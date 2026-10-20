Colombia

Él es Danilo Rojas, el nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): tendrá que operar tras millonario recorte a su presupuesto

Su llegada coincide con los cuestionamientos del Ejecutivo a la legitimidad de la jurisdicción, el ‘tijeretazo’ de $181.402 millones aprobado por el Congreso y dos iniciativas de reforma que podrían limitar el funcionamiento de la entidad de cara al futuro

Danilo Rojas, nuevo presidente de la JEP
Danilo Rojas fue elegido como nuevo presidente de la JEP, tras la votación del martes 20 de octubre - crédito JEP Visible - Infobae Colombia
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En una elección que se llevó a cabo el martes 20 de octubre, el magistrado Danilo Rojas fue elegido presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el desafío de conducir durante dos años al tribunal transicional ante el cuestionamiento del Gobierno de Abelardo de la Espriella, y en medio del recorte al presupuesto de 2027 aprobado por el Congreso de la República por $181.402 millones.

Según El Tiempo, Rojas obtuvo 23 de los 38 votos de la Sala Plena y reemplazará al magistrado Alejandro Ramelli. Se posesionará el próximo 5 de noviembre para un período que se extenderá hasta 2028. Así, el titular asumirá el cargo tras este fuerte ‘tijeretazo’ que amenaza la capacidad operativa de la JEP, a la par de los cuestionamientos del Ejecutivo, que ha cuestionado la legitimidad de la jurisdicción.

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El nuevo presidente integra la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz y asumirá la representación institucional de la JEP. Su trayectoria pública ha estado vinculada con los derechos humanos, la academia y la administración de justicia, según se ha conocido, en un periodo que se avizora convulsionado para el organismo de justicia transicional, que sufrió un duro revés en el legislativo.

- crédito JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz es un organismo derivado del Acuerdo de Paz de 2016 firmado con las Farc - crédito JEP

Rojas llega desde la Sección de Apelación tras presidir el Consejo de Estado

Abogado de la Universidad Libre, Rojas tiene especialización, maestría y doctorado en Derecho por la Universidad Nacional, además de estudios en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante. Fue profesor de derecho constitucional, teoría y filosofía del derecho y derechos humanos; también dirigió el Departamento de Derecho de la Universidad Nacional y la revista Pensamiento Jurídico.

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Antes de su llegada a la JEP, trabajó como consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Consejo Noruego para los Refugiados. Del mismo modo, el nuevo titular de la jurisdicción especial encabezó la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

A su ez, en julio de 2010 fue elegido magistrado de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en enero de 2016, sus colegas lo designaron presidente de esa corporación. Dentro de la JEP participó en la decisión que mantuvo a Salvatore Mancuso en la jurisdicción, un fallo que llevó a la Procuraduría a recusar a Rojas y a otros cuatro magistrados de la Sección de Apelación del tribunal especial.

Danilo Rojas sucederá en el cargo de presidente a Alejandro Ramelli (foto), que ejerció como presidente de la JEP durante los últimos dos años - crédito AP
Danilo Rojas sucederá en el cargo de presidente a Alejandro Ramelli (foto), que ejerció como presidente de la JEP durante los últimos dos años - crédito AP

Elección descartó a a dos candidatos, en medio de las tensiones con el Gobierno

En la jornada efectuada al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, Rojas superó en la votación a los magistrados Reinere de los Ángeles Jaramillo y Camilo Suárez Aldana. En la elección de 2024, el ahora presidente había llegado a segunda vuelta frente a Ramelli, que entonces obtuvo 20 votos frente a los 12 que recolectó, por lo que en este nuevo intento logró el respaldo mayoritario para dirigir el tribunal.

En el caso de Jaramillo, el magistrado integra la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, en la que investiga casos de ejecuciones extrajudiciales. Su despacho tiene pendiente la decisión de fondo en el proceso contra el coronel retirado David Herley Guzmán por hechos ocurridos en Antioquia entre 2004 y 2005, después de que el juicio terminara el día anterior a la elección.

La JEP afronta duras críticas por lo que sería, según sus críticos, sus resultados en materia de justicia y reparación - crédito Colprensa
La JEP afronta duras críticas por lo que sería, según sus críticos, sus resultados en materia de justicia y reparación - crédito Colprensa

Por su parte, Suárez llegó a la JEP tras 24 años en la Jurisdicción Penal Militar, en el que fue magistrado de su Tribunal Superior durante sus últimos ocho años. Como integrante de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, fue ponente de la sanción de entre cinco y ocho años contra el último secretariado de las Farc por más de 21.000 secuestros.

Sobre la elección de Rojas, fuentes consultadas por Cambio señalaron que podría proyectar una relación más neutral con el Gobierno, bajo la idea de colaboración armónica entre poderes. En una columna publicada por ese medio, el magistrado defendió el trabajo de la JEP al aproximarse los 10 años de la firma del acuerdo, con énfasis en la escucha de las víctimas y en verdades del proceso dialógico.

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