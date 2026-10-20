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Dorado Mañana resultados de hoy martes 20 de octubre: ganadores del último sorteo

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

El sorteo de la lotería El Dorado se lleva a cabo todos los días (excepto los lunes) a las 11:30 horas (Jesús Avilés/Infobae)
El sorteo de la lotería El Dorado se lleva a cabo todos los días (excepto los lunes) a las 11:30 horas (Jesús Avilés/Infobae)
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El sorteo de este martes ya tiene resultado y los números ganadores fueron 8369 - 2, según la información oficial de la lotería El Dorado Mañana correspondiente al 20 de octubre.

Si jugaste hoy, este es el momento de revisar su boleto. Y si no ganaste, tranquilo: mañana hay otra oportunidad, porque este juego corre de lunes a sábado, salvo festivos.

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Vamos a repasar cómo funciona todo esto, porque no es tan simple como “acertar un número al azar”.

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Resultado de la Lotería Dorado Mañana para el 20 de octubre de 2026 - crédito Página Web Resultado Loterías Hoy

Cómo se decide quién gana en El Dorado Mañana

A diferencia de las loterías tradicionales, donde compras un billete con una serie fija, acá usted es quien elige. Puede jugar con uno, dos, tres o hasta cuatro dígitos, según cuánto quiera arriesgar y cuánto le gustaría ganar.

Hay dos formas de apostar. La primera es la apuesta directa: eliges un número y tiene que coincidir exactamente, en el mismo orden, con el resultado del sorteo. La segunda es la combinada: también elegís las cifras, pero acá el orden no importa, así que tenés más chances de acertar, aunque el premio es menor.

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Esa flexibilidad es justamente lo que explica por qué tanta gente juega esta lotería todos los días: puedes ajustar tu apuesta a lo que esté dispuesto a gastar y al riesgo que quieras tomar.

Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta lotería se juega todos los días y cuenta con una emocionante Cuánto se gana según lo que acertaste

Los premios varían bastante dependiendo de cuántas cifras apuntó y en qué modalidad jugó. Así se reparte: Si acertó las cuatro cifras en apuesta directa, se lleva 4.500 veces lo que apostó. En combinada, el multiplicador baja a 208 veces.

Con las tres últimas cifras, la directa paga 400 veces su apuesta, mientras que la indirecta reconoce 83 veces. Si solo acertó dos cifras, el premio es 50 veces lo jugado, y si apenas coincidió la última cifra, se lleva cinco veces su apuesta.

Son seis categorías distintas de premio, pensadas para que casi cualquier nivel de acierto tenga alguna recompensa, aunque sea pequeña.

Dónde jugar y qué hacer si ganaste

Comprar un billete es bastante simple. Están disponibles en los puntos de venta autorizados en todo el país, los mismos de siempre, pero en los últimos años también se sumó la opción de jugar desde la página web oficial, lo que facilitó mucho las cosas para quienes no quieren salir de casa.

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso para apostar tiene tres pasos nada más. Primero eliges la modalidad: directa o combinada. Después decides cuántas cifras vas a jugar, de una a cuatro. Y por último, defines cuánto quieres apostar, desde montos chicos hasta sumas bastante más grandes si tienes confianza en tu número.

Ahora, si resultaste ganador, hay un detalle que no puedes pasar por alto: guarda bien tu boleto. Ese papel es tu único documento oficial para cobrar el premio, así que cuidalo como si fuera dinero en efectivo, porque básicamente lo es.

Para reclamar, simplemente te acercas a cualquier punto autorizado de venta con el boleto en buen estado. Ahí mismo te van a indicar los pasos para recibir el dinero de forma rápida y segura.

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

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