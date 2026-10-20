El ministro del Interior Rodrigo Lara consideró que el desmonte del afiche de Bernardo Jaramillo del Museo Nacional fue una equivocación: “Fue un gran hombre”

Rodrigo Lara reconoce que quitar a Bernardo Jaramillo del Museo Nacional fue un error - crédito Instagram/@joseluisbohorquezoficial

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El retiro de más de 30 piezas de las salas del Museo Nacional de Colombia abrió una controversia política y cultural que llegó hasta los pasillos del Congreso. Entre los elementos desmontados figura un afiche de la candidatura presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, dirigente de la Unión Patriótica asesinado en 1990, cuya ausencia fue cuestionada por sectores de oposición y colectivos culturales.

El desmonte ocurrió el jueves 15 de octubre, después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara una “contrarrevolución cultural” y ordenara retirar de los espacios públicos las representaciones que, según su criterio, exaltan el terrorismo. Además del afiche de Jaramillo Ossa, la decisión también alcanzó referencias a movimientos feministas y Lgbtiq+, la Unión Patriótica, la Asamblea Constituyente de 1991 y el proceso de paz de 2016.

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La decisión provocó rechazo entre dirigentes de oposición, organizaciones culturales y museos de arte moderno. Estos últimos plantearon que los contenidos de las exhibiciones pueden revisarse mediante investigación y debate público, pero rechazaron que la permanencia de las piezas dependa de las afinidades ideológicas de un Gobierno.

- crédito @ABarriosBernal/X

En ese contexto, el representante a la Cámara del Pacto Histórico, José Luis Bohórquez, abordó al ministro del Interior, Rodrigo Lara, en los pasillos del Congreso, en medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027, en la que le interrogó por el destino de las piezas y cuestionó la salida del afiche de Jaramillo.

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“Creo que lo primero es el diálogo y lo estamos agotando. Primero, haber quitado al compañero Bernardo Jaramillo del museo. Es una seria provocación”, le dijo Bohórquez a Lara. El congresista añadió que Jaramillo “no estuvo en ningún grupo armado, defendió la paz y rechazó hechos como el secuestro y la voladura de oleoductos”.

Al respecto, Lara respondió: “Yo soy liberal”. A lo que Bohórquez replicó que, como liberal, debía considerar equivocado retirar la referencia a Jaramillo. “Quitar lo del museo está mal y creo que cualquier demócrata reconoce que eso está mal”, sostuvo el representante.

- crédito @joseluisbohorquezoficial/Instagram

Acto seguido, el ministro del Interior respondió entonces: “Sí, fue un gran hombre”. Bohórquez insistió en que querían conocer el tratamiento que recibirán las piezas: “¿Van a guardarse? ¿Las van a desaparecer? Porque nuestra gente nos lo está preguntando”.

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De acuerdo con el registro de la conversación, Lara no respondió esas preguntas. Al advertir que el intercambio era grabado y sería posteriormente difundido en las redes del congresista, expresó molestia y se retiró del lugar.

La muerte de Bernardo Jaramillo fue una de las más sensibles dentro de la Unión Patriótica

Rodrigo Lara defendió la intervención policial en las protestas

Las protestas frente al Museo Nacional terminaron con la intervención de la fuerza pública y reabrieron la discusión sobre los límites de la movilización en el espacio público. La jornada del domingo 18 de octubre estuvo marcada por los reclamos contra el desmonte de las piezas y por la ocupación de la carrera Séptima, en el centro de Bogotá.

Rodrigo Lara, ministro del Interior, defendió la intervención policial para recuperar la movilidad, tras sostener que las autoridades acudieron primero al diálogo con los manifestantes. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), afirmó que el derecho a la protesta debe convivir con el derecho de los demás ciudadanos a desplazarse.

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“De ninguna manera se puede permitir un bloqueo total”, afirmó el ministro al referirse a la situación en ese corredor vial de la capital.

Las imágenes muestran cómo los asistentes se apoyan entre ellos al recibir los chorros de agua de las tanquetas oficiales - crédito @injuanes y @SLondono00 / X

Lara señaló que la respuesta institucional se concentró en La Perseverancia y en los alrededores del Museo Nacional. En el primer punto, según su versión, la protesta afectaba el acceso a una estación de Policía. Tras conversaciones con los participantes, estos aceptaron no ocupar toda la vía y mantener un carril habilitado; los uniformados se retiraron y la concentración continuó de forma pacífica.

El ministro indicó que el escenario fue distinto frente al museo. Mientras la ciclovía estuvo habilitada, la presencia de manifestantes no interrumpió la circulación. Cuando terminó ese espacio, un grupo mantuvo bloqueada la totalidad de la carrera Séptima, según explicó.

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Lara dijo que las autoridades solicitaron despejar la vía y que también hubo llamados de dirigentes políticos a respetar el Decreto 1525 y los corredores solidarios. Ante la negativa de parte de los asistentes, la Policía intervino. Añadió que había menores de edad en el lugar, por lo que participaron equipos del Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y gestores distritales.

Rodrigo Lara, ministro del Interior, presentó el balance de las manifestaciones registradas el domingo 18 de octubre en Bogotá - crédito @Rodrigo_Lara_/X

En su cuenta de X, el ministro defendió el procedimiento: “Ni un derecho menos para quienes protestan ni un espacio más para las vías de hecho”.

Pasadas las 5:00 p. m., la Secretaría Distrital de Gobierno informó que, junto con la Defensoría del Pueblo, buscó que los participantes se ubicaran en el andén y liberaran la calzada. La entidad reportó un nuevo momento de tensión durante el avance de los uniformados.

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