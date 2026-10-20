Colombia

Este es el presunto militar retirado buscado por asesinar de tres disparos a un perrito en Santander: todo quedó en video

La grabación, tomada el sábado 17 de octubre de 2026 en la vereda San Lorenzo, muestra el momento exacto en el que un hombre mata a un animal en la calle

Policía remitió a la Fiscalía video de presunto ataque contra un animal en Santander - crédito @PlataformaALTO/X

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Un video de seguridad que circula en redes sociales muestra el ataque con arma de fuego contra un perro en San Benito, Santander, un hecho que ocurrió en horas de la mañana del sábado 17 de octubre de 2026 en la vereda San Lorenzo y que quedó bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación.

La grabación registra a un hombre que, según las denuncias difundidas por habitantes de la zona, disparó contra el animal en medio de una disputa entre vecinos. El caso provocó rechazo en la comunidad, que reclamó avances en la investigación y sanciones para el responsable.

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La Policía Nacional informó que recibió una alerta de los residentes y envió uniformados al lugar. Tras la verificación, el comando de Policía de Santander estableció que la persona señalada se encontraba en su vivienda.

“Se estableció que la persona señalada ya se encontraba en su residencia y que los hechos se habrían presentado momentos antes, producto de una situación de intolerancia entre vecinos”, indicó la institución.

Investigan ataque a tiros contra un perro en San Benito, Santander - crédito @PlataformaALTO/X
Investigan ataque a tiros contra un perro en San Benito, Santander - crédito @PlataformaALTO/X

La Fiscalía recibió el video y el informe de la Policía

La Policía remitió el material audiovisual y un informe ejecutivo a la Fiscalía General de la Nación, que deberá determinar las circunstancias de lo ocurrido y establecer eventuales responsabilidades penales y contravencionales.

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La actuación se adelanta bajo la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que fortaleció los mecanismos de prevención, investigación y castigo contra el maltrato animal en Colombia.

Además de la posible conducta contra el perro, el proceso deberá examinar lo relacionado con el porte y uso del arma de fuego que aparece en el video. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre capturas ni órdenes judiciales vinculadas al caso.

“Rechazamos todo acto de maltrato animal y reiteramos nuestro compromiso con la protección de los seres sintientes”, expresó la Policía. La institución también pidió a la ciudadanía denunciar hechos similares.

En publicaciones difundidas por la Plataforma Alto, usuarios identificaron al presunto agresor como Neil Casas Acevedo y afirmaron que sería militar retirado. Esa información circula en redes sociales y no ha sido confirmada de forma oficial por la Fiscalía ni por la Policía.

Fiscalía analiza grabación de hombre que disparó contra un perro en San Benito - crédito @PlataformaALTO/X
Fiscalía analiza grabación de hombre que disparó contra un perro en San Benito - crédito @PlataformaALTO/X

Alcaldía de San Benito rechazó muerte de perrito tras disparos

La Alcaldía de San Benito, Santander, rechazó la muerte de un perro que, según la información conocida por la administración municipal, habría recibido disparos con arma de fuego durante un hecho ocurrido el sábado 17 de octubre, hacia las 6:31 de la mañana.

En un pronunciamiento divulgado el 19 de octubre de 2026, la entidad expresó solidaridad con la familia propietaria del animal y reconoció la preocupación que el caso provocó entre los habitantes del municipio.

“El canino habría perdido la vida como consecuencia de unos disparos con arma de fuego”, señaló la Alcaldía en el comunicado, en el que pidió que las circunstancias sean esclarecidas por las autoridades competentes.

La Alcaldía manifestó que colaborará con la entrega de información que resulte pertinente durante el proceso.

Alcaldía pidió evitar la justicia por mano propia tras muerte de un perro en Santander - crédito Redes sociales
Alcaldía pidió evitar la justicia por mano propia tras muerte de un perro en Santander - crédito Redes sociales

“Rechazamos toda forma de maltrato animal”, expresó la entidad, que recordó que los animales son seres sintientes y requieren respeto, protección y condiciones que garanticen su bienestar.

El documento agrega que las diferencias relacionadas con la presencia de animales en propiedades particulares deben resolverse mediante los mecanismos legales, sin acciones que pongan en peligro la vida o integridad de los animales.

La Alcaldía de San Benito también exhortó a los ciudadanos a actuar “con serenidad y responsabilidad”, sin promover confrontaciones, amenazas, acusaciones sin sustento o actos de justicia por mano propia.

La administración pidió que las denuncias se canalicen por las vías institucionales y que se haga un uso responsable de las redes sociales, con respeto por los derechos de las personas involucradas.

El municipio afirmó que la protección animal es una responsabilidad compartida entre las instituciones y la sociedad. También reiteró su compromiso con la convivencia ciudadana, el respeto por la vida y el cumplimiento de la ley mientras avanza el esclarecimiento del caso.

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