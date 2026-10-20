Deportes

James Rodríguez se robó las miradas con Atlético Nacional: así fue captado el volante antes de su viaje a Cúcuta para el juego por la Liga BetPlay

El excapitán de la selección Colombia se prepara para jugar en su tierra natal, en un partido que podría dejar al “Verdolaga” como líder de la Liga BetPlay

El volante fue captado por uno de sus fanáticos previo al duelo ante Cúcuta Deportivo-crédito @jeffavella/Instagram

Guardar

Atlético Nacional ya se encuentra en la frontera Colombia-Venezuela junto a James Rodríguez para lo que será el juego ante el Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander, el 20 de octubre de 2026, a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia).

En este contexto, el volante “Verdolaga” fue el principal centro de atención desde su abordaje en el avión previo a su viaje a la capital del Norte de Santander y en su llegada a Cúcuta con la admiración de los niños que estaban en el aeropuerto Internacional Camilo Daza esperando a James para que les firmara sus camisetas.

PUBLICIDAD

-crédito David Jaramillo/Colprensa
El cucuteño jugará ante el equipo de su tierra-crédito David Jaramillo/Colprensa

El jugador se tomó fotografías, firmó autógrafos y atendió a los seguidores antes de trasladarse al estadio General Santander.

El gesto recibió elogios en redes sociales, donde los usuarios valoraron que el futbolista dedicara tiempo a los menores que fueron a recibirlo. La presencia de Rodríguez generó interés desde el viaje a Cúcuta, cuando pasajeros le tomaron fotografías y grabaron videos durante el vuelo.

Es importante recordar que Rodríguez disputó minutos contra Internacional de Bogotá, Llaneros, Millonarios, Junior y Tolima. Frente a Cúcuta todavía no está definido si comenzará el partido como titular o ingresará desde el banco.

El momento en el que James Rodríguez firma autógrafos-crédito @nacionalespasion/X

Atlético Nacional quiere el liderato de la Liga BetPlay: estas son las novedades del equipo de Lucas González

Convocatoria de Atlético Nacional para enfrentar a Cúcuta Deportivo - crédito Atlético Nacional
Convocatoria de Atlético Nacional para enfrentar a Cúcuta Deportivo - crédito Atlético Nacional

Además del regreso de James, en la previa del duelo Cúcuta vs. Nacional, el mediocampista Jorman Campuzano describió el encuentro como “un reto lindo e importante para sumar de a tres” y señaló que el equipo debe “proponer nuestro juego y salir a buscar el partido desde el minuto uno”. También explicó que el plantel estudió las transiciones defensa-ataque de Cúcuta Deportivo y sus contragolpes.

PUBLICIDAD

La convocatoria dejó fuera al arquero Franco Armani y a los mediocampistas Edwin Cardona y Elías Cabrera, habituales titulares de Atlético Nacional durante el segundo semestre de 2026. La información fue comunicada por el club junto con el parte médico de la plantilla.

Arqueros

  • Edimer Zea
  • Luis Marquínez

Defensas

  • Néider Parra
  • César Haydar
  • Jhan Carlos Moreno
  • Andrés Felipe Román
  • Milton Casco
  • Samuel Velásquez

Volantes

  • Mateus Uribe
  • Jorman Campuzano
  • Felipe Marín
  • Xavi Ríos
  • Elkin Rivero
  • Matías Lozano
  • Juan Manuel Rengifo
  • James Rodríguez

Delanteros

  • Kevin Parra
  • José Escorcia de la Cruz
  • Nicolás Rodríguez
  • Edwin Echeverría

En lo que se refiere a las novedades médicas, estas son

  • Andrés Reyes: defensor central que ya inició entrenamientos grupales.
  • Alfredo Morelos: delantero que ya inició readaptación al campo de juego.
  • Alfredo Morelos: delantero que entró en readaptación al campo de juego.
  • Marlos Moreno: continua su proceso de recuperación de la lesión de los isquiotibiales.
  • William Tesillo: uno de los capitanes del equipo que ya inició entrenamientos grupales.
  • Ian Poveda: es el jugador que más se demorará en regresar de su lesión.

La posible nómina titular de Atlético Nacional, con el regreso de James Rodríguez y las ausencias de Franco Armani, Elías Cabrera y James Rodríguez, es con Luis Marquínez en la portería; Andrés Felipe Román, Neider Parra, César Haydar y Milton Casco en la saga defensiva; Jorman Campuzano y Mateus Uribe en la primera línea de volantes; Juan Manuel Rengifo, James Rodríguez y Nicolás Rodríguez más adelantados; y en el frente de ataque José Escorcia.

Así vienen Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo al duelo

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional
Andrés Sarmiento celebrando el tercer gol para la goleada 3-0 de Nacional sobre el Cúcuta Deportivo, por Copa Colombia - crédito Atlético Nacional

El 17 de octubre de 2026, el “Verdolaga” goleó por 1-4 al Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja.

El juvenil Emanuel Benítez abrió el marcador al minuto 16 y en el segundo tiempo, Edwin Cardona al 50 y con doblete de Andrés Sarmiento al 85 y 90+1, el equipo de Lucas González se llevó los tres puntos de Boyacá para quedar cerca del liderato.

El descuento del “Ajedrezado” llegó por medio de Juan Díaz al minuto 83 de tiro penal.

A continuación, así viene el cuadro paisa en sus últimos cinco partidos:

  • 17 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó 1-4 Atlético Nacional
  • 14 de octubre de 2026 - Copa BetPlay: Atlético Nacional 3-2 Independiente Medellín
  • 8 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 0-0 Deportes Tolima
  • 30 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 3-1 Junior
  • 26 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 1-1 Chapecoense

Por los lados del Cúcuta Deportivo, llega a este encuentro con una racha de tres partidos con victoria. En su última salida, el 11 de octubre de 2026, derrotó al Boyacá Chicó con anotación de Dayan Pérez al 70 de partido.

Así viene en sus últimos cinco duelos el equipo dirigido por Nicolas Chiesa:

  • 11 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó 0-1 Cúcuta Deportivo
  • 4 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Cúcuta Deportivo 4-0 Deportivo Pereira
  • 26 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Cúcuta Deportivo 2-1 Llaneros FC
  • 19 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Cali vs. Cúcuta Deportivo
  • 13 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Cúcuta Deportivo 1-2 Millonarios

Temas Relacionados

James RodríguezAtlético NacionalCúcuta DeportivoCúcuta vs. NacionalLiga BetPlayColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Selección Colombia subió un puesto en el ránking FIFA femenino tras los amistosos contra Venezuela

El ránking determinará el bombo que ocupe en el sorteo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027. En noviembre cerrará el año enfrentando a Australia

Selección Colombia subió un puesto en el ránking FIFA femenino tras los amistosos contra Venezuela

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional - Liga BetPlay en vivo HOY: siga aquí el partido de James Rodríguez en su regreso a su ciudad natal

El equipo Verdolaga sumando de a tres puntos sería el nuevo líder del campeonato y aseguraría su presencia en los cuadrangulares semifinales con seis partidos por jugar

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional - Liga BetPlay en vivo HOY: siga aquí el partido de James Rodríguez en su regreso a su ciudad natal

Millonarios se juega ante Once Caldas la clasificación a finales y el cupo a torneos internacionales: hora y dónde ver el partido de la Liga BetPlay

El partido de la fecha 13 tuvo que ser reprogramado luego de que la grama de El Campín no pasara la revisión de Dimayor

Millonarios se juega ante Once Caldas la clasificación a finales y el cupo a torneos internacionales: hora y dónde ver el partido de la Liga BetPlay

Así fueron las pruebas de iluminación del estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana: “Se enciende la piel”

La remodelación del recinto deportivo avanza en acabados, sillas, Plaza Sur y ventilación de túneles, mientras Barranquilla alista el recinto para la final continental del 21 de noviembre de 2026

Así fueron las pruebas de iluminación del estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana: “Se enciende la piel”

Este es el equipo con el que el colombiano David Alonso competirá en 2027 en MotoGP: será compañero de campeón del mundo

Dos años después de su título en Moto3 en 2025, el piloto colombiano dará el salto a la máxima categoría del motociclismo, donde será compañero de Johann Zarco

Este es el equipo con el que el colombiano David Alonso competirá en 2027 en MotoGP: será compañero de campeón del mundo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Latin Grammy 2026 confirmó a Juanes entre los artistas que actuarán en vivo durante la gala: este es el listado completo de presentaciones

Latin Grammy 2026 confirmó a Juanes entre los artistas que actuarán en vivo durante la gala: este es el listado completo de presentaciones

Karol G reveló cómo conoció a Bruno Mars y la sorpresa que se llevó: “Tuvimos química”

Karol Samantha habló sobre la posible liberación de Epa Colombia: “Un día menos para que vuelva”

La presentadora María Mercedes Ruiz relató su proceso para superar el cáncer de mama: “Hoy soy una mujer sana”

Karol G y Feid reavivan los rumores de una posible reconciliación: estas son las pistas que dejaron en redes sociales

Deportes

Selección Colombia subió un puesto en el ránking FIFA femenino tras los amistosos contra Venezuela

Selección Colombia subió un puesto en el ránking FIFA femenino tras los amistosos contra Venezuela

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional - Liga BetPlay en vivo HOY: siga aquí el partido de James Rodríguez en su regreso a su ciudad natal

Millonarios se juega ante Once Caldas la clasificación a finales y el cupo a torneos internacionales: hora y dónde ver el partido de la Liga BetPlay

Así fueron las pruebas de iluminación del estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana: “Se enciende la piel”

Este es el equipo con el que el colombiano David Alonso competirá en 2027 en MotoGP: será compañero de campeón del mundo