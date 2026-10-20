En video quedó la nueva modalidad de robo en buses intermunicipales: delincuentes hurtan las pertenencias de los usuarios mientras duermen

Videos de seguridad revelaron una modalidad de hurto dentro de buses intermunicipales - crédito Colombia Oscura/X

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Ladrones en buses intermunicipales fueron captados por cámaras de seguridad mientras aprovechaban el descanso de los pasajeros para revisar maletas y sustraer pertenencias durante los trayectos.

Los registros difundidos de varios episodios durante el mes de agosto y septimebre de 2026 en redes sociales muestran que los sospechosos compran un tiquete para abordar, se mezclan con los usuarios y actúan dentro de los vehículos de servicio público.

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El método se basa en la distracción de las víctimas, especialmente cuando duermen.

Las imágenes revelan una modalidad de robo en la que los delincuentes ingresan como pasajeros a buses intermunicipales, recorren los pasillos y toman objetos de maletas o morrales sin llamar la atención. Luego descienden del vehículo con los elementos sustraídos o continúan revisando otras pertenencias.

Los asaltantes compran tiquetes para ingresar a los vehículos de transporte de pasajeros - crédito Captura de video

En una de las secuencias, un hombre con gorra, chaqueta y una maleta caminó por el pasillo con las manos extendidas mientras revisaba los objetos de los pasajeros. El sujeto tomó un morral en cuestión de segundos y bajó del bus con la pertenencia.

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Otro video mostró a un hombre ubicado en los asientos del lado derecho del vehículo. Desde allí, sacó varios objetos de una maleta que estaba en los puestos de la izquierda.

Un tercer sospechoso fue registrado en la parte trasera del bus. El hombre tomó pertenencias y se sentó en el último puesto. Luego se cubrió con una cobija para retirar uno por uno los objetos que encontró. Después tomó otra maleta y continuó con el hurto.

Las reacciones en las redes no se hicieron esperar, “este país está lleno de ratas desde el congreso hasta el rincón más escondido del país”; “Eso me hicieron a mí”; “Hay que estar siempre alertas y cuidar mejor nuestras pertenencias”; “Nuevo miedo desbloqueado”; “Yo siempre coloco el bolso conmigo, y hasta el baño lo llevo. Hombre prevenido vale por dos”; “Todo viene de casa gente, esté país necesita educar mejor a sus ciudadanos”; “Hagámoslos famosos entonces a estos hijo de putas”; “No dar papaya maleta en las piernas abrazada... ”; “Este país necesita una gran limpieza. Mucha rata de alcantarillas”: fueron algunos de los mensaes.

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Los ladrones eligen como víctimas a los usuarios que duermen a lo largo del trayecto - crédito Captura de video

Durante robo a un bus del Sitp en Bogotá, pasajero se enfrentó a los delincuentes y los bajó: esto pasó

Un pasajero de un bus del Sitp enfrentó a un presunto asaltante durante un robo en el sur de Bogotá y sufrió una herida con arma blanca en la mano derecha. La reacción de los usuarios permitió retener a uno de los señalados y recuperar tres teléfonos móviles.

El hecho ocurrió en el sector de El Lucero, en la localidad de Ciudad Bolívar, cuando dos hombres abordaron el vehículo y comenzaron a quitarles objetos personales a quienes viajaban allí.

Según relató una pasajera identificada como Marta a Alerta Bogotá, uno de los viajeros decidió intervenir al advertir que estaba en marcha el atraco. El joven se enfrentó a uno de los sospechosos y resultó lesionado durante el forcejeo.

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La intervención del usuario provocó que otros pasajeros reaccionaran y se sumaran para impedir que el hombre escapara. El segundo implicado, en cambio, logró salir del bus antes de la llegada de las autoridades.

La víctima intervino cuando el grupo delictivo atacaba a viajeros en Ciudad Bolívar, y una mujer recibió patadas en las piernas que le dejaron moretones - crédito Secretaría de Movilidad

El pasajero que defendió a los demás usuarios fue una de las víctimas del robo, ya que uno de los hombres alcanzó a quitarle su teléfono móvil antes de la confrontación. La lesión que recibió en la mano derecha se produjo mientras intentaba detener al señalado asaltante.

Marta contó que el joven estaba sentado detrás de ella cuando tomó la decisión de enfrentar a uno de los hombres. “El chico que estaba detrás mío fue el que valientemente se levantó a atacarlo y a defendernos”, afirmó a Alerta Bogotá.

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La reacción colectiva comenzó después de esa intervención. La pasajera relató que varios usuarios se fueron encima del acusado para ayudar al hombre que lo enfrentaba.

Cuando él empezó a atacar al ladrón, todos nos fuimos encima para ayudarle”, relató Marta ante la emisora. El hombre señalado por participar en el robo quedó retenido dentro del vehículo hasta que llegaron los uniformados.

Durante esos minutos, varias personas agredieron al retenido. El relato disponible no precisa qué ocurrió con él después de la intervención de la Policía ni si quedó formalmente capturado.

El otro hombre que habría participado en el asalto escapó del lugar. La huida generó preocupación entre las víctimas, que temían que una parte de los responsables no respondiera por lo ocurrido dentro del bus.

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