó en una entrevista que recibió información reciente sobre la presunta participación de la Segunda Marquetalia en el crimen de su esposo.

“Le voy a revelar este dato. Ayer llegó una información muy importante a la Fiscalía que próximamente será revelada. Le adelanto: resulta que en Vaupés o en Guainía, no estoy segura, pero en uno de estos dos lugares, hay una mina ilegal que está a cargo de un personaje que se llama Enrique Marulanda”, dijo Tarazona.

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La Segunda Marquetalia, bajo investigación por su presunta participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa

También sostuvo: “Enrique Marulanda es el hijo de crianza de Sandra Ramírez, la excongresista, y es hijo biológico de alias Tirofijo. Él es el encargado de custodiar y gerenciar esa mina ilegal. Que le pertenece a John 40, que hace parte de la Segunda Marquetalia”.

“Este señor Enrique Marulanda dio la orden, no la intelectual, sino la material. El hijo de Tirofijo, hijo de crianza de Sandra Ramírez, dio la orden y la coordinó”, añadió Tarazona.

Aunque la Fiscalía obtuvo condenas contra los sicarios y otros responsables materiales, aún falta establecer quiénes ordenaron el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Viuda de Miguel Uribe Turbay aseguró que el exdirector de la UNP tiene que ser imputado

María Claudia Tarazona anticipó una imputación contra Augusto Rodríguez, exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por la presunta responsabilidad que le atribuye en las fallas de seguridad que rodearon la muerte del senador Miguel Uribe Turbay.

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En una entrevista con Noticias RCN, la viuda del congresista sostuvo que el entonces funcionario no cumplió con su obligación de protegerlo, pese a las solicitudes que, según afirmó, hizo Uribe Turbay para reforzar su esquema.

- crédito Colprensa

Tarazona también reafirmó su hipótesis de que el asesinato constituyó un “crimen de Estado”. Consultada sobre si el presidente Gustavo Petro habría sido el “articulador” de esa estructura, respondió: “A mí no me cabe la menor duda”.

Sobre la actuación del entonces funcionario de la Unidad, la mujer fue contundente al afirmar que “no cumplió con su deber objetivo de cuidar la seguridad y la vida de Miguel”.

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“Como lo hemos dicho múltiples veces en los medios, Miguel solicitó más de 25 veces que se ampliara su esquema de seguridad (...) está documentado, está en las carpetas, está en la Fiscalía, y tengan la seguridad de que el señor Augusto Rodríguez va a ser imputado”, afirmó en conversación con el medio de comunicación.