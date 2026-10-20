Colombia

Asociación de taxistas propone reformar las licencias de conducción, el SOAT y la seguridad vial en Colombia

En cabeza de Hugo Ospina, el gremio participó en la primera mesa de discusión realizada el lunes 19 de octubre en Bogotá, junto con ciudadanos, autoridades y organizaciones sociales convocadas por el Ministerio de Transporte para actualizar el Código Nacional de Tránsito

La jefe de la cartera explicó que se realizarán mesas de trabajo con la ciudadanía para escuchar las problemáticas - crédito @mintransporteco/X
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La Asoproctax, la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi, presentó propuestas sobre licencias de conducción, el SOAT y la seguridad vial durante las primeras mesas de participación para reformar el Código Nacional de Tránsito, celebradas el lunes 19 de octubre en Bogotá.

El gremio busca reducir trámites para los conductores, vincular el costo del seguro con su comportamiento en las vías y extender la formación vial desde la infancia.

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La propuesta inicial apuntó a que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito plantea que los conductores con buen historial de seguridad vial obtengan rebajas graduales de hasta 50% en el valor de la póliza. Quienes incumplan las normas o pongan en riesgo a otros actores viales afrontarían aumentos progresivos de igual magnitud.

Hugo Ospina, representante del gremio de taxistas
El gremio de taxistas pide descuentos graduales y sanciones para quienes hagan uso del SOAT durante accidentes de tránsito - crédito Colprensa/Alvaro Tavera

“Gracias a Dios, he utilizado el SOAT en Colombia y a mí nadie me ha premiado. Por el contrario, a todas las personas que incumplan y atenten contra la seguridad vial, que no tengan el más mínimo respeto por la vida ni por los demás actores viales, se les debe aumentar gradualmente el costo del SOAT hasta llegar a un sobrecosto del 50%”, afirmó en su intervención durante las mesas de participación ciudadana.

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Hugo Ospina, presidente de Asoproctax, sostuvo que el sistema debería premiar a quienes no hayan requerido la cobertura. “A quien tenga un buen comportamiento en seguridad vial se le disminuya gradualmente el SOAT, hasta llegar al 50%, como reconocimiento por su buen comportamiento en la vía”, afirmó en su intervención replicada por Semana.

El también abogado y conductor de taxi también propuso que la educación sobre tránsito y transporte forme parte del recorrido académico desde los primeros años escolares hasta la formación profesional. “Debe haber una educación de tránsito y de transporte desde los párvulos hasta que yo me gradúe como profesional”, agregó.

La Superintendencia Financiera y el Ministerio de Transporte permiten que extranjeros adquieran el Soat por días - crédito Colprensa
Hugo Ospina pidió modificaciones a la licencia de conducción como al SOAT - crédito Colprensa

Mesas en cuatro ciudades y cambios para conductores

La primera jornada se realizó en la Universidad de los Andes, con participación de ciudadanos, organizaciones sociales, autoridades territoriales y representantes de distintos sectores. Las convocatorias previstas por el Ministerio de Transporte también abarcan Barranquilla, Cali y Medellín.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó que la reforma busca responder a las necesidades de los colombianos a partir de sus experiencias y los problemas que enfrentan en las vías. El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella abrió la discusión sobre normas de circulación, condiciones técnicas de los vehículos, sistemas de registro, sanciones, institucionalidad y trámites ciudadanos.

La iniciativa de una licencia de conducción sin vencimiento ya había sido planteada por el gremio en agosto de 2026. La medida alcanzaría a todos los conductores del país, no solo a los taxistas, y reemplazaría la renovación periódica por controles médicos de aptitud física y mental.

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El Ministerio de Trasporte incluirá además de Bogotá, otras tres ciuades para las mesas de trabajo - crédito @mintransporteco/X

El sistema vigente fija una validez de 10 años para las licencias de vehículos particulares de personas menores de 60 años. Entre los 60 y los 80 años, el documento debe renovarse cada cinco años; para los mayores de 80 años, la vigencia se reduce a un año.

Los conductores de servicio público menores de 60 años deben renovar su licencia cada tres años, mientras que los mayores de esa edad deben hacerlo anualmente. El esquema busca certificar que las condiciones físicas y mentales de los titulares sigan siendo adecuadas para conducir.

Ospina propuso que esos controles se realicen cada tres años en las Entidades Promotoras de Salud, en lugar de los centros de reconocimiento de conductores. “Cuando me entregan una licencia, es como cuando le entregan la licencia a un profesional que estudió en cualquier universidad. A ellos no les dicen que deben cambiar su licencia cada cinco años”, sostuvo.

La asociación plantea que las EPS remitan directamente los resultados de los exámenes al Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), para que la información sobre la aptitud de cada conductor quede incorporada al sistema oficial.

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