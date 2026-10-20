Millonarios se juega ante Once Caldas la clasificación a finales y el cupo a torneos internacionales: hora y dónde ver el partido de la Liga BetPlay

Once Caldas y Millonarios juegan el partido pendiente de la fecha 13, duelo reprogramado por el estado de la grama de El Campín - crédito Colprensa

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Millonarios buscará una victoria ante Once Caldas el martes 20 de octubre en El Campín, un resultado que podría acercarlo a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 y ampliar la distancia con un rival directo por la clasificación. El partido pendiente de la fecha 13 comenzará a las 8:30 p. m., una semana después de su aplazamiento por las malas condiciones de la cancha. El partido será transmitido por Win + Fútbol y Win Play.

Los azules llegan con 25 puntos y cuatro encuentros pendientes en la fase todos contra todos. Un triunfo los dejaría a ocho unidades del conjunto de Manizales, que suma 19 puntos y está fuera de los ocho clasificados, aunque a una sola unidad del Deportes Tolima, que ocupa la última plaza de acceso.

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El técnico Alberto Gamero considera que la prioridad es asegurar el ingreso a la siguiente ronda. Tras la goleada contra Jaguares, afirmó: “El objetivo uno es clasificar. Ningún equipo puede aspirar a ser campeón si no clasifica y lo primero que tenemos que hacer es clasificar”.

Millonarios ganando llegaría 28 puntos y aseguraría su entrada a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Colprensa

América de Cali: 28 puntos / +16 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Atlético Nacional: 26 puntos / +14 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportivo Cali: 26 puntos / +11 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Millonarios: 25 puntos / +10 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 25 puntos / +10 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Independiente Medellín: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 22 puntos / +6 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Deportes Tolima: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Once Caldas: 19 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados.

Millonarios dispone de tres compromisos más como local y solo uno fuera de Bogotá, frente a Deportes Tolima. América de Cali y Alianza Valledupar visitan El Campín en el tramo final de esta fase.

Gamero volvió al club en reemplazo del argentino Fabián Bustos y todavía no perdió desde su retorno. El equipo empató con Pereira, Cali, Nacional, Medellín y Fortaleza, y venció a Boyacá Chicó, Cúcuta Deportivo y Jaguares, los tres clubes involucrados en la lucha por evitar el descenso.

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Once Caldas recuperó impulso después de la salida de Hernán Darío Herrera. Bajo la conducción de Carlos ‘Panelo’ Valencia y Samuel Vanegas, el equipo ganó sus dos últimos partidos: 1-0 contra Llaneros y 2-0 frente a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot.

El triunfo contra Medellín dejó al club de Manizales en la novena posición y reabrió la disputa por los cupos, favorecida también por las derrotas de Santa Fe, Tolima y Medellín en la jornada anterior. El “blanco, blanco” solo estuvo entre los ocho en cuatro fechas del campeonato: sexto en la primera, octavo en la segunda, séptimo en la octava y nuevamente octavo en la novena.

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El visitante acumula cinco partidos sin vencer a Millonarios, aunque llega con la confianza renovada por su resultado en Medellín.

El equipo bogotano ocupa el octavo puesto de la reclasificación con 51 puntos, mientras que Once Caldas está un lugar por delante. Esa tabla puede otorgar un cupo a un torneo internacional en 2027, una alternativa relevante para Millonarios tras su eliminación de la Copa Colombia frente a Barranquilla FC en una definición por penaltis.

Once Caldas despidió al "Arriero" Herrera para darle paso a la llegada del "Panelo" Valencia y regresó a la senda de la victoria - crédito Colprensa

Atlético Nacional: 81 puntos / +42 diferencia de gol / 37 partidos jugados. (Fase 2 de Copa Libertadores 2027) América de Cali: 62 puntos / +22 diferencia de gol / 35 partidos jugados. (Fase 2 de Copa Libertadores 2027) Independiente Santa Fe: 57 puntos / +17 diferencia de gol / 36 partidos jugados. (Copa Sudamericana 2027) Deportes Tolima: 57 puntos / +10 diferencia de gol / 38 partidos jugados. (Copa Sudamericana 2027) Junior FC: 56 puntos / +6 diferencia de gol / 39 partidos jugados.* Deportivo Cali: 53 puntos / +15 diferencia de gol / 33 partidos jugados. (Copa Sudamericana 2027) Once Caldas: 53 puntos / +10 diferencia de gol / 35 partidos jugados. Millonarios FC: 51 puntos / +18 diferencia de gol / 34 partidos jugados. Independiente Medellín: 49 puntos / +4 diferencia de gol / 33 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 48 puntos / +16 diferencia de gol / 32 partidos jugados. Águilas Doradas: 45 puntos / -5 diferencia de gol / 33 partidos jugados.

Alineación probable de Millonarios y Once Caldas

Juan Guillermo Cuadrado se reportó con doblete en asistencias contra Jaguares - crédito @MillosFCoficial/X

Millonarios no contará con el lateral izquierdo Sebastián Valencia, suspendido por acumulación de cinco tarjetas amarillas. El defensor recibió la última amonestación en el encuentro frente a Jaguares, por lo que deberá cumplir una fecha de sanción.

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Mateo Zuleta ingresó a la convocatoria en lugar de Andrés Felipe Roa, quien sufrió una molestia durante el calentamiento previo a ese encuentro.

Una posible alineación de Millonarios incluye a Javier Burrai; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro y Banguero; Rodrigo Ureña, Leonai Souza y Daniel Ruiz; Andrey Estupiñán, Juan Guillermo Cuadrado y Leonardo Castro.

La formación prevista de Once Caldas tiene a Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño y Juan Pablo Patiño; Juan Pablo Nieto, Andrés Colorado y Jader Quiñones; Michael Barrios, Jefry Zapata y Felipe Gómez.