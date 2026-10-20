James Rodríguez se robó las miradas con Atlético Nacional: así fue captado el volante antes de su viaje a Cúcuta para el juego por la Liga BetPlay

El volante fue captado por uno de sus fanáticos previo al duelo ante Cúcuta Deportivo-crédito @jeffavella/Instagram

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Atlético Nacional ya se encuentra en la frontera Colombia-Venezuela junto a James Rodríguez para lo que será el juego ante el Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander, el 20 de octubre de 2026, a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia).

En este contexto, el volante “Verdolaga” fue el principal centro de atención desde su abordaje en el avión previo a su viaje a la capital del Norte de Santander y en su llegada a Cúcuta con la admiración de los niños que estaban en el aeropuerto Internacional Camilo Daza esperando a James para que les firmara sus camisetas.

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El cucuteño jugará ante el equipo de su tierra-crédito David Jaramillo/Colprensa

El jugador se tomó fotografías, firmó autógrafos y atendió a los seguidores antes de trasladarse al estadio General Santander.

El gesto recibió elogios en redes sociales, donde los usuarios valoraron que el futbolista dedicara tiempo a los menores que fueron a recibirlo. La presencia de Rodríguez generó interés desde el viaje a Cúcuta, cuando pasajeros le tomaron fotografías y grabaron videos durante el vuelo.

Es importante recordar que Rodríguez disputó minutos contra Internacional de Bogotá, Llaneros, Millonarios, Junior y Tolima. Frente a Cúcuta todavía no está definido si comenzará el partido como titular o ingresará desde el banco.

El momento en el que James Rodríguez firma autógrafos-crédito @nacionalespasion/X

Atlético Nacional quiere el liderato de la Liga BetPlay: estas son las novedades del equipo de Lucas González

Convocatoria de Atlético Nacional para enfrentar a Cúcuta Deportivo - crédito Atlético Nacional

Además del regreso de James, en la previa del duelo Cúcuta vs. Nacional, el mediocampista Jorman Campuzano describió el encuentro como “un reto lindo e importante para sumar de a tres” y señaló que el equipo debe “proponer nuestro juego y salir a buscar el partido desde el minuto uno”. También explicó que el plantel estudió las transiciones defensa-ataque de Cúcuta Deportivo y sus contragolpes.

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La convocatoria dejó fuera al arquero Franco Armani y a los mediocampistas Edwin Cardona y Elías Cabrera, habituales titulares de Atlético Nacional durante el segundo semestre de 2026. La información fue comunicada por el club junto con el parte médico de la plantilla.

Arqueros

Edimer Zea

Luis Marquínez

Defensas

Néider Parra

César Haydar

Jhan Carlos Moreno

Andrés Felipe Román

Milton Casco

Samuel Velásquez

Volantes

Mateus Uribe

Jorman Campuzano

Felipe Marín

Xavi Ríos

Elkin Rivero

Matías Lozano

Juan Manuel Rengifo

James Rodríguez

Delanteros

Kevin Parra

José Escorcia de la Cruz

Nicolás Rodríguez

Edwin Echeverría

En lo que se refiere a las novedades médicas, estas son

Andrés Reyes: defensor central que ya inició entrenamientos grupales.

Alfredo Morelos: delantero que ya inició readaptación al campo de juego.

Alfredo Morelos: delantero que entró en readaptación al campo de juego.

Marlos Moreno: continua su proceso de recuperación de la lesión de los isquiotibiales.

William Tesillo: uno de los capitanes del equipo que ya inició entrenamientos grupales.

Ian Poveda: es el jugador que más se demorará en regresar de su lesión.

La posible nómina titular de Atlético Nacional, con el regreso de James Rodríguez y las ausencias de Franco Armani, Elías Cabrera y James Rodríguez, es con Luis Marquínez en la portería; Andrés Felipe Román, Neider Parra, César Haydar y Milton Casco en la saga defensiva; Jorman Campuzano y Mateus Uribe en la primera línea de volantes; Juan Manuel Rengifo, James Rodríguez y Nicolás Rodríguez más adelantados; y en el frente de ataque José Escorcia.

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Así vienen Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo al duelo

Andrés Sarmiento celebrando el tercer gol para la goleada 3-0 de Nacional sobre el Cúcuta Deportivo, por Copa Colombia - crédito Atlético Nacional

El 17 de octubre de 2026, el “Verdolaga” goleó por 1-4 al Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja.

El juvenil Emanuel Benítez abrió el marcador al minuto 16 y en el segundo tiempo, Edwin Cardona al 50 y con doblete de Andrés Sarmiento al 85 y 90+1, el equipo de Lucas González se llevó los tres puntos de Boyacá para quedar cerca del liderato.

El descuento del “Ajedrezado” llegó por medio de Juan Díaz al minuto 83 de tiro penal.

A continuación, así viene el cuadro paisa en sus últimos cinco partidos:

17 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó 1-4 Atlético Nacional

14 de octubre de 2026 - Copa BetPlay: Atlético Nacional 3-2 Independiente Medellín

8 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 0-0 Deportes Tolima

30 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 3-1 Junior

26 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 1-1 Chapecoense

Por los lados del Cúcuta Deportivo, llega a este encuentro con una racha de tres partidos con victoria. En su última salida, el 11 de octubre de 2026, derrotó al Boyacá Chicó con anotación de Dayan Pérez al 70 de partido.

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Así viene en sus últimos cinco duelos el equipo dirigido por Nicolas Chiesa:

11 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó 0-1 Cúcuta Deportivo

4 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Cúcuta Deportivo 4-0 Deportivo Pereira

26 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Cúcuta Deportivo 2-1 Llaneros FC

19 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Cali vs. Cúcuta Deportivo

13 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Cúcuta Deportivo 1-2 Millonarios